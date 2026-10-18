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A Villarreal-Elche mérkőzés után üzent a magyar kapus. Gulácsi Péter hálás, hogy szombaton újra pályára léphetett azt követően, hogy hétfőről keddre virradóra fegyveres rablás áldozata lett.

Gulácsi Péterrel a kapuban a Villarreal gól nélküli döntetlent játszott a vendég Elchével a La Liga kilencedik fordulójában. A magyar válogatott korábbi kapusa kedden még kihagyta csapata Bajnokok Ligája-mérkőzését, mivel nem sokkal korábban fegyveres rablók törtek be a spanyolországi otthonába. A tolvajok közel egy órán át tartották rettegésben Gulácsit és családját, majd mintegy 73 millió forint értékben vittek magukkal ékszereket, mobiltelefonokat, táskákat és készpénzt.

Gulácsi Péter és családja arra kér mindenkit, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket
Gulácsi Péter védett a Villarreal-Elche mérkőzésen
Fotó: Sven Simon / AFP

Villarreal-Elche: Gulácsi Péter üzent

A 36 éves kapust kedves üzenettel fogadták a Villarreal-szurkolók, a kapus pedig a közösségi oldalán megható sorokkal számolt be érzéseiről.

„Nehéz szavakba önteni, min mentünk keresztül az elmúlt napokban. A történtek után hálás vagyok, hogy újra pályára léphettem, 

és ami még fontosabb, a családom is ott lehetett velem a stadionban. Köszönöm csodálatos szurkolóinknak a szeretetet és a támogatást, amit tegnap tanúsítottak! Rengeteget jelent számunkra!” – fogalmazott Facebook-oldalán Gulácsi.

A spanyol sajtó beszámolói szerint a nyáron szerződtetett magyar kapus és családja már aludt, amikor négy fegyveres férfi tört be az otthonukba. Az ingatlan a Valenciától északra fekvő Pucol település Monasterios nevű lakóparkjában található.

A rablók a beszámolók alapján mintegy egy órán keresztül fenyegették a családot, és arra kényszerítették őket, hogy nyissák ki a széfet, valamint adják át a náluk lévő pénzt és ékszereket. Az elkövetők ezt követően két luxusautóval menekültek el a helyszínről.

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