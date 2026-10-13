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Sokkoló hír érkezett: Gulácsi Péter fegyveres rablás áldozata lett

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A Villarreal magyar kapusáról ijesztő hír érkezett a Napoli elleni Bajnokok Ligája-meccs előtt. Gulácsi Péter fegyveres rablás áldozata lett spanyolországi otthonában, de szerencsére a futballista és családja sem sérült meg.

Az incidens kedd hajnalban történt a Valenciától északra fekvő Pucolban, a Monasterios lakóparkban. A történtek pontos részletei egyelőre nem ismertek, az eset miatt azonban a nyáron szerződtetett Gulácsi Péter nem léphet pályára a kedd esti, Villarreal-Napoli Bajnokok Ligája-mérkőzésen. 

Gulácsi Péter bevetése után elkezdett meccseket nyerni a Villarreal
Gulácsi Péter fegyveres rablás áldozata lett
Fotó: Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP

Gulácsi Péter otthonába betörtek

A klub közleménye szerint azonnal értesítették az illetékes hatóságokat, amelyek megkezdték a szükséges vizsgálatokat. 

A történtek lelkileg annyira megviselték a futballistát, hogy az elmúlt órákban alig tudott pihenni, 

így érthetően nem lép pályára a Napoli elleni találkozón – számolt be róla a spanyol AS. Gulácsi helyét így a brazil Luiz Júnior foglalja el a Villarreal kapujában.

A mostani eset kísértetiesen emlékeztet a 2024 februárjában történtekre, amikor a Villarreal akkori játékosa, Etienne Capoue otthonába próbáltak betörni. A rablási kísérlet idején a francia futballista és családja is a béterai házban tartózkodott, Capoue pedig éppen a földszinten vacsorázott.

 

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