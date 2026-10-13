Megváltozott a Georgia–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzés helyszíne. Az eredeti tervek szerint az 54 ezres Dinamo Arénában fogadták volna Szoboszlai Dominikékat, a grúz szövetség azonban váratlanul úgy döntött, hogy a találkozót a jóval kisebb Mihail Meszhi Stadionban rendezik meg. A hivatalos indoklás egyelőre elmaradt, ám több körülmény is magyarázatot adhat a döntésre. Az új helyszín ráadásul nem először kerül a figyelem középpontjába: 2015-ben hatalmas jegybotrány és kaotikus jelenetek zajlottak a stadion pénztárainál.

Helyszínváltozás történt Georgia–Magyarország mérkőzés előtt Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Georgia–Magyarország Nemzetek Ligája

November 14. (szombat), 18:00

Helyszínváltozás történt Georgia–Magyarország mérkőzés előtt

A grúz válogatott október 12-én jelentette be, hogy a magyarok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzést a Dinamo Aréna helyett a Mihail Meszhi Stadionban rendezik meg. A helyszínváltoztatás pontos okát nem közölték, de könnyen lehet, hogy a Dinamo Aréna közelgő, nagyszabású átépítése is szerepet játszott a döntésben.

A stadion rekonstrukciója a tervek szerint már decemberben elkezdődhet, a munkálatok során pedig 70 ezer fölé növelnék a befogadóképességet, eltávolítanák a futópályát és jelentősen átalakítanák a lelátókat. A váltás azért is feltűnő, mert az új helyszín jóval kisebb: a grúz szövetség adatai szerint 24 600 néző befogadására alkalmas.

Jegybotrány és teljes káosz uralkodott

A Mihail Meszhi Stadion neve már 2015-ben is bejárta a grúz sajtót, amikor botrányba fulladt a Barcelona–Sevilla UEFA Szuperkupa jegyértékesítése. Az eredeti tervek szerint a belépőket interneten lehetett volna megvásárolni, ám az online rendszer nem bírta a hatalmas érdeklődést, ezért a fennmaradó több mint 22 ezer jegyet végül személyesen, a stadion pénztárainál kezdték árusítani.

A döntés rövid időn belül kaotikus jelenetekhez vezetett. A WorldSport beszámolója szerint már jóval a pénztárnyitás előtt hatalmas tömeg gyűlt össze a közeli Vake Parkban, sokan pedig már előző este elfoglalták a helyüket. A várakozók csoportokba szerveződtek, hogy megtartsák a pozíciójukat, majd később hatalmas veszekedés tört ki, a tömeg hátsó részéből pedig palackokat is dobáltak az elöl állók felé.

A jegyek végül csaknem húszórás értékesítés után fogytak el, miközben rendőrök, biztonságiak és a grúz szövetség munkatársai próbálták kezelni a helyzetet. Az eset különösen kellemetlen volt a házigazdák számára, hiszen Georgia éppen ezzel a rangos nemzetközi eseménnyel akarta megmutatni, hogy képes a legnagyobb európai futballmérkőzések megszervezésére.