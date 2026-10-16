Gulácsi Péter és családja saját otthonában került félelmetes helyzetbe Spanyolországban, amikor fegyveres betörők jutottak be a házukba, és több tízmillió forint értékű zsákmánnyal távoztak. A támadás idején a magyar válogatott kapus felesége és gyermekei is otthon voltak, így az anyagi kárnál is súlyosabb lehet az a trauma, amelyet a családnak fel kell dolgoznia. Az eset kapcsán Origo Sport megkereste Gróf Dávidot, aki családjával hosszú évek óta kötődik az országhoz, Benidormban ingatlanuk is van, testvére pedig szintén Spanyolországban él. A DVTK rutinos kapusa elmondta, velük szerencsére nem történt a Gulácsi családéhoz hasonló betörés, ugyanakkor neki is volt már kifejezetten ijesztő élménye az országban. Néhány évvel ezelőtt ugyanis ismeretlenek a spanyol telefonszámán fenyegették meg, és 10 ezer eurót követeltek tőle. Ráadásul nemcsak azt tudták, kivel beszélnek, hanem Gróf családjáról is rendelkeztek személyes információkkal.

Gróf Dávid (balra) együtt érez Gulácsi Péterrel Fotó: Mediaworks

Gróf Dávid és családja rendszeresen tölt időt Spanyolországban, így jól ismeri a Benidorm környéki viszonyokat. Elmondása szerint vannak olyan részek, amelyeket főleg éjszaka érdemes elkerülni, és zseblopásokról is hallottak már. Gulácsi Péterékéhez hasonló súlyos betörés azonban velük soha nem történt, ugyanakkor őt is megfenyegették.

Talán két éve a spanyol telefonszámomra kaptam fenyegető üzeneteket. Tudták, hogy ki vagyok. Azt írták, hogy utaljak el nekik 10 ezer eurót, különben „bekoszolják a kezüket”. Hogy ez pontosan mit jelentett volna, azt nem tudom

– mondta Gróf Dávid az Origo Sportnak.

A volt Fradi-kapus számára nem pusztán a követelés volt ijesztő. Az üzenetekből az is kiderült, hogy az ismeretlenek utánanéztek a magánéletének.

Tudták, hogy van egy kislányom és egy feleségem. Ma már a közösségi médiából nagyon sok mindent meg lehet tudni az emberről, főleg ha valamennyire aktív. Azt viszont máig nem tudom, hogyan került hozzájuk a spanyol telefonszámom

– idézte fel.

A fenyegetések néhány órán keresztül érkeztek WhatsAppon. Gróf négy-öt üzenetet kapott, de egyikre sem válaszolt. Telefonon felvette a kapcsolatot a rendőrséggel, ahol azt tanácsolták neki, hogy személyesen tegyen bejelentést. Végül erre nem került sor. A kapus úgy érezte, a hatóságok is inkább egy pénzszerzésre épülő fenyegetési kísérletnek tartották az esetet. Utólag ezt látszik alátámasztani az is, hogy az üzenetsorozat után nem történt semmi, és hasonló fenyegetést később sem kapott.