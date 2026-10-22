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Pár nap eltéréssel ugyanolyan rablás történt Spanyolországban. Gulácsi Péterék után Sergio Rico és családja is fegyveres támadás áldozata lett. A Sevilla és a PSG egykori kapusának otthonát hasonlóképpen fosztották ki a bűnözők, mint a Villarreal hálóőrének házát.

Megismétlődött Spanyolországban az a fegyveres rablás, aminek a Villarreal kapusa, Gulácsi Péter az áldozatává vált a múlt héten. A Sevilla és a PSG egykori hálóőre, Sergio Rico ugyanúgy a feleségével és két gyermekével volt otthon, amikor maszkosok törtek be az otthonukba. A bűnözők a magyar játékos esetéhez hasonlóan kifigyelték, hogy a riasztókat nem aktiválták.

Gulácsi Péter után Sergio Rico és családja is fegyveres támadás áldozata lett
Gulácsi Péter után Sergio Rico és családja is fegyveres támadás áldozata lett
Fotó: OrganizacióN / Contacto via ZUMA Press

Gulácsi Péter után Sergio Ricót is kirabolták

Gulácsi Péter spanyolországi otthonába még múlt héten törtek be, miközben a felesége és két gyermeke is a házban voltak. Sajtóhírek szerint a fegyveres támadók nagyjából 73 millió forint értékben órákat, táskákat, ékszereket és mobiltelefonokat vittek magukkal. Napokkal később Sergio Rico és családja élt át hasonlóan nehéz pillanatokat, amikor öt bűnöző tört be hozzájuk. 

A Sevilla és a PSG egykori kapusának ugyanúgy otthon volt a felesége és a két gyermeke, mint Gulácsinak. Sőt, a támadók hasonló módon a kikapcsolt állapotban lévő riasztót használták ki a rabláshoz. Mindez Sevilla külvárosában, egy exkluzív lakóparkban történt.

A spanyol Marca információi szerint a támadók az egész házat kifosztották és elvitték a család legértékesebb dolgait.

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