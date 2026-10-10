2024 márciusában a Real Madrid szurkolói alighanem nagyot sóhajtottak, amikor Dani Olmo a hosszabbításban a lécre emelte a labdát. A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján az RB Leipzig egyetlen gólra volt attól, hogy hosszabbításra mentse a párharcot, a madridiak azonban végül 2–1-es összesítéssel továbbjutottak. A német csapat kapujában Gulácsi Péter állt, aki most, bő két és fél évvel később ismét a Santiago Bernabéu Stadionban bizonyíthat. Ezúttal már a Villarreal játékosaként, a spanyol bajnokság nyolcadik fordulójában.
A 36 éves magyar kapus számára különösen fontos lehet a szombati találkozó, hiszen korábbi három Real Madrid elleni mérkőzésén két vereség és egy döntetlen a mérlege, ráadásul új csapatánál is szeretné végleg megszilárdítani helyét a kezdőben.
- Real Madrid–Villarreal szombat 21.00, Santiago Bernabéu Stadion
Gulácsi Péter visszavágna a Real Madridnak
Az 58-szoros magyar válogatott futballista először 2022 szeptemberében találkozott a Real Madriddal, amikor az RB Leipzig a Bajnokok Ligája csoportkörében látogatott a Bernabéuba. Gulácsi akkor csapatkapitányként vezette pályára a német együttest, amelyben Szoboszlai Dominik és Orbán Willi is kezdett. A lipcseiek sokáig tartották magukat, de Federico Valverde a 80. percben megszerezte a vezetést, majd Marco Asensio a ráadásban beállította a 2–0-s végeredményt.
A következő találkozásra másfél évet kellett várni, amikor a 2023–2024-es BL-idény nyolcaddöntőjében ismét összekerült a két csapat. Gulácsi addigra már maga mögött tudta súlyos térdsérülését és hosszadalmas rehabilitációját, a Real ellen pedig újra a Leipzig első számú kapusaként szerepelhetett.
A németországi első mérkőzést a madridiak Brahim Díaz látványos góljával 1–0-ra megnyerték, a visszavágón azonban rendkívül megszenvedtek a továbbjutásért. Gulácsi több fontos védést is bemutatott, ám Vinícius Júnior a 65. percben előnyhöz juttatta a hazaiakat. Három perccel később Orbán Willi fejesével egyenlített a Leipzig, a hajrában viszont Dani Olmo lövése a lécen csattant, így ahogy fentebb már említettük, a lipcseiek végül búcsúzni kényszerültek.
Gulácsi tehát pontosan tudja, milyen nehéz feladat vár rá Madridban. Szeptember végi sajtótájékoztatóján már a szombati találkozóról is beszélt.
„Kétszer játszottam a Bernabéuban. Egyszer kikaptunk, egyszer döntetlent értünk el a Lipcsével. Most az első győzelmemre hajtok” – fogalmazott a magyar kapus, aki hangsúlyozta, hogy tisztában vannak a rájuk váró kihívás nagyságával, de mindent megtesznek a jó eredményért.
Nehéz kezdés után lett a Villarreal meghatározó játékosa
A rutinos futballista augusztusban, tizenegy lipcsei idény után szerződött a Villarrealhoz. A nyári átigazolás jelentős váltást jelentett számára, hiszen pályafutása nagy részét Németországban töltötte, 36 évesen pedig egy új bajnokságban kellett felvennie a versenyt a kezdőcsapatba kerülésért.
Az első négy bajnoki mérkőzésen Luiz Júnior védett, a Villarreal azonban nyeretlen maradt, a brazil kapus pedig több súlyos hibát is elkövetett. Inigo Pérez vezetőedző végül a Borussia Dortmund elleni szeptemberi Bajnokok Ligája-találkozón szavazott bizalmat Gulácsinak.
Bár a spanyolok 3–2-re kikaptak, a magyar légiós teljesítménye kedvező visszhangot váltott ki. A Real Betis elleni következő bajnokin már tíz védést mutatott be, és csapata legjobbjának választották a 2–1-es vereség ellenére. A folytatásban pedig az eredmények is megérkeztek: a Villarreal előbb a Málaga otthonában, majd hazai pályán a Levante ellen győzött egyaránt 3–1-re.
Gulácsi négy egymást követő tétmérkőzésen kezdett, miközben a Villarreal az első hét bajnoki forduló után nyolc ponttal a kilencedik helyen áll. A legutóbbi két győzelem önbizalmat adhat az együttesnek, a védekezés terén ugyanakkor továbbra is akadnak hiányosságok: a csapat hét bajnokin 12 gólt kapott, Gulácsi pedig még egyetlen mérkőzését sem hozta le kapott gól nélkül.
„Kapusként fáj, ha nem sikerül megőrizni a kapunkat a góltól. Sokkal stabilabbnak kell lennünk. Az utóbbi két mérkőzésen is kaptunk gólt, de már jobban védekeztünk, és kiegyensúlyozottabbak voltunk” – értékelt szeptember végén Gulácsi.
A Villarreal védelmének megszilárdítása Madridban különösen fontos lesz, hiszen a hazaiak a bajnoki címért küzdenek, és a Barcelonával szembeni hatpontos lemaradásuk miatt újabb botlást aligha engedhetnek meg maguknak.
A Real Madrid után a Napoli és Szoboszlai Dominik Liverpoolja várhat Gulácsira
A szombati találkozó egy rendkívül megterhelő időszak kezdete lesz a Villarreal számára: a spanyol együttes mindössze tíz nap alatt négy tétmérkőzést játszik, amelyek közül három a legrangosabb európai ellenfelekhez köthető.
A Real Madrid elleni bajnokit követően október 13-án a Napoli érkezik a Villarreal otthonába a Bajnokok Ligája-alapszakasz második fordulójában. Négy nappal később az Elche elleni bajnoki következik, október 20-án pedig az Anfielden, a Liverpool ellen lép pályára a spanyol csapat.
Az utóbbi találkozó magyar szempontból is különleges lehet, hiszen Gulácsi Péter korábbi klubjához tér vissza, ahol fiatalon éveket töltött, és Szoboszlai Dominikkal, valamint Kerkez Milossal is találkozhat. Szoboszlaival annak idején Lipcsében még csapattársak voltak, és együtt szerepeltek a Real Madrid elleni 2022-es BL-mérkőzésen is.
A spanyol együttes vezetőedzője, Inigo Pérez a csütörtöki sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a válogatott szünet lehetőséget adott a csapat problémáinak elemzésére. A Real Madrid elleni mérkőzésről úgy fogalmazott, hogy a Bernabéu tökéletes helyszín a képességeik megmutatására, a sikerhez azonban le kell vetkőzniük a félelmeiket, és bátran kell futballozniuk. A vendégeket segítheti a jó eredmény elérésében, hogy a fővárosiaknál rengeteg a sérült.
Persze a pontszerzéshez valószínűleg egy-két Gulácsi védésre is szükség lesz...