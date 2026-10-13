A Galatasaray-Barcelona mérkőzésen – Sallai Roland a kispadon kapott helyet –, a török csapat jól kezdett, a 28. percben Alekszei Batrakov megpattanó lövéssel szerzett vezetést.

A Galatasaray-Barcelona meccsen a török csapat szerzett vezetést

Fotó: YASIN AKGUL / AFP

Galatasaray-Barcelona: török gól után katalán henger

Az isztambuli együttes egy szöglet utáni fejessel növelte az előnyét, ám les miatt érvénytelenítették a találatot, majd a Barca Joao Cancelo találatával egyenlített a szünet előtt. Hansi Flick legénysége a szünet után ritmust váltott, Lamine Yamal előbb Fermín Lópezt, majd Anthony Gordont szolgálta ki, a katalánok az 53. percben már 3-1-re vezettek. A 65. percben Karim Adeyemi is betalált, majd Sallait is pályára küldte a Galata edzője.

Az eredmény a folytatásban nem változott, a szezont bombaformában kezdő Barcelona 4-1-re nyert Isztambulban.

Anthony Gordon is gólt szerzett a Galatasaray-Barcelona meccsen

Fotó: ARIF HUDAVERDI YAMAN / ANADOLU

Villarreal-Napoli: Gulácsi drámája után spanyol győzelem

Gulácsi Péter nem állhatott a Villarreal rendelkezésére, ugyanis a mérkőzés előtt derült ki, hogy a magyar kapus otthonába kedd hajnalban betörtek. A meccsen a Napoli szerzett vezetést, ám a spanyol együttes az első félidő közepén három perc alatt fordított. A hajrában egy szép összjátékot követően újabb gólt lőttek a hazaiak, a Villarreal-Napoli mérkőzés 3-1-es eredménnyel ért véget.

Az Atlético Madrid vezetésére nem sokat kellett várni, Diego Simeone együttese már a 2. percben előnybe került Pablo Barrios góljával a Manchester United ellen. A szünet előtt újabb gólt szerzett a hazai csapat, ám azt kezezés miatt elvette a VAR. A második félidő hajrájában Leny Yorót kiállították, Ademola Lookman pedig nem sokkal később gólra váltotta az emberelőnyt, beállítva a 2-0-s végeredményt.

A Villarreal legyőzte a Napolit

Fotó: JOSE JORDAN / AFP

A Bayern München meglepetésre 2-0-s hátrányba került a norvég Viking otthonában, de a szünet után egyenlített, majd fordított Vincent Kompany együttese. A hajrában Michael Olise egy perc alatt összeszedett két sárga lapot, a másodiknál ellenfele arcához vágta a labdát. A norvég csapat nem is adta fel, a 90. percben kiegyenlített, a gólt követően eksztázisban ünnepeltek a hazaiak, akik bravúros módon szereztek pontot a bajor rekordbajnok ellen.