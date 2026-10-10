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A DVTK kapusa mindent megtett azért, hogy minél hamarabb kijöjjön a nehéz helyzetből. A Fraditól távozó Gróf Dávid könnyű gólokkal kezdett új klubjában, bár mai napig azt mondja, az elsőnél igenis jó helyen állt. Azt beismerte, hogy ennek ellenére kívülről tényleg rosszul nézett ki, és a sok negatív kritika közrejátszott a folytatásban.

Sok kritika érte a Ferencvárostól félszáz mérkőzés után távozó Gróf Dávidot, miután aláírt az NB II-ben szereplő DVTK-hoz és rögtön három potyagólt kapott – legalábbis a szurkolók szerint ennyit. A 37 éves kapus viszont állítja, az első találatnál – az Ajka ellen – jó helyen állt. Azt elismerte, kívülről valóban nem nézett ki jól, és ez is közrejátszott nála abban, hogy a Tiszakécske és a BVSC-Zugló elleni találkozók úgy sikerültek, ahogy.

Gróf Dávid a DVTK kapusa
Gróf Dávid megszólalt a DVTK-ban kapott potyagólokról
Fotó: dvtk.eu
  • Kozármisleny-DVTK (NB II)
  • szombat, 17.00

Gróf Dávidot az INSIDER podcast első adásában faggatták ki a DVTK színeiben kapott első találatokra, amit a közvélemény potyagóloknak minősített.

Kivinném a srácot csak az edzőpályára, hogy próbálja meg százszor, hányszor találná így el, valószínűleg nem sokszor, sőt, lehet egyszer sem

– fogalmazott az Ajka ellen bekapott félpályás gólról a 37 éves kapus, majd elismerte:

Gyönyörű gól volt, de amilyen típusú és stílusú kapus vagyok, én azt mondom a mai napig, hogy jó helyen álltam. Szépen elrúgta, de ez benne van.

Gróf kiemelte, nála nagyobb nevű kapusok is kaptak már ilyen gólt.

Voltak magas elvárások, amikor megérkeztem, mégiscsak a Fraditól jöttem, úgyhogy nem nézett ki jól. Szerintem ez is közrejátszhatott nálam abban, hogy így sikerült a következő pár meccs, nagyon sok volt a negatív, össztett dolog ez. Épphogy megérkeztem, két nappal később meccset játszottam, a család még össze-vissza volt. Tehát ez egy összetettebb sztori, nem lehetne azt az első 2-3 meccset ráhúzni egy dologra. Nem volt egyszerű, de mindig tudtam, hogy ebből ki fogok jönni

– fogalmazott a rutinos hálóőr, akit a Tiszakécske és a BVSC-Zugló ellen bekapott gólok miatt még élesebb kritikák értek.

Gróf Dávid kapott góljai:

  • Ajka ellen (1-1-es döntetlen)
  • Tiszakécske ellen (4-1-es vereség)
  • BVSC Zugló ellen (2-0-s vereség)

1:25-nél

Gróf Dávid elismerte, próbálta megtalálni a megoldást arra, hogy minél hamarabb ki tudjon jönni a nehéz helyzetből.

Lehet itt mondani, hogy elmentem pszichológussal beszélni, mondta, hogy rajtam már ő sem tud segíteni... de nem

– mondta mosolyogva a 37 éves kapus, aki inkább a kemény munkában hisz.

Ilyenkor az emberben az van, hogy melózni kell, csinálni tovább és várni, hogy eljöjjön az, amikor átfordul minden és visszatérünk a normális kerékvágásba.

A DVTK hálóőre elmondta, a klubnál mindenki – csapattársak, stábtagok, vezetők – nagyon korrekt volt vele. Végig támogatták és próbáltak neki segíteni abban, hogy maga mögött tudja hagyni ezt a pár hetet, és közösen elinduljanak egy olyan irányba, amerre szeretnénk tartani. A miskolci együttes a legutóbbi, Gyirmót FC elleni bajnokit pedig már meg is nyerte Gróffal a kapujában.

 

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