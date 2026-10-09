A rekordhosszúságú válogatott szünet több klubcsapatot is megtizedelt. A Liverpoolból Cody Gakpo és Alexander Isak dőlt ki, de a Real Madrid sem úszta meg ezt a sűrű időszakot. José Mourinho együttese szombaton 21 órakor Gulácsi Péter klubját, a Villarrealt fogadja, a hazaiak sztárjai közül többen kihagyhatják a szombati meccset.

Gulácsi Péter egyre fontosabb alakja a Villarrealnak

Fotó: Ralf Ibing / dpa Picture-Alliance via AFP

Real Madrid-Villarreal: Gulácsi Péterék nagy esélyt kaptak

A Real Madrid a válogatott szünet előtt a bajnokságban vereséget szenvedett az Atlético otthonában, a madridi derbit Rodrygo, Eder Militao és Ferland Mendy kihagyta, Dean Huijsen pedig piros lapot kapott. A Real középhátvédje eltiltás miatt biztosan nem játszhat a Villarreal ellen, de

még nagyobb csapás Mourinho számára, hogy Kylian Mbappé megsérült a francia válogatottban.

A gólerős csatár bal térdével támadt probléma, a Barcelona elleni rangadón már biztosan játszhat, de Gulácsiék ellen még kockázatos lenne pályára lépnie. Federico Valverde játéka is erősen kérdéses, az uruguayi középpályás az Atlético elleni derbi után dőlt ki a sorból.

Valverde és Mbappé is kihagyhatja a Villarreal elleni meccset

Fotó: JOSE HERNANDEZ / ANADOLU

Ha mindez nem lenne elég, Ibrahima Konaté a válogatott szünetben nem állhatott Zinedine Zidane szövetségi kapitány rendelkezésére, mivel az edzőtáborban megsérült. A Liverpooltól igazolt francia védő eddig alapember volt az idényben, az ő kiesése is érzékeny veszteség lehet a Real számára.

Gulácsiék tehát nagy esélyt kaptak a pontszerzésre vagy a győzelemre, amennyiben a Real kénytelen tartalékosabb összeállításban pályára lépni szombat este. A Villarreal az elmúlt időszakban formába lendült, a gyengébb kezdés után javult a csapat, amely az utóbbi két bajnokiját megnyerte. A fellendülés a magyar kapusnak is köszönhető, ugyanis beverekedte magát a kezdőbe, a bizalmat pedig remek teljesítménnyel hálálta meg.