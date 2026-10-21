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Kétgólos előnyről szenvedett vereséget a Villarreal a Liverpool otthonában a Bajnokok Ligájában, a hétgólos mérkőzés azonban személyes okokból is emlékezetes marad a spanyol csapat magyar kapusának. Gulácsi Péter az RTL-nek elárulta, hogy korábbi klubjánál töltött évei ellenére először játszott tétmérkőzést az Anfielden, ráadásul felesége és gyermekei is a helyszínen voltak.

A Liverpool elképesztő fordítással, kétgólos hátrányból felállva 4–3-ra legyőzte a Villarrealt a Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik fordulójában. A spanyolok kapujában Gulácsi Péter állt, aki számára különleges jelentőséggel bírt a kedd esti találkozó: az 58-szoros magyar válogatott kapus 2008 és 2013 között a Liverpool játékosa volt, ám a felnőttcsapatban sosem lépett pályára tétmérkőzésen, az Anfielden pedig most először szerepelt ilyen találkozón.

Gulácsi Péter nem ilyen liverpooli visszatérésről álmodott
Gulácsi Péter nem ilyen liverpooli visszatérésről álmodott
Fotó: José Breton/NurPhoto/AFP

A visszatérés ráadásul nehéz időszakot követett: Gulácsi az előző, Napoli elleni BL-mérkőzést azért hagyta ki, mert fegyveres rablók törtek be családi otthonába. A Villarreal kapusa az Elche elleni hétvégi bajnokin már visszatért a pályára, kedden pedig egykori klubja otthonában védhetett.

Gulácsi Péter családja is ott volt az Anfielden

A Liverpool–Villarreal mérkőzés után a magyar kapus az RTL+-nak adott interjút, amelyben a különleges visszatéréséről is kérdezték.

Speciális volt. Akármennyire is furcsa, ez volt az első tétmeccsem az Anfielden, ami ugye ennyi év liverpooli kaland után nyilván szép dolog, pláne a pályafutásom ezen szakaszán

– fogalmazott Gulácsi, aki felidézte, hogy a Liverpool ellen korábban kétszer Budapesten, a Puskás Arénában, egyszer pedig Lipcsében, egy felkészülési mérkőzésen szerepelt.

A 36 éves futballista azt is elárulta, hogy a családja elkísérte az angliai találkozóra.

„Itt volt a családom is, a feleségem a gyerekekkel. Ez egy olyan élmény nekünk, amit nyilván elteszünk magunknak. A szomorú része az, hogy az eredmény nem úgy alakult, ahogy szerettük volna.”

Galéria: A Liverpool hétgólos meccsen nyert Gulácsiék ellen
Fotó: AFP
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A Liverpool hétgólos meccsen nyert Gulácsiék ellen

Gulácsi Péter elárulta, hogyan csúszott ki a Villarreal kezéből a győzelem

A spanyol csapat Georges Mikautadze és Sergi Cardona góljával már a 29. percben 2–0-ra vezetett, a Liverpool azonban Alexis Mac Allister és Ronald Araújo találatával még a szünet előtt egyenlített. A második félidőben Mac Allister újabb góljával és Florian Wirtz találatával már az angolok álltak jobban, a hajrában pedig Tani Oluwaseyi csak szépíteni tudott. Gulácsi szerint a fordulópontot a Liverpool kétgólos hátrányban bemutatott agresszív letámadása jelentette.

„Jól kezdtük a meccset. Igazából a probléma 2–0 után volt, mert nem nagyon találtuk az ellenszert a Liverpool letámadása ellen. Agresszívabban feljöttek ránk, és rengeteg labdát veszítettünk” – értékelt a magyar kapus.

A Villarreal futballistája külön kitért az első két kapott gólra, amelyeket elkerülhetőnek tartott, ugyanakkor elismerte az ellenfél teljesítményét is.

„Sajnos az első gólt egy szöglet után kaptuk, a második is valójában egy kifejelt szöglet után volt” – mondta Gulácsi, aki szerint a Liverpool olyan intenzitással és nyomással futballozott, amellyel rendkívül nehéz volt megbirkózni. Az angol csapat még az első félidőben ledolgozta hátrányát, és a folytatásban is irányította a játékot.

„A kulcs az lett volna, hogy valahogy előnnyel menjünk a szünetre. Sajnos nem sikerült” – ismerte el Gulácsi, majd hozzátette, hogy a Villarreal csak 4–2 után tudott valamelyest kiszabadulni a hazaiak szorításából.

A spanyol együttes a hajrában még egy gólt szerzett, így az utolsó percekben akár a pontmentésre is lehetősége nyílhatott volna.

„Bosszantó, mert talán ebben a meccsben ott lehetett volna a pontszerzés” – zárta Gulácsi a mérkőzés értékelését.

A magyar kapus a beIN SPORTS-nak adott külön interjújában hangsúlyozta, hogy három idegenben szerzett góllal még az Anfielden is joggal remélhettek volna pontot. Emellett elismerően beszélt a Liverpool fiatal tehetségéről, Rio Ngumoháról, akinek gyorsasága és egy az egy elleni játéka komoly nehézségeket okozott a Villarreal védelmének.

A Villarrealra és Gulácsira szombaton már újabb kihívás vár: a csapat október 24-én 18.30-tól a Valencia otthonában vendégszerepel a spanyol bajnokságban. Gulácsiék a Bajnokok Ligájában november 3-án, kedden folytatják szereplésüket, amikor a címvédő Paris Saint-Germaint fogadják az alapszakasz negyedik fordulójában.

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