Gulácsi Péter és családja saját otthonában került félelmetes helyzetbe Spanyolországban, amikor fegyveres betörők jutottak be a házukba, és több tízmillió forint értékű zsákmánnyal távoztak. A támadás idején a magyar válogatott kapus felesége és gyermekei is otthon voltak, így az anyagi kárnál is súlyosabb lehet az a trauma, amelyet a családnak fel kell dolgoznia. Az eset kapcsán Origo Sport megkereste Gróf Dávidot, aki családjával hosszú évek óta kötődik az országhoz, Benidormban ingatlanuk is van, testvére pedig szintén Spanyolországban él. A DVTK rutinos kapusa elmondta, velük szerencsére nem történt a Gulácsi családéhoz hasonló betörés, ugyanakkor neki is volt már kifejezetten ijesztő élménye az országban. Néhány évvel ezelőtt ugyanis ismeretlenek a spanyol telefonszámán fenyegették meg, és 10 ezer eurót követeltek tőle. Ráadásul nemcsak azt tudták, kivel beszélnek, hanem Gróf családjáról is rendelkeztek személyes információkkal.
Gróf Dávid és családja rendszeresen tölt időt Spanyolországban, így jól ismeri a Benidorm környéki viszonyokat. Elmondása szerint vannak olyan részek, amelyeket főleg éjszaka érdemes elkerülni, és zseblopásokról is hallottak már. Gulácsi Péterékéhez hasonló súlyos betörés azonban velük soha nem történt, ugyanakkor őt is megfenyegették.
Talán két éve a spanyol telefonszámomra kaptam fenyegető üzeneteket. Tudták, hogy ki vagyok. Azt írták, hogy utaljak el nekik 10 ezer eurót, különben „bekoszolják a kezüket”. Hogy ez pontosan mit jelentett volna, azt nem tudom
– mondta Gróf Dávid az Origo Sportnak.
A volt Fradi-kapus számára nem pusztán a követelés volt ijesztő. Az üzenetekből az is kiderült, hogy az ismeretlenek utánanéztek a magánéletének.
Tudták, hogy van egy kislányom és egy feleségem. Ma már a közösségi médiából nagyon sok mindent meg lehet tudni az emberről, főleg ha valamennyire aktív. Azt viszont máig nem tudom, hogyan került hozzájuk a spanyol telefonszámom
– idézte fel.
A fenyegetések néhány órán keresztül érkeztek WhatsAppon. Gróf négy-öt üzenetet kapott, de egyikre sem válaszolt. Telefonon felvette a kapcsolatot a rendőrséggel, ahol azt tanácsolták neki, hogy személyesen tegyen bejelentést. Végül erre nem került sor. A kapus úgy érezte, a hatóságok is inkább egy pénzszerzésre épülő fenyegetési kísérletnek tartották az esetet. Utólag ezt látszik alátámasztani az is, hogy az üzenetsorozat után nem történt semmi, és hasonló fenyegetést később sem kapott.
Banki csalók is megpróbálták átverni
Nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor ismeretlenek megpróbálták kihasználni Gróf spanyolországi jelenlétét. Egy másik alkalommal telefonon keresték, és úgy tettek, mintha annak a banknak a munkatársai lennének, amelynél a kapus az ügyeit intézi.
Volt olyan random hívásom is, amikor egyértelműen csalók próbáltak banki adatokat megszerezni tőlem. Úgy adták ki magukat, mintha az én bankomtól telefonálnának. Ilyenek sajnos előfordulnak, és úgy tudom, Spanyolországban sem annyira ritkák
– fejtette ki a magyar futballista.
Gróf számára azért is fontos a spanyol telefonszám, mert amikor családjával elkezdtek komolyabban jelen lenni az országban, több hivatalos ügy intézéséhez, így a banki szolgáltatásokhoz is szüksége volt rá.
Gróf Dávid együtt érez Gulácsi Péterrel
A beszélgetés végén Gróf Dávid külön is kitért Gulácsi Péterék helyzetére.
Nagyon együtt érzünk Péterrel és az egész családjával. Borzasztó lehetett ezt átélni, főleg úgy, hogy a gyerekek is otthon voltak. A legfontosabb, hogy szerencsére senkinek nem esett baja, de lelkileg biztosan idő kell majd ahhoz, hogy ezt feldolgozzák. Nagyon sok erőt és kitartást kívánunk nekik, és reméljük, hogy minél hamarabb maguk mögött tudják hagyni ezt az egészet
– zárta Gróf Dávid.