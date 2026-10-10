Sok kritika érte a Ferencvárostól félszáz mérkőzés után távozó Gróf Dávidot, miután aláírt az NB II-ben szereplő DVTK-hoz és rögtön három potyagólt kapott – legalábbis a szurkolók szerint ennyit. A 37 éves kapus viszont állítja, az első találatnál – az Ajka ellen – jó helyen állt. Azt elismerte, kívülről valóban nem nézett ki jól, és ez is közrejátszott nála abban, hogy a Tiszakécske és a BVSC-Zugló elleni találkozók úgy sikerültek, ahogy.

Gróf Dávid megszólalt a DVTK-ban kapott potyagólokról

Fotó: dvtk.eu

Kozármisleny-DVTK (NB II)

szombat, 17.00

Gróf Dávidot az INSIDER podcast első adásában faggatták ki a DVTK színeiben kapott első találatokra, amit a közvélemény potyagóloknak minősített.

Kivinném a srácot csak az edzőpályára, hogy próbálja meg százszor, hányszor találná így el, valószínűleg nem sokszor, sőt, lehet egyszer sem

– fogalmazott az Ajka ellen bekapott félpályás gólról a 37 éves kapus, majd elismerte:

Gyönyörű gól volt, de amilyen típusú és stílusú kapus vagyok, én azt mondom a mai napig, hogy jó helyen álltam. Szépen elrúgta, de ez benne van.

Gróf kiemelte, nála nagyobb nevű kapusok is kaptak már ilyen gólt.

Voltak magas elvárások, amikor megérkeztem, mégiscsak a Fraditól jöttem, úgyhogy nem nézett ki jól. Szerintem ez is közrejátszhatott nálam abban, hogy így sikerült a következő pár meccs, nagyon sok volt a negatív, össztett dolog ez. Épphogy megérkeztem, két nappal később meccset játszottam, a család még össze-vissza volt. Tehát ez egy összetettebb sztori, nem lehetne azt az első 2-3 meccset ráhúzni egy dologra. Nem volt egyszerű, de mindig tudtam, hogy ebből ki fogok jönni

– fogalmazott a rutinos hálóőr, akit a Tiszakécske és a BVSC-Zugló ellen bekapott gólok miatt még élesebb kritikák értek.

Gróf Dávid kapott góljai:

Ajka ellen (1-1-es döntetlen)

Tiszakécske ellen (4-1-es vereség)

BVSC Zugló ellen (2-0-s vereség)

1:25-nél

Gróf Dávid elismerte, próbálta megtalálni a megoldást arra, hogy minél hamarabb ki tudjon jönni a nehéz helyzetből.

Lehet itt mondani, hogy elmentem pszichológussal beszélni, mondta, hogy rajtam már ő sem tud segíteni... de nem

– mondta mosolyogva a 37 éves kapus, aki inkább a kemény munkában hisz.

Ilyenkor az emberben az van, hogy melózni kell, csinálni tovább és várni, hogy eljöjjön az, amikor átfordul minden és visszatérünk a normális kerékvágásba.

A DVTK hálóőre elmondta, a klubnál mindenki – csapattársak, stábtagok, vezetők – nagyon korrekt volt vele. Végig támogatták és próbáltak neki segíteni abban, hogy maga mögött tudja hagyni ezt a pár hetet, és közösen elinduljanak egy olyan irányba, amerre szeretnénk tartani. A miskolci együttes a legutóbbi, Gyirmót FC elleni bajnokit pedig már meg is nyerte Gróffal a kapujában.