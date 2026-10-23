Erősen félrevezetőnek nevezte a csütörtöki FTC-Torreense Európa-liga-mérkőzés 4-1-es végeredményét az egyik legnépszerűbb portugál sportlap. A Fradi győzelmét abszolút vitathatatlannak tartják, de a háromgólos különbség véleményük szerint nem tükrözi a pályán látottakat.

Az FTC-Torreense El-mérkőzés 4-1-es végeredménye erősen félrevezető a portugálok szerint

Fotó: Szabolcs László

FTC-Torreense (Európa-liga)

4-1

FTC-Torreense: félrevezető az eredmény a portugálok szerint

A Ferencváros még a portugálok szerint is abszolút vitathatatlan győzelmet aratott a Torreense ellen az Európa-ligában. Borbély Balázs együttese dominált a mérkőzésen, az ismert sportlap, az A Bola viszont kiemelte, hogy a másodosztályú csapat nem veszítette el a koncentrációját. Sőt, a védelem csak tíz perccel a vége előtt tört meg igazán.

A magyarok győzelme abszolút vitathatatlan, a 4-1-es végeredmény viszont erősen félrevezető

– olvasható a sportlap cikkében, amely szerint Borbély Balázs együttesében láthatóan átlagon felüli egyéniségek vannak.

A dominancia, ahogy az várható volt, a zöld-fehéreknél volt, de Luís Tralhao csapata nem veszítette el a koncentrációját

– tette hozzá az A Bola.

A lap szerint a Torreense védelme csak a 80. percben tört meg igazán, amikor egy öngól megpecsételte a sorsukat. A cikk végén még egyszer kiemelték, hogy a végeredmény nem teljesen tükrözi a mérkőzésen történteket.