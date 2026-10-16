Nagy lépésre szánta el magát Gulácsi Péter a fegyveres rablás után

Meghozta a döntést Gulácsi Péter, és visszatért a Villarreal edzéseire. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, az 58-szoros magyar válogatott kapus és családja fegyveres rablás áldozata lett Spanyolországban. A 36 éves hálóőr a történtek után kihagyta csapata Napoli elleni Bajnokok Ligája-mérkőzését, de a hétvégi, Elche elleni bajnokira már újra a társakkal készül.

A fegyveres rablás után újra edzésbe állt a Villarrealnl Gulácsi Péter

Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

Villarreal-Elche (LaLiga)

szombat, 16.15, tv: Spíler 2

Gulácsi Péter fegyveres rablás áldozata lett

Gulácsi Péter spanyolországi otthonába kedd hajnalban négy álarcos tört be, miközben a felesége és két gyermeke is a házban voltak. Sajtóhírek szerint a szülőket fegyverrel kényszerítették egy széf kinyitására, a támadók Rolex órákat, Hermès- és Chanel-táskákat, ékszereket és mobiltelefonokat vittek magukkal, összesen nagyjából 73 millió forint értékben.

A hétfő esti események mélyen megrázóak voltak; ahhoz, hogy feldolgozzuk, hogy megsértették az otthonunkat és a biztonságérzetünket, időre lesz szükségünk, de mindenekelőtt hálásak vagyunk azért, hogy a családunk biztonságban van

– írta a közösségi oldalán Gulácsi Péter, aki a történtek után nem lépett pályára kedden a Villarreal Napoli elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésén.

Visszatért az edzésre

Inigo Pérez vezetőedző szerdára pihenőt adott az egész csapatnak, a Mundo Deportivo beszámolója szerint pedig csütörtökön a magyar kapus is csatlakozott a edzésekhez. A spanyol sportnapilap megjegyezte, hogy Gulácsi a szezon elején kiszorította a kezdőcsapatból Luiz Júniort, aki viszont jól védett a BL-mérkőzésen, így megjósolni is nehéz, a történtek után melyik kapus lesz a kezdő az Elche elleni bajnokin.