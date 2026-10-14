Gulácsi Péter és családja kedd hajnalban fegyveres rablás áldozata lett a spanyolországi otthonában. A Villarreal magyar kapusának házába négy maszkos támadó hatolt be, akik a sajtóbeszámolók szerint közel egy órán keresztül tartották rettegésben a családot. A rablók fegyverrel fenyegetőzve követeltek pénzt és ékszereket, majd két nagy értékű autóval távoztak. A történtek során szerencsére senki sem sérült meg fizikailag.

Gulácsi Péter és családja arra kér mindenkit, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket

Fotó: Sven Simon/AFP

Megrendítő üzenetben szólalt meg Gulácsi Péter a fegyveres rablás után

A magyar válogatott korábbi kapusa a történtek miatt kihagyta a Villarreal keddi, Napoli ellen 3–1-re megnyert Bajnokok Ligája-mérkőzését. A támadás óta rengeteg támogató üzenetet kapott, amelyeket most az Instagram-oldalán, egy 24 órán át elérhető történetben köszönt meg.

Nagyon köszönjük az összes üzenetet, a kedvességet és a támogatást. Őszintén nagyra értékeljük mindezt. A hétfő éjszakai események mélyen megrázóak voltak. Az, hogy behatoltak az otthonunkba, és megsértették a biztonságérzetünket, olyasmi, amit időbe telik feldolgozni, de mindenekelőtt hálásak vagyunk azért, hogy a családunk biztonságban van. Most szeretnénk, amennyire csak lehet, magunk mögött hagyni ezt az élményt, és visszatérni a mindennapi életünkhöz. Arra kérünk mindenkit, hogy tartsa tiszteletben a magánéletünket, és engedje meg, hogy továbbléphessünk

– írta Gulácsi Péter.

Gulácsi Péter üzenete

Fotó: Instagram

Ahogyan arról korábban az Origo Sport is részletesen beszámolt, a támadók október 13-án, hajnali egy óra után jutottak be a család otthonába. Gulácsi és felesége már aludtak, amikor a betörők felébresztették, majd megfenyegették őket, és a széf kinyitását követelték.

A magyar kapus a támadók távozását követően értesítette a hatóságokat. A családnak ugyan nem esett fizikai bántódása, az átélt sokk miatt orvosi segítségre is szükségük volt.

A Villarreal vezetőedzője, Inigo Pérez a Napoli elleni mérkőzés után szintén támogatásáról biztosította Gulácsit, és hangsúlyozta, hogy klubja mindenben a magyar futballista mellett áll. A kapus mostani üzenetéből ugyanakkor egyértelműen kiderül, hogy családjával elsősorban nyugalomra vágynak, és szeretnék mielőbb maguk mögött hagyni a megrázó eseményeket.