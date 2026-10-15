Megdöbbentő részletek derültek ki a Gulácsi Péter és családja ellen elkövetett fegyveres rablásról. A Villarreal magyar kapusának otthonába négy álarcos férfi tört be, miközben felesége és két gyermeke is a házban volt, a szülőket pedig fegyverrel kényszerítették a széf kinyitására. A támadók Rolex órákat, Hermès- és Chanel-táskákat, ékszereket és mobiltelefonokat vittek magukkal, összesen nagyjából 73 millió forint értékben.

73 milliós zsákmánnyal távoztak Gulácsi Péter otthonából

Fotó: Villarreal/X

73 milliós zsákmánnyal távoztak Gulácsi Péterék otthonából

Mint arról az Origo Sport is beszámolt, a fegyveresek kedd hajnalban jutottak be a Villarreal magyar kapusának Valencia közelében található otthonába. A legfrissebb spanyol beszámolók szerint a garázs egyik ablakán keresztül hatoltak be a házba, majd Gulácsit és feleségét fegyverrel arra kényszerítették, hogy nyissák ki a széfet. Két gyermekük eközben a házban aludt, szerencsére senki sem sérült meg.

A támadók nagyjából 1 órát tölthettek az ingatlanban, és több Rolex órával, Hermès- és Chanel-táskákkal, ékszerekkel, valamint mobiltelefonokkal távoztak. A zsákmány összértékét 200 ezer euróra, mintegy 73 millió forintra becsülik, az egyik ellopott luxustáska önmagában körülbelül 30 ezer eurót érhetett. A spanyol sajtó szerint a ház riasztórendszere a támadás idején nem volt bekapcsolva.

A rablók két autóval menekültek el, Gulácsi pedig csak ezután tudott segítséget kérni. A Guardia Civil nyomozást indított, és azt is vizsgálják, hogyan jutottak be az elkövetők a Los Monasterios lakóparkba.

Gulácsi Péter: Megsértették az otthonunkat és a biztonságérzetünket

A történtek után a magyar kapus nem lépett pályára a Villarreal Napoli elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésén (3-1). Egy nappal később Gulácsi a közösségi oldalán maga is megszólalt a családját ért traumáról.

A hétfő esti események mélyen megrázóak voltak; ahhoz, hogy feldolgozzuk, hogy megsértették az otthonunkat és a biztonságérzetünket, időre lesz szükségünk, de mindenekelőtt hálásak vagyunk azért, hogy a családunk biztonságban van

– írta Gulácsi Péter. A magyar kapus azt is kérte, hogy tartsák tiszteletben családja magánéletét, ugyanis szeretnék maguk mögött hagyni a történteket és minél hamarabb visszatérni a mindennapi életükhöz.