Emlékezetes mérkőzést játszott kedd este a Liverpool és a Villarreal a Bajnokok Ligája harmadik fordulójában. A spanyol együttes már fél óra után 2–0-ra vezetett az Anfielden, ám a házigazda még a szünet előtt egyenlített, majd a második félidőben fordított, és végül 4–3-ra győzött. A találkozó különleges jelentőséggel bírt Gulácsi Péter számára, aki korábbi klubja ellen lépett pályára, ráadásul a Napoli elleni BL-mérkőzésről a családját ért fegyveres rablás miatt hiányzott. A 36 éves magyar kapusnak azonban nem sikerült megakadályoznia a Liverpool feltámadását, a mérkőzés után pedig a spanyol sajtó is elővette, amikor a vereség okait kereste.
Gulácsi Péter teljesítményét is kritizálták Spanyolországban
Az AS a Villarreal játékosait külön-külön értékelő cikkében Gulácsi szerepét is megvizsgálta a négy kapott gólnál. A lap úgy vélte, hogy a magyar válogatott kapus az első két liverpooli találatnál aktívabban is közbeavatkozhatott volna.
Az első két Liverpool-gólnál talán kijöhetett volna. A magyar kapus szinte a gólvonalon maradt
– írta a spanyol sportnapilap, hozzátéve, hogy a későbbi találatoknál Gulácsi már keveset tehetett a hazaiak támadóhengere ellen.
Az első liverpooli gólt Alexis Mac Allister szerezte a Kerkez Milos helyén játszó Kosztasz Cimikasz szöglete után, majd a hosszabbításban Ronald Araújo fejelt közelről a hálóba, miután Sergi Cardona elengedte Rio Ngumoha beadását.
Az AS több Villarreal-védőt is keményen bírált:különösen Cardona kapott kritikát, aki hiába szerzett gólt az első félidőben, a folytatásban képtelen volt megállítani a Liverpool 18 éves támadóját. Ngumoha többször is könnyedén átjátszotta a spanyol hátvédet, és kulcsszerepet vállalt a fordításban.
A Mundo Deportivo szintén a Villarreal védekezésének szétesését hangsúlyozta. A lap szerint a vendégek nagyszerű kezdés után teljesen elveszítették a mérkőzés irányítását, és a második félidőben a Liverpool akár négynél több gólt is szerezhetett volna.
A Cadena SER helyi, castellóni kiadása pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy Nathan Saliba sérülés miatti szünetbeli lecserélése jelentősen meggyengítette a spanyolok középpályáját. A lap elsősorban a Liverpool egyre növekvő fölényével magyarázta a fordítást.
Megszólalt a Villarreal edzője: nem keresett bűnbakot
Inigo Pérez a Liverpool–Villarreal mérkőzés után elismerte, hogy csapata saját hibái miatt veszítette el a kétgólos előnyét. A Villarreal vezetőedzője különösen fájlalta, hogy együttese a remek első félidő ellenére döntetlennel vonult az öltözőbe.
„Egy fantasztikus első félidő után döntetlennel szünetre menni azt eredményezi, hogy a mi önbizalmunk csökken, az övék pedig nő” – fogalmazott a spanyol szakember.
Pérez ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a hibákért nem kíván egyetlen játékost felelőssé tenni.
„Nem szeretek egyetlen játékost vagy konkrét részletet kiemelni, mert több apróság vezetett az egyenlítéshez” – jelentette ki.
Hasonlóan értékelt Santi Comesana is. A Villarreal középpályása a Movistar televíziónak elmondta, hogy csapata a pontrúgások levédekezésében hibázott, az első félidő utolsó pillanataiban kapott egyenlítő gól pedig komoly lelki törést okozott.
A Sky Sports angol tudósítása szintén Cardona helyezkedési hibáját és Ngumoha kiemelkedő teljesítményét hangsúlyozta, Gulácsit viszont külön nem tette felelőssé a vereségért.
A Villarreal továbbra is nyeretlen az angol csapatok ellen a Bajnokok Ligájában: 17 mérkőzésen hat döntetlen és immár 11 vereség a mérlege.