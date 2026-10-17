A sportvilág legismertebb alakjai milliókat keresnek, fényűző otthonokban élnek, és gyakran vagyonokat érő órákkal, ékszerekkel járnak. Gazdagságuk és hírnevük azonban veszélyeket is rejt, az elmúlt években ugyanis számos világsztár vált betörők és fegyveres rablók célpontjává. A legutóbbi áldozat Gulácsi Péter, akinek Valencia közelében található otthonába október 13-án, az éjszakai órákban törtek be fegyveresek. A Villarreal magyar kapusa feleségével és két gyermekével tartózkodott a házban, amikor a támadók lecsaptak.
Gulácsi Péter viszonylag olcsón megúszta
A spanyol AS beszámolója szerint a betörők egy garázsablakon keresztül jutottak be az ingatlanba, majd fegyverrel fenyegették a házaspárt, és a széf kinyitását követelték. A körülbelül 40 percig tartó támadás során luxusórákat, ékszereket, márkás táskákat és telefonokat zsákmányoltak, összesen mintegy 200 ezer euró, vagyis 73 millió forint értékben.
A család szerencsére sértetlenül megúszta a rablást, Gulácsit azonban annyira megviselték a történtek, hogy a Villarreal Napoli elleni Bajnokok Ligája-mérkőzését is kihagyta. A magyar kapus később a közösségi oldalán mélyen megrázónak nevezte az átélt eseményeket, és hangsúlyozta, hogy időre van szükségük a történtek feldolgozásához.
Gulácsi története sajnos korántsem egyedülálló: a sportvilágban korábban még ennél is brutálisabb rablótámadások történtek.
Összeverték és megkötözték a futballvilág sztárjait
Pierre-Emerick Aubameyang számára 2022 augusztusa valóságos rémálommá vált. A gaboni csatár a Barcelona játékosa volt, amikor négy álarcos, fegyveres támadó tört be otthonába. A rablók a családját, köztük a gyermekeit is megfenyegették, miközben a futballistát és feleségét bántalmazták.
A támadók a széf kinyitására kényszerítették a házaspárt, majd ékszerekkel távoztak. Aubameyang állkapocstörést szenvedett, később pedig arról beszélt, milyen nehéz feldolgoznia, hogy többé a saját otthonában sem érezheti magát biztonságban. A házát ráadásul ugyanazon a nyáron már egyszer kirabolták, akkor szerencsére senki sem tartózkodott az ingatlanban.
Gianluigi Donnarumma, a Paris Saint-Germain akkori kapusa 2023 júliusában került hasonlóan rettenetes helyzetbe. Fegyveres rablók hatoltak be párizsi otthonába, ahol az olasz válogatott játékost és akkori barátnőjét, Alessia Elefantét foglyul ejtették. A támadók arcon ütötték Donnarummát, majd egy mobiltelefontöltő kábelével megkötözték a párt. A lakásból pénzt, luxusórákat, márkás táskákat és más értékeket vittek el. A történet évekkel később is folytatódott a bíróságon: 2026 szeptemberében kilenc év szabadságvesztésre ítélték a rablás kitervelőjét.
A pályán voltak, amikor lecsaptak a rablók
Jack Grealish otthona 2023 decemberében került a betörők célkeresztjébe, ráadásul különösen hátborzongató körülmények között. Az angol válogatott játékos éppen a Manchester City Everton elleni bajnokiján szerepelt, amikor bűnözők hatoltak be cheshire-i luxusvillájába. Menyasszonya és családtagjai, összesen mintegy tízen a televízióban nézték a mérkőzést, amikor gyanús zajokat hallottak.
A rendőrség helikopterrel és kutyás egységekkel is kereste a támadókat, akik azonban addigra elmenekültek, a sajtóhírek szerint körülbelül egymillió font értékű órával és ékszerrel. Grealish később megrendítő bejegyzésben számolt be arról, hogy a történtek beárnyékolták pályafutása addigi legsikeresebb évét, amelyben a Manchester Cityvel a Bajnokok Ligáját is megnyerte.
Ángel Di María 2021 márciusában szintén mérkőzés közben értesült az otthonát ért támadásról. Az argentin világbajnok a Paris Saint-Germain színeiben játszott a Nantes ellen, amikor Leonardo sportigazgató a lelátóról lesietve sürgősen beszélni akart Mauricio Pochettino vezetőedzővel.
A szakember váratlanul lecserélte Di Maríát, majd személyesen kísérte az öltözőbe. A futballista ekkor tudta meg, hogy betörtek a házába, miközben családtagjai is otthon tartózkodtak. Szerencsére senki sem sérült meg, és a hozzátartozók csak a betörők távozása után szereztek tudomást a történtekről.
Az F1 és az NFL sztárjaira is lecsaptak
A rablók természetesen más sportágak legismertebb alakjait sem kímélték. Lando Norris 2021 júliusában az angol válogatott Olaszország elleni labdarúgó Európa-bajnoki döntőjét tekintette meg a Wembley Stadionban. A mérkőzés után a parkolóban két férfi támadt rá: egyikük lefogta a brit Forma–1-es pilótát, társa pedig letépte csuklójáról különleges Richard Mille karóráját.
A későbbi bírósági eljárás során az óra értékét 144 ezer fontra becsülték. Norris súlyosabb fizikai sérülés nélkül megúszta a támadást, lelkileg azonban nagyon megviselték a történtek. A McLaren akkori versenyzője később elárulta, hogy alvási nehézségekkel küzdött.
Joe Burrow, a Cincinnati Bengals sztárirányítója 2024 decemberében vált betörés áldozatává. Éppen a Dallas Cowboys ellen játszott az NFL-ben, amikor bűnözők hatoltak be ohiói otthonába, és közel 300 ezer dollár értékű ékszert, luxusórát és más értékeket zsákmányoltak. Az ügy különösen nagy visszhangot váltott ki, mert a nyomozás során a hatóságok szervezett, sportolókat célzó bűnbanda nyomára bukkantak. A gyanúsítottak közül többen a lopott ékszerekkel pózoltak, a fényképeket pedig saját telefonjukon tárolták.
Az amerikai hatóságok később egy olyan betöréssorozat ügyében is vádat emeltek, amelyben többek között Patrick Mahomes, Travis Kelce és más NFL-, illetve NBA-játékosok otthonát vették célba. A bűnözők gyakran kihasználták, hogy a sportolók mérkőzésprogramja nyilvánosan elérhető, így pontosan tudhatták, mikor tartózkodnak távol otthonuktól.
A támadások után több világsztár is arról beszélt, hogy a legnagyobb veszteséget az otthonához kapcsolódó biztonságérzet elvesztése jelentette. A drága órák és ékszerek pótolhatók, a családtagok félelme és az átélt trauma azonban hosszú időre nyomot hagyhat. Gulácsi Péter és családja szerencsére sértetlenül vészelte át a fegyveres támadást, a magyar kapus ugyanakkor maga is elismerte, hogy időre lesz szükségük a történtek feldolgozásához.