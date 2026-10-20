A 37 éves Gróf Dávidnak nyáron lejárt a szerződése a Ferencvárosnál, így ingyen igazolt a Diósgyőr együtteséhez. A rutinos kapus az előző szezonban még remekelt a Fradi színeiben: hét Európa-liga-mérkőzésen is lehetőséget kapott Robbie Keane-től, az NB I-ben pedig 12-szer szerepelt a neve a rekordbajnok kezdőcsapatában.

Gróf Dávid ismét nagyot hibázott a DVTK kapujában

Fotó: dvtk.eu

Gróf Dávid nyáron új kalandba vágott bele. Elmondása szerint azért is választotta a Diósgyőr csapatát, mert amikor legutóbb a Fradi kapusaként Miskolcra érkezett, a mérkőzés előtti éjszaka tűzijátékra ébredt a hotelben, és lenyűgözte, hogy a szurkolók mennyire együtt élnek a csapattal.

Veszélyben Gróf Dávid helye a Diósgyőr kapujában?

A 37 éves kapus egyelőre nem váltotta meg a világot a miskolci csapatban. Nyolc mérkőzésen 12 gólt kapott, és eddig mindössze két olyan találkozója volt, amelyet sikerült kapott gól nélkül lehoznia.

Nem mellesleg a hétfő esti potyagólja nem az első hibája volt a Diósgyőr kapusaként. Gróf Dávid az NB II. 4. fordulójában került be a DVTK kapujába, első három bajnoki mérkőzésén azonban három olyan gólt is kapott, amelyekben alaposan benne volt.

Az Ajka elleni meccsen előbb a félpályáról emelték át;

majd a Tiszakécske elleni találkozón egy rossz passzal ajándékozott gólt az ellenfélnek;

a BVSC ellen pedig egy távoli lövésnél hibázott hatalmasat.

A borzalmas kezdés után Gróf Dávid elmondta, hogy mivel a Fradiból érkezett, nyilván magasak voltak vele szemben az elvárások. Hangsúlyozta, hogy a gyengébb kezdésében az is közrejátszhatott, hogy nagyon sok negatív dolog jött össze nála egyszerre. Megemlítette, hogy az érkezése után két nappal már tétmeccsen kellett védenie, és azt is elmondta, hogy még a családja sem volt vele, amikor Diósgyőrbe érkezett.

Feczkó Tamás augusztus végi kinevezése óta remek sorozatot produkál a DVTK, amely négymeccses veretlenségi sorozattal várhatta a Kazincbarcika elleni találkozót. A miskolci csapat remekül futballozott, vezetett is a borsodi rangadón, ráadásul a találkozó hajrájában már emberelőnyben is volt. Ennek ellenére a 85. percben a Kazincbarcika Hudák Martin éles szögből elvégzett szabadrúgásával egyenlíteni tudott, így a Diósgyőrnek három pont helyett be kellett érnie eggyel.