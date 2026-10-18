Gulácsi Péterrel a kapuban a Villarreal gól nélküli döntetlent játszott a vendég Elchével a La Liga kilencedik fordulójában. A magyar válogatott korábbi kapusa kedden még kihagyta csapata Bajnokok Ligája-mérkőzését, mivel nem sokkal korábban fegyveres rablók törtek be a spanyolországi otthonába. A tolvajok közel egy órán át tartották rettegésben Gulácsit és családját, majd mintegy 73 millió forint értékben vittek magukkal ékszereket, mobiltelefonokat, táskákat és készpénzt.

Gulácsi Péter védett a Villarreal-Elche mérkőzésen

Fotó: Sven Simon / AFP

Villarreal-Elche: Gulácsi Péter üzent

A 36 éves kapust kedves üzenettel fogadták a Villarreal-szurkolók, a kapus pedig a közösségi oldalán megható sorokkal számolt be érzéseiről.

„Nehéz szavakba önteni, min mentünk keresztül az elmúlt napokban. A történtek után hálás vagyok, hogy újra pályára léphettem,

és ami még fontosabb, a családom is ott lehetett velem a stadionban. Köszönöm csodálatos szurkolóinknak a szeretetet és a támogatást, amit tegnap tanúsítottak! Rengeteget jelent számunkra!” – fogalmazott Facebook-oldalán Gulácsi.

A spanyol sajtó beszámolói szerint a nyáron szerződtetett magyar kapus és családja már aludt, amikor négy fegyveres férfi tört be az otthonukba. Az ingatlan a Valenciától északra fekvő Pucol település Monasterios nevű lakóparkjában található.

A rablók a beszámolók alapján mintegy egy órán keresztül fenyegették a családot, és arra kényszerítették őket, hogy nyissák ki a széfet, valamint adják át a náluk lévő pénzt és ékszereket. Az elkövetők ezt követően két luxusautóval menekültek el a helyszínről.