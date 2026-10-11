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Váratlan döntést hozott José Mourinho a Real Madrid botrányos körülmények között megnyert bajnokija után. A Gulácsi Péterrel felálló Villarreal elleni 1–0-s győzelmet követően a portugál edző nem állt a sajtó elé, Vinícius Júnior pedig bocsánatot kért a kiállítása miatt. Mindeközben a spanyol sportsajtó a vereség ellenére is méltatta a magyar válogatott kapus teljesítményét.

Bár a Real Madrid Yan Diomande góljával 1–0-ra legyőzte a Gulácsi Péterrel felálló Villarrealt a spanyol bajnokság nyolcadik fordulójában, a szombat esti mérkőzés után elsősorban Vinícius Júnior kiállítása szolgáltatta a beszédtémát. A brazil támadó a második félidőben csereként lépett pályára, majd gólt szerzett, a VAR-vizsgálat azonban megállapította, hogy a támadás elején a hajánál fogva rántotta vissza Nathan Salibát. A találatot érvénytelenítették, Vinícius pedig piros lapot kapott.

Gulácsi Péter mindent megtett, de a Real Madrid győzelmét ő sem tudta megakadályozni
Gulácsi Péter mindent megtett, de a Real Madrid győzelmét ő sem tudta megakadályozni
Fotó: Oscar del Pozo/AFP

Mourinho inkább hallgatott, Vinícius az el Clásicót is kihagyhatja

A találkozó után José Mourinho meglepő döntést hozott: a Real Madrid vezetőedzője nem jelent meg a mérkőzést követő sajtótájékoztatón, és a klub televíziójának sem nyilatkozott.

Az AS beszámolója szerint a portugál szakember azért döntött a hallgatás mellett, mert nem akarta megkockáztatni, hogy a játékvezetés bírálata miatt eltiltsák a következő bajnokikról.

Ott akarok lenni a Sevilla és a Barcelona ellen

– idézte Mourinho klubon belül elhangzott üzenetét a Mundo Deportivo.

A mérkőzésen sárga lapot kapó edzőnek bőven akadt oka a bosszúságra, a Vinícius kiállítása körül kialakult jeleneteket ugyanis további figyelmeztetések és heves reklamálások kísérték. A brazil támadó a piros lap után indulatosan közeledett a játékvezetőhöz, csapattársainak pedig közbe kellett lépniük, hogy visszatartsák.

A játékvezető hivatalos jelentése szerint Vinícius a labdától távol, játékszituáción kívül húzta meg ellenfele haját. A spanyol szövetség által nyilvánosságra hozott VAR-hangfelvételből az is kiderült, hogy a videóbírók erőszakos magatartás gyanúja miatt javasolták a jelenet visszanézését.

Vinícius a lefújás után az Instagramon kért elnézést.

„Az öröm folytatódik… Bocsánat a csapatomtól és a szurkolóktól” – írta a brazil sztár.

Később azonban egy olyan szurkolói bejegyzést is megosztott, amely szerint a játékvezetők más mércével ítélik meg az általa elkövetett szabálytalanságokat, mint az ellene elkövetetteket.

A történetnek súlyos következményei lehetnek. A spanyol sajtó szerint Vinícius legalább kétmérkőzéses eltiltásra számíthat, így veszélybe került a Barcelona elleni, október 25-i el Clásicón való szereplése is. A végleges fegyelmi döntés egyelőre nem született meg.

A madridiak közül Aurélien Tchouaméni sem hagyta szó nélkül a történteket. A francia középpályás a Real Madrid televíziójának adott interjújában nyíltan kritizálta a játékvezetést, különösen Vinícius kiállítását.

Nem értem, mi történik a játékvezetőkkel. Ezt a piros lapot egyszerűen nem értem

– fakadt ki Tchouaméni, aki a vitatott ítélet ellenére örült a győzelemnek.

„Boldog vagyok, mert tudjuk, hogy a Villarreal nagyszerű csapat. Természetesen van még miben fejlődnünk, de három hét szünet után nem könnyű visszatérni. A legfontosabb a győzelem” – tette hozzá a Real Madrid színeiben éppen 200. mérkőzését játszó francia válogatott futballista.

Gulácsi Pétert a vereség ellenére is méltatta az AS

Miközben Madridban a kiállítás utóélete uralta a híreket, Gulácsi teljesítménye kifejezetten kedvező visszhangot kapott a spanyol sajtóban a Real Madrid–Villarreal mérkőzés után.

A magyar válogatott kapus kétszer is nagy bravúrral akadályozta meg Kylian Mbappé gólszerzését: előbb az első félidőben hárított közelről, majd a 78. percben egy újabb ziccert védett lábbal. Diomande 63. percben szerzett találatánál viszont tehetetlen volt.

Az AS a Villarreal játékosait külön értékelő cikkében a csapat egyik legjobbjának nevezte Gulácsit. A spanyol lap szerint a magyar kapus továbbra is kulcsfontosságú szereplő, ismét több egy az egy elleni helyzetben mentett, és az együttes legbiztosabb futballistái közé tartozott.

A Villarreal vezetőedzője, Inigo Pérez szintén elégedetten értékelte csapata játékát, ugyanakkor bosszantotta, hogy a vendégek emberelőnyben sem tudtak pontot szerezni.

„Hiányzott az utolsó lövés és a pontosság ahhoz, hogy egészen kiváló mérkőzést játsszunk” – mondta a spanyol szakember, aki szerint együttese több szempontból is felvette a versenyt a Real Madriddal.

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