A Liverpool elképesztő fordítással, kétgólos hátrányból felállva 4–3-ra legyőzte a Villarrealt a Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik fordulójában. A spanyolok kapujában Gulácsi Péter állt, aki számára különleges jelentőséggel bírt a kedd esti találkozó: az 58-szoros magyar válogatott kapus 2008 és 2013 között a Liverpool játékosa volt, ám a felnőttcsapatban sosem lépett pályára tétmérkőzésen, az Anfielden pedig most először szerepelt ilyen találkozón.

Gulácsi Péter nem ilyen liverpooli visszatérésről álmodott

Fotó: José Breton/NurPhoto/AFP

A visszatérés ráadásul nehéz időszakot követett: Gulácsi az előző, Napoli elleni BL-mérkőzést azért hagyta ki, mert fegyveres rablók törtek be családi otthonába. A Villarreal kapusa az Elche elleni hétvégi bajnokin már visszatért a pályára, kedden pedig egykori klubja otthonában védhetett.

Gulácsi Péter családja is ott volt az Anfielden

A Liverpool–Villarreal mérkőzés után a magyar kapus az RTL+-nak adott interjút, amelyben a különleges visszatéréséről is kérdezték.

Speciális volt. Akármennyire is furcsa, ez volt az első tétmeccsem az Anfielden, ami ugye ennyi év liverpooli kaland után nyilván szép dolog, pláne a pályafutásom ezen szakaszán

– fogalmazott Gulácsi, aki felidézte, hogy a Liverpool ellen korábban kétszer Budapesten, a Puskás Arénában, egyszer pedig Lipcsében, egy felkészülési mérkőzésen szerepelt.

A 36 éves futballista azt is elárulta, hogy a családja elkísérte az angliai találkozóra.

„Itt volt a családom is, a feleségem a gyerekekkel. Ez egy olyan élmény nekünk, amit nyilván elteszünk magunknak. A szomorú része az, hogy az eredmény nem úgy alakult, ahogy szerettük volna.”