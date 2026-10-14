Gulácsi Péter házába kedd hajnalban fegyveres támadók törtek be, miközben a Villarreal kapusa a családjával együtt otthon tartózkodott. Azóta kiderült, hogy négy maszkos férfi támadt rájuk, Gulácsit és feleségét fegyverrel fenyegették, miközben a széf kinyitását, valamint készpénz és ékszerek átadását követelték. A tolvajok közel egy órán keresztül tartották rettegésben a családot – szerencsére egyikük sem sérült meg –, majd két nagy értékű autóval távoztak a helyszínről. A történtek érthetően megviselték a magyar kapust, aki nem is lépett pályára a Napoli elleni BL-meccsen, amit végül 3-1-re nyert a spanyol csapat.
Gulácsi Péter drámájára reagált Szélesi Zoltán
Az Újpest labdarúgócsapatának vezetőedzője, Szélesi Zoltán az RTL élő BL-közvetítésében nem ment el szó nélkül a Gulácsiékat ért szörnyű eset mellett.
„A hírek szerint fegyveres lopás, betörés történt. Szerintem senki nem szeretne ilyet átélni, innen is kívánom a legjobbakat az egész családnak. Bízom benne, hogy a magánéletben túl tudja tenni magát a család ezen a traumán.
Ez egy nagyon komoly dolog, ezek után csak másodlagos lesz, hogy mikor tud edzésen részt venni és visszaállni a kapuba”
– mondta együttérzően Szélesi.
Gulácsi Péter a Villarreal-Napoli mérkőzést tehát kihagyta, de a BL-alapszakasz első fordulójában, a Borussia Dortmund ellen 3-2-re elvesztett meccsen ő állt a kapuban. A 36 éves kapus a La Ligában is alapemberré vált klubjában, a szezonban eddig négy bajnokin kapott lehetőséget.
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