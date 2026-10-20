Igazi Fradi-specialistának számít a zöld-foki válogatott, de magyar állampolgársággal is rendelkező Stopira. A 38 éves labdarúgó a portugál együttes csapatkapitányaként léphet pályára a csütörtöki FTC-Torreense Európa-liga mérkőzésen. Védő létére korábban már hat gólt is szerzett a zöld-fehérek ellen a Videoton játékosaként, és elmondta, a Ferencvárosnak mindig különleges érzés betalálni.

Stopira az FTC-Torreense mérkőzésen növelheti góljainak számát, korábban hatszot vette be a Fradi kapuját

Fotó: Koncz Márton

FTC-Torreense (Európa-liga)

csütörtök, 18.45, tv: M4 Sport

Stopira az FTC-Torreense mérkőzésen növelheti góljainak számát

Stopira egyetlen csapatnak sem lőtt annyi gólt pályafutása során, mint a Ferencvárosnak. A 38 éves zöld-foki válogatott védő 2012 és 2023 között játszott Magyarországon a Videotonban, és az egyik legkedvesebb pillanata a Fradinak lőtt első bajnoki találata volt.

Akkor rossz periódusban volt a csapat, nem tudtunk nyerni. Nem volt szép gól, de a Fradinak rúgtam. Emlékezetes pillanat, mert a Fradinak mindig különleges betalálni

– nyilatkozta korábban védő, aki 28 alkalommal játszott a zöld-fehérek ellen, és ezeken a találkozókon hat gólt is szerzett védő létére. Többek közt az utolsó Fradi elleni NB I-es találkozóján is betalált, még 2023-ban.

Stopira a portugál másodosztályban szereplő Torreense csapatának játékosaként tér vissza a Groupama Arénába. A 38 éves védő valahányszor csapatkapitányként lép pályára, ha együttese kezdőjében kap helyet. Erre elsősorban a bajnokságban került sor ebben a szezonban, az Európa-liga alapszakaszában mindkétszer csak csereként szerepelt – a Lilleström és a Sunderland ellen.

A 38 éves labdarúgó magyar állampolgár

A Torreense védője a zöld-foki válogatottal megjárta a nyári világbajnokságot, de magyar állampolgársággal is rendelkezik. 2019-ben tette le az esküt, a beszédét ráadásul magyarul mondta el. Az ünnepélyes pillanatokat követően kiemelte, hogy Székesfehérvárt a második otthonának tekinti. Stopira kétszer nyert magyar bajnokságot a Videotonnal, egyszer pedig a Magyar Kupát is elhódították.