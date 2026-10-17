A sportvilág legismertebb alakjai milliókat keresnek, fényűző otthonokban élnek, és gyakran vagyonokat érő órákkal, ékszerekkel járnak. Gazdagságuk és hírnevük azonban veszélyeket is rejt, az elmúlt években ugyanis számos világsztár vált betörők és fegyveres rablók célpontjává. A legutóbbi áldozat Gulácsi Péter, akinek Valencia közelében található otthonába október 13-án, az éjszakai órákban törtek be fegyveresek. A Villarreal magyar kapusa feleségével és két gyermekével tartózkodott a házban, amikor a támadók lecsaptak.

Nem Gulácsi Péter az egyetlen híres sportoló, aki betörés vagy rablás áldozata lett

Fotó: Ralf Ibing/Sportphoto/AFP

Gulácsi Péter viszonylag olcsón megúszta

A spanyol AS beszámolója szerint a betörők egy garázsablakon keresztül jutottak be az ingatlanba, majd fegyverrel fenyegették a házaspárt, és a széf kinyitását követelték. A körülbelül 40 percig tartó támadás során luxusórákat, ékszereket, márkás táskákat és telefonokat zsákmányoltak, összesen mintegy 200 ezer euró, vagyis 73 millió forint értékben.

A család szerencsére sértetlenül megúszta a rablást, Gulácsit azonban annyira megviselték a történtek, hogy a Villarreal Napoli elleni Bajnokok Ligája-mérkőzését is kihagyta. A magyar kapus később a közösségi oldalán mélyen megrázónak nevezte az átélt eseményeket, és hangsúlyozta, hogy időre van szükségük a történtek feldolgozásához.

Gulácsi története sajnos korántsem egyedülálló: a sportvilágban korábban még ennél is brutálisabb rablótámadások történtek.

Összeverték és megkötözték a futballvilág sztárjait

Pierre-Emerick Aubameyang számára 2022 augusztusa valóságos rémálommá vált. A gaboni csatár a Barcelona játékosa volt, amikor négy álarcos, fegyveres támadó tört be otthonába. A rablók a családját, köztük a gyermekeit is megfenyegették, miközben a futballistát és feleségét bántalmazták.

A támadók a széf kinyitására kényszerítették a házaspárt, majd ékszerekkel távoztak. Aubameyang állkapocstörést szenvedett, később pedig arról beszélt, milyen nehéz feldolgoznia, hogy többé a saját otthonában sem érezheti magát biztonságban. A házát ráadásul ugyanazon a nyáron már egyszer kirabolták, akkor szerencsére senki sem tartózkodott az ingatlanban.