A Galatasaray-Barcelona mérkőzésen – Sallai Roland a kispadon kapott helyet –, a török csapat jól kezdett, a 28. percben Alekszei Batrakov megpattanó lövéssel szerzett vezetést.
Galatasaray-Barcelona: török gól után katalán henger
Az isztambuli együttes egy szöglet utáni fejessel növelte az előnyét, ám les miatt érvénytelenítették a találatot, majd a Barca Joao Cancelo találatával egyenlített a szünet előtt. Hansi Flick legénysége a szünet után ritmust váltott, Lamine Yamal előbb Fermín Lópezt, majd Anthony Gordont szolgálta ki, a katalánok az 53. percben már 3-1-re vezettek. A 65. percben Karim Adeyemi is betalált, majd Sallait is pályára küldte a Galata edzője.
Az eredmény a folytatásban nem változott, a szezont bombaformában kezdő Barcelona 4-1-re nyert Isztambulban.
Villarreal-Napoli: Gulácsi drámája után spanyol győzelem
Gulácsi Péter nem állhatott a Villarreal rendelkezésére, ugyanis a mérkőzés előtt derült ki, hogy a magyar kapus otthonába kedd hajnalban betörtek. A meccsen a Napoli szerzett vezetést, ám a spanyol együttes az első félidő közepén három perc alatt fordított. A hajrában egy szép összjátékot követően újabb gólt lőttek a hazaiak, a Villarreal-Napoli mérkőzés 3-1-es eredménnyel ért véget.
Az Atlético Madrid vezetésére nem sokat kellett várni, Diego Simeone együttese már a 2. percben előnybe került Pablo Barrios góljával a Manchester United ellen. A szünet előtt újabb gólt szerzett a hazai csapat, ám azt kezezés miatt elvette a VAR. A második félidő hajrájában Leny Yorót kiállították, Ademola Lookman pedig nem sokkal később gólra váltotta az emberelőnyt, beállítva a 2-0-s végeredményt.
A Bayern München meglepetésre 2-0-s hátrányba került a norvég Viking otthonában, de a szünet után egyenlített, majd fordított Vincent Kompany együttese. A hajrában Michael Olise egy perc alatt összeszedett két sárga lapot, a másodiknál ellenfele arcához vágta a labdát. A norvég csapat nem is adta fel, a 90. percben kiegyenlített, a gólt követően eksztázisban ünnepeltek a hazaiak, akik bravúros módon szereztek pontot a bajor rekordbajnok ellen.
Az Inter őrült meccset játszott hazai pályán a Club Brugge ellen, a belgák óriási meglepetésre 4-3-ra nyerték az összecsapást. Az olaszok a Real Madrid elleni vereség után meglepő pofont kaptak a BL-ben, két meccs után pont nélkül állnak az alapszakaszban.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 2. forduló:
RC Lens (francia)-Sporting CP (portugál) 0-2
FK Szabah (azeri)-Slavia Praha (cseh) 2-0
Internazionale (olasz)-Club Brugge (belga) 3-4
Arsenal (angol)-Lille OSC (francia) 3-0
Atlético Madrid (spanyol)-Manchester United (angol) 2-0
RB Leipzig (német)-PSV Eindhoven (holland) 1-0
Villarreal (spanyol)-SSC Napoli (olasz) 3-1
Galatasaray (török)-FC Barcelona (spanyol) 1-4
Viking Stavanger (norvég)-Bayern München (német) 3-3
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