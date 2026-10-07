Az utolsó pillanatban tudta meg Gróf Dávid, hogy a Ferencváros a 2025/26-os szezonban már nem számít rá. A 37 éves kapust a világ számos országából megkeresték, Iránba például a korábbi fizetésének a két-háromszorosával csábították, de azt a lehetőséget a családja miatt is viszonylag gyorsan elvetette. Végül az NB II-es Diósgyőr kapusa lett, ami saját bevallása szerint is anyagilag visszaesés Magyarország legjobb csapatához képest, de nem ez volt a döntő szempont.

Gróf Dávid iráni ajánlatra is nemet mondott, miután félszáz mérkőzés után távozott a Fraditól

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Gróf Dávid távozott a Fraditól

Gróf Dávid kereken félszáz mérkőzés után köszön el az FTC-től, amelynek színeiben kétszeres magyar bajnok, egyszeres Magyar Kupa-győztes, valamint tagja volt az Európa Ligában nyolcaddöntőig jutó csapatunknak.

Nem volt egyszerű a sztori, mert elég későn tudtam meg, hogy nem folytatom a Fradinál. Nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy minden megy tovább úgy, ahogy az elmúlt másfél évben. Aztán igazából az utolsó pillanatban jött az infó, hogy mégsem

– mesélte az INSIDER podcast első adásában a 37 éves kapus, aki először elment, és kinyaralta magát a felségével, kislányával, mert most már több mint 30 éve van a futball világában, és saját bevallása szerint az ilyen mindig egy kicsit "odavágja" az embert.

Hatalmas pénzre mondott nemet

Gróf Dávid elmondta, eleinte Magyarországról szinte semmilyen megkeresést nem kapott, az első ajánlat a román élvonalban szereplő Csíkszeredáról érkezett, de hamar eldöntötte, hogy azt a kalandot nem vállalja.

Aztán folyamatosan jöttek a különböző, egzotikusabbnál egzotikusabb országokból a megkeresések. Kaptam ajánlatot Iránból is, nem fogok pontos számokat mondani, de azért az a két-háromszorosa lett volna a Fradi-fizetésnek. Megmondom őszintén, sosem hallottam a csapatról, úgy voltam vele, ha még így 37 évesen megkötök egy ilyen szerződést, az nem lehet olyan rossz, de nem. Azért van egy lassan ötéves kislányom, feleségem, és nem akartam őket ennek kitenni, tehát azt is viszonylag gyorsan elvetettük

– emlékezett vissza a rutinos hálóőr, akit Görögországból és Ciprusról is megkerestek. Végül viszont Vincze Richárd sportigazgató győzte meg, hogy Diósgyőrbe menjen.

Velencén voltunk a kislányomnak a keresztszüleivel, zenét hallgattunk, megittunk egy sört, a gyerekek addig játszottak. Éjfél körül beléptem Instagramra, már nem is tudom miért, és jött egy üzenet, Vincze Richárd volt. Annyi jött az üzenetben: Hello, Dave! Beszélnünk kéne

– mesélte Gróf Dávid, aki jobbnak látta másnap válaszolni az üzenetre. Bár ekkor már közel állt ahhoz, hogy aláírjon az egyik ciprusi csapathoz, felmondták a pesti albérletet és készen volt a család a költözésre, a DVTK-val pár napon belül sikerült egyezségre jutni.