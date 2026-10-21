Emlékezetes mérkőzést játszott kedd este a Liverpool és a Villarreal a Bajnokok Ligája harmadik fordulójában. A spanyol együttes már fél óra után 2–0-ra vezetett az Anfielden, ám a házigazda még a szünet előtt egyenlített, majd a második félidőben fordított, és végül 4–3-ra győzött. A találkozó különleges jelentőséggel bírt Gulácsi Péter számára, aki korábbi klubja ellen lépett pályára, ráadásul a Napoli elleni BL-mérkőzésről a családját ért fegyveres rablás miatt hiányzott. A 36 éves magyar kapusnak azonban nem sikerült megakadályoznia a Liverpool feltámadását, a mérkőzés után pedig a spanyol sajtó is elővette, amikor a vereség okait kereste.

Gulácsi Péter négyszer kapitulált az Anfielden

Fotó: Paul Ellis/AFP

Gulácsi Péter teljesítményét is kritizálták Spanyolországban

Az AS a Villarreal játékosait külön-külön értékelő cikkében Gulácsi szerepét is megvizsgálta a négy kapott gólnál. A lap úgy vélte, hogy a magyar válogatott kapus az első két liverpooli találatnál aktívabban is közbeavatkozhatott volna.

Az első két Liverpool-gólnál talán kijöhetett volna. A magyar kapus szinte a gólvonalon maradt

– írta a spanyol sportnapilap, hozzátéve, hogy a későbbi találatoknál Gulácsi már keveset tehetett a hazaiak támadóhengere ellen.

Az első liverpooli gólt Alexis Mac Allister szerezte a Kerkez Milos helyén játszó Kosztasz Cimikasz szöglete után, majd a hosszabbításban Ronald Araújo fejelt közelről a hálóba, miután Sergi Cardona elengedte Rio Ngumoha beadását.

Az AS több Villarreal-védőt is keményen bírált:különösen Cardona kapott kritikát, aki hiába szerzett gólt az első félidőben, a folytatásban képtelen volt megállítani a Liverpool 18 éves támadóját. Ngumoha többször is könnyedén átjátszotta a spanyol hátvédet, és kulcsszerepet vállalt a fordításban.

A Mundo Deportivo szintén a Villarreal védekezésének szétesését hangsúlyozta. A lap szerint a vendégek nagyszerű kezdés után teljesen elveszítették a mérkőzés irányítását, és a második félidőben a Liverpool akár négynél több gólt is szerezhetett volna.

A Cadena SER helyi, castellóni kiadása pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy Nathan Saliba sérülés miatti szünetbeli lecserélése jelentősen meggyengítette a spanyolok középpályáját. A lap elsősorban a Liverpool egyre növekvő fölényével magyarázta a fordítást.