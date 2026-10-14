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A Villarreal kapusának és családjának szörnyű pillanatokat kellett átélnie. Gulácsi Péteréket a spanyolországi otthonukban fegyveres támadás érte, a magyar futballista emiatt ki is hagyta a Napoli elleni Bajnokok Ligája-meccset. A rémisztő esettel kapcsolatban az Újpest edzője, Szélesi Zoltán is megszólalt.

Gulácsi Péter házába kedd hajnalban fegyveres támadók törtek be, miközben a Villarreal kapusa a családjával együtt otthon tartózkodott. Azóta kiderült, hogy négy maszkos férfi támadt rájuk, Gulácsit és feleségét fegyverrel fenyegették, miközben a széf kinyitását, valamint készpénz és ékszerek átadását követelték. A tolvajok közel egy órán keresztül tartották rettegésben a családot – szerencsére egyikük sem sérült meg –, majd két nagy értékű autóval távoztak a helyszínről. A történtek érthetően megviselték a magyar kapust, aki nem is lépett pályára a Napoli elleni BL-meccsen, amit végül 3-1-re nyert a spanyol csapat. 

Gulácsi Péter fegyveres rablás áldozata lett
Gulácsi Péter fegyveres rablás áldozata lett
Fotó: Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP

Gulácsi Péter drámájára reagált Szélesi Zoltán

Az Újpest labdarúgócsapatának vezetőedzője, Szélesi Zoltán az RTL élő BL-közvetítésében nem ment el szó nélkül a Gulácsiékat ért szörnyű eset mellett.

„A hírek szerint fegyveres lopás, betörés történt. Szerintem senki nem szeretne ilyet átélni, innen is kívánom a legjobbakat az egész családnak. Bízom benne, hogy a magánéletben túl tudja tenni magát a család ezen a traumán. 

Ez egy nagyon komoly dolog, ezek után csak másodlagos lesz, hogy mikor tud edzésen részt venni és visszaállni a kapuba” 

mondta együttérzően Szélesi.

Gulácsi Péter a Villarreal-Napoli mérkőzést tehát kihagyta, de a BL-alapszakasz első fordulójában, a Borussia Dortmund ellen 3-2-re elvesztett meccsen ő állt a kapuban. A 36 éves kapus a La Ligában is alapemberré vált klubjában, a szezonban eddig négy bajnokin kapott lehetőséget. 

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