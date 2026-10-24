A 36 éves Gulácsi Péter a hét közben is kezdett a Villarreal csapatában a Liverpool ellen 4–3-ra elveszített Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Az 58-szoros magyar válogatott kapust a négy bekapott gól közül az első kettő miatt bírálta a spanyol sajtó, mondván, ezeknél aktívabban is közbeavatkozhatott volna.

Gulácsi Péter remekelt a Villarreal kapujában a Valencia ellen

Fotó: Jose Breton / NurPhoto via AFP

Ennek ellenére a rutinos magyar kapus nem került ki a Villarreal kezdőcsapatából, és meg is hálálta a bizalmat Iñigo Pérez vezetőedzőnek.

Gulácsi Péternek csak tizenegyesből tudtak gólt lőni

A Valencia elleni mérkőzés első félideje a Villarreal dominanciáját hozta. A vendégcsapat 66 százalékban birtokolta a labdát, és kilencszer próbálkozott kapura lövéssel, míg a Valencia csak egyszer találta el a kaput, méghozzá Pepelu tizenegyeséből, amellyel meg is szerezte a vezetést. Gulácsi ugyan érezte az irányt, de esélye sem volt a jobb felső sarokba bombázott lövés hárítására.

A második félidőben a Valencia sokkal jobban futballozott, és megvolt az esélye arra, hogy növelje az előnyét. Az 53. percben azonban Gulácsi hatalmasat védett José Gayà közeli lövésénél, majd öt perccel később a holland válogatott Arnaut Danjuma veszélyes próbálkozását is hárítani tudta.

A 69. percben aztán egyenlíteni tudott a Villarreal. Sergi Cardona bal oldali beadása után Alex Freeman hat méterről fejelt a kapu jobb oldalába.

A Villarreal ezt követően nem tudott fölénybe kerülni, ugyanis Pape Gueye kiállítása miatt a 79. percben emberhátrányba került, így az előnye megtartására törekedett. A 89. percben azonban a Liverpooltól érkezett Harvey Elliott is piros lapot kapott, így az utolsó percekre a Valencia is megfogyatkozott.

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Fotó: Jose Jordan / AFP

A dráma azonban csak ezután következett: a hétperces hosszabbítás hatodik percében a georgiai Georgi Mikautadze ziccerbe került, és rendkívül higgadtan a rövid felső sarokba lőtte a labdát, ezzel megnyerve a mérkőzést a Villarrealnak.

La Liga, 11. forduló:

Valencia-Villarreal 1-2 (1-0)