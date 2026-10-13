Sokkoló hír érkezett: Gulácsi Péter fegyveres rablás áldozata lett

Az incidens kedd hajnalban történt a Valenciától északra fekvő Pucolban, a Monasterios lakóparkban. A történtek pontos részletei egyelőre nem ismertek, az eset miatt azonban a nyáron szerződtetett Gulácsi Péter nem léphet pályára a kedd esti, Villarreal-Napoli Bajnokok Ligája-mérkőzésen.

Gulácsi Péter fegyveres rablás áldozata lett

Fotó: Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP

Gulácsi Péter otthonába betörtek

A klub közleménye szerint azonnal értesítették az illetékes hatóságokat, amelyek megkezdték a szükséges vizsgálatokat.

A történtek lelkileg annyira megviselték a futballistát, hogy az elmúlt órákban alig tudott pihenni,

így érthetően nem lép pályára a Napoli elleni találkozón – számolt be róla a spanyol AS. Gulácsi helyét így a brazil Luiz Júnior foglalja el a Villarreal kapujában.

A mostani eset kísértetiesen emlékeztet a 2024 februárjában történtekre, amikor a Villarreal akkori játékosa, Etienne Capoue otthonába próbáltak betörni. A rablási kísérlet idején a francia futballista és családja is a béterai házban tartózkodott, Capoue pedig éppen a földszinten vacsorázott.