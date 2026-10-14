Gulácsi Péter házába kedd hajnalban fegyveres támadók törtek be, miközben a Villarreal kapusa a családjával együtt otthon tartózkodott. Azóta kiderült, hogy négy maszkos férfi támadt rájuk, Gulácsit és feleségét fegyverrel fenyegették, miközben a széf kinyitását, valamint készpénz és ékszerek átadását követelték. A tolvajok közel egy órán keresztül tartották rettegésben a családot – szerencsére egyikük sem sérült meg –, majd két nagy értékű autóval távoztak a helyszínről. A történtek érthetően megviselték a magyar kapust, aki nem is lépett pályára a Napoli elleni BL-meccsen, amit végül 3-1-re nyert a spanyol csapat.

Gulácsi Péter fegyveres rablás áldozata lett

Fotó: Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP

Gulácsi Péter drámájára reagált Szélesi Zoltán

Az Újpest labdarúgócsapatának vezetőedzője, Szélesi Zoltán az RTL élő BL-közvetítésében nem ment el szó nélkül a Gulácsiékat ért szörnyű eset mellett.

„A hírek szerint fegyveres lopás, betörés történt. Szerintem senki nem szeretne ilyet átélni, innen is kívánom a legjobbakat az egész családnak. Bízom benne, hogy a magánéletben túl tudja tenni magát a család ezen a traumán.

Ez egy nagyon komoly dolog, ezek után csak másodlagos lesz, hogy mikor tud edzésen részt venni és visszaállni a kapuba”

– mondta együttérzően Szélesi.

🚨 JUST IN: Villarreal goalkeeper Péter Gulácsi’s home was robbed by armed men while he and his family were inside. Gulácsi and his wife were held at gunpoint as the robbers demanded access to a safe, cash, and jewelry. No one was physically injured. https://t.co/dm84u28CmL — Polymarket Sports (@PolymarketSport) October 13, 2026

Gulácsi Péter a Villarreal-Napoli mérkőzést tehát kihagyta, de a BL-alapszakasz első fordulójában, a Borussia Dortmund ellen 3-2-re elvesztett meccsen ő állt a kapuban. A 36 éves kapus a La Ligában is alapemberré vált klubjában, a szezonban eddig négy bajnokin kapott lehetőséget.