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A Villarreal-Elche mérkőzés gól nélküli döntetlennel ért véget szombaton a La Ligában. A héten fegyveres rablást elszenvedett Gulácsi Péter visszatért a kapuba, a szurkolók megható üzenettel fogadták a magyar kapust.

Gulácsi Péter kedd este nem lépett pályára a Napoli elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen, mert aznap hajnalban fegyveres rablók törtek be az otthonába. A magyar kapust és családját a tolvajok egy órán át rettegésben tartották, és mintegy 73 millió forint értékű vagyonnal távoztak a helyszínről. Gulácsit érthetően megviselték a történtek, de szombaton már újra játékra jelentkezett, és ő állt a kapuban a Villarreal-Elche mérkőzésen.

Gulácsi Péter újra védett a Villarrealban
Gulácsi Péter újra védett a Villarrealban
Fotó: MALTE OSSOWSKI/SVEN SIMON / SVEN SIMON

Villarreal-Elche: Gulácsi Péternek üzentek a szurkolók

A 36 éves kapust szívélyesen fogadták a Villarreal-drukkerek a történtek után. Az Elche elleni találkozón a lelátón transzparenssel üzentek Gulácsinak. „Kitartást!” – hangsúlyozta a felirat, a klub a közösségi oldalán külön bejegyzést osztott meg az érzelmes pillanatról. 

„Örülünk, hogy újra itt látunk, Péter” 

– olvasható a posztban.

Gulácsi kapott gól nélkül zárta a meccset, a magyar kapusnak egy fontos védése volt, 

amikor a második félidőben Thomas Lemar távoli lövését hárította.

A Villarreal edzője, Inigo Pérez a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón dicsérte Gulácsit, mondván a nehéz családi eseményeket követően már másnap csatlakozott a csapathoz, és nagy mentális erőről tett tanúbizonyságot. A találkozót követően a tréner a 0-0-s végeredmény miatt bosszús volt, meglátása szerint nyerniük kellett volna, de rosszul használták ki a helyzeteiket.

A Villarreal-Elche mérkőzésen nem esett gól
A Villarreal-Elche mérkőzésen nem esett gól
Fotó: JOSE JORDAN / AFP

A Villarreal kilenc forduló után a tabella 10. helyén áll a spanyol bajnokságban, a BL-alapszakaszban pedig egy győzelemmel és egy vereséggel a rájátszást érő 14. pozíciót foglalja el jelenleg.

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