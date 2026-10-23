Megható jelenetnek lehettek szemtanúi a Groupama Arénában azok, akik nem indultak el rögtön haza a csütörtök esti FTC-Torreense Európa-liga-mérkőzés lefújása után. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, Borbély Balázs vezetőedző együttese magabiztos, 4-1-es győzelmet aratott a portugál másodosztályú ellenféllel szemben. A második Fradi-találatot előkészítő Veljko Birmancsevics pedig a gyermekével együtt ünnepelte meg a sikert a pályán.

Az FTC-Torreense mérkőzés lefújása után történt meg az egész játéknap legmeghatóbb jelenete

Fotó: Mediaworks

FTC-Torreense (Európa-liga)

4-1

FTC-Torreense: Birmancsevics a gyermekével ünnepelt

A Ferencváros a skót Celtic és a cseh Plzen után a portugál másodosztályú Torreensét is legyőzte az Európa-ligában, így továbbra is százszázalékos a második legrangosabb európai kupasorozat alapszakaszában. Borbély Balázs együttese az újabb sikerrel óriási lépést tett a továbbjutás felé, tehát bőven volt ok az örömre a Groupama Arénában.

A játéknap legmeghatóbb jelenete is Budapesten játszódott le, amikor Veljko Birmancsevics a gyermekével együtt ünnepelt a pályán.

A szerb válogatott támadó idén nyáron csatlakozott az FTC-hez, és bár gólt egyelőre még nem szerzett tétmérkőzésen zöld-fehér színekben, gólpasszból már négyet jegyez. A Torreense ellen is a 28 éves labdarúgó készítette elő Mariano Gómez találatát.

Örülök, hogy itt lehetek. Ismerem a Ferencvárost, tudom, hogy egy nagy klubhoz jöttem. A klub gondolkodásmódja közel áll az enyémhez: nem csupán mérkőzéseket, hanem trófeákat nyerni, ez legfontosabb számomra is

– nyilatkozta még az átigazolás után Veljko Birmancsevics, akinek 2024 júliusában született meg az első gyermeke. Apa és fia pedig most együtt ünnepelt a Groupama Arénában, amiről a Nemzeti Sport osztott meg egy rövid felvételt az Instagramon.