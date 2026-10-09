Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter kiakadt a közmédiára, mert a Kisvárost adják a sajtótájékoztatója helyett – élőben az Origón!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Szombat este Real Madrid-Villarreal mérkőzést rendeznek a La Ligában. José Mourinho csapatából többen is hiányozhatnak sérülés miatt, így Gulácsi Péterék akár szenzációt is okozhatnak a Santiago Bernabéu Stadionban.

A rekordhosszúságú válogatott szünet több klubcsapatot is megtizedelt. A Liverpoolból Cody Gakpo és Alexander Isak dőlt ki, de a Real Madrid sem úszta meg ezt a sűrű időszakot. José Mourinho együttese szombaton 21 órakor Gulácsi Péter klubját, a Villarrealt fogadja, a hazaiak sztárjai közül többen kihagyhatják a szombati meccset. 

Gulácsi Péterrel sorozatban a második meccsét nyerte meg a Villarreal
Gulácsi Péter egyre fontosabb alakja a Villarrealnak
Fotó: Ralf Ibing /  dpa Picture-Alliance via AFP

Real Madrid-Villarreal: Gulácsi Péterék nagy esélyt kaptak

A Real Madrid a válogatott szünet előtt a bajnokságban vereséget szenvedett az Atlético otthonában, a madridi derbit Rodrygo, Eder Militao és Ferland Mendy kihagyta, Dean Huijsen pedig piros lapot kapott. A Real középhátvédje eltiltás miatt biztosan nem játszhat a Villarreal ellen, de 

még nagyobb csapás Mourinho számára, hogy Kylian Mbappé megsérült a francia válogatottban. 

A gólerős csatár bal térdével támadt probléma, a Barcelona elleni rangadón már biztosan játszhat, de Gulácsiék ellen még kockázatos lenne pályára lépnie. Federico Valverde játéka is erősen kérdéses, az uruguayi középpályás az Atlético elleni derbi után dőlt ki a sorból.

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 8: Federico Valverde central midfield of Real Madrid and Uruguay celebrates with his teammate Kylian Mbappe (R) after scoring his sides first goal during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 match between Real Madrid and Inter Milan at Estadio Santiago Bernabeu on September 8, 2026 in Madrid, Spain. Jose Hernandez / Anadolu (Photo by Jose HERNANDEZ / Anadolu via AFP)
Valverde és Mbappé is kihagyhatja a Villarreal elleni meccset
Fotó: JOSE HERNANDEZ / ANADOLU

Ha mindez nem lenne elég, Ibrahima Konaté a válogatott szünetben nem állhatott Zinedine Zidane szövetségi kapitány rendelkezésére, mivel az edzőtáborban megsérült. A Liverpooltól igazolt francia védő eddig alapember volt az idényben, az ő kiesése is érzékeny veszteség lehet a Real számára.

Gulácsiék tehát nagy esélyt kaptak a pontszerzésre vagy a győzelemre, amennyiben a Real kénytelen tartalékosabb összeállításban pályára lépni szombat este. A Villarreal az elmúlt időszakban formába lendült, a gyengébb kezdés után javult a csapat, amely az utóbbi két bajnokiját megnyerte. A fellendülés a magyar kapusnak is köszönhető, ugyanis beverekedte magát a kezdőbe, a bizalmat pedig remek teljesítménnyel hálálta meg. 

  • Kapcsolódó cikkek
Gulácsi Péter megszólalt a nagy váltás után, meglepő dolgot árult el
Szinte teljesen eltűnt Rossi Eb-csapata – generációváltás vagy kényszer?
A Real Madridnál évek óta hisztiznek, Mourinho visszatérése csak tovább szította a tüzet
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!