2024 márciusában a Real Madrid szurkolói alighanem nagyot sóhajtottak, amikor Dani Olmo a hosszabbításban a lécre emelte a labdát. A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján az RB Leipzig egyetlen gólra volt attól, hogy hosszabbításra mentse a párharcot, a madridiak azonban végül 2–1-es összesítéssel továbbjutottak. A német csapat kapujában Gulácsi Péter állt, aki most, bő két és fél évvel később ismét a Santiago Bernabéu Stadionban bizonyíthat. Ezúttal már a Villarreal játékosaként, a spanyol bajnokság nyolcadik fordulójában.

Gulácsi Péter háromszor már védett a Real Madrid ellen, győzni azonban még nem tudott

Fotó: Jan Woitas/DPA/AFP

A 36 éves magyar kapus számára különösen fontos lehet a szombati találkozó, hiszen korábbi három Real Madrid elleni mérkőzésén két vereség és egy döntetlen a mérlege, ráadásul új csapatánál is szeretné végleg megszilárdítani helyét a kezdőben.

Real Madrid–Villarreal szombat 21.00, Santiago Bernabéu Stadion

Gulácsi Péter visszavágna a Real Madridnak

Az 58-szoros magyar válogatott futballista először 2022 szeptemberében találkozott a Real Madriddal, amikor az RB Leipzig a Bajnokok Ligája csoportkörében látogatott a Bernabéuba. Gulácsi akkor csapatkapitányként vezette pályára a német együttest, amelyben Szoboszlai Dominik és Orbán Willi is kezdett. A lipcseiek sokáig tartották magukat, de Federico Valverde a 80. percben megszerezte a vezetést, majd Marco Asensio a ráadásban beállította a 2–0-s végeredményt.

A következő találkozásra másfél évet kellett várni, amikor a 2023–2024-es BL-idény nyolcaddöntőjében ismét összekerült a két csapat. Gulácsi addigra már maga mögött tudta súlyos térdsérülését és hosszadalmas rehabilitációját, a Real ellen pedig újra a Leipzig első számú kapusaként szerepelhetett.

A németországi első mérkőzést a madridiak Brahim Díaz látványos góljával 1–0-ra megnyerték, a visszavágón azonban rendkívül megszenvedtek a továbbjutásért. Gulácsi több fontos védést is bemutatott, ám Vinícius Júnior a 65. percben előnyhöz juttatta a hazaiakat. Három perccel később Orbán Willi fejesével egyenlített a Leipzig, a hajrában viszont Dani Olmo lövése a lécen csattant, így ahogy fentebb már említettük, a lipcseiek végül búcsúzni kényszerültek.