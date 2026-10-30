A Villarreal az előző fordulóban remek győzelmet aratott: 2–1-re nyert a Mestalla Stadionban, a valenciai derbin. Ráadásul Gulácsi Péter fontos védésekkel járult hozzá csapata sikeréhez.

Gulácsi Péter remekel a Villarreal csapatában

Fotó: Paul Ellis / AFP

Az 58-szoros magyar válogatott kapust hét közben pihentették az ötödosztályú CD Manacor otthonában rendezett Király-kupa-mérkőzésen, amelyet a Villarreal 5–0-ra megnyert. Az Espanyol elleni bajnokira azonban visszakerült a kapuba a 36 éves magyar klasszis, aki láthatóan megnyerte a kapusháborút a brazil Luíz Júniorral szemben a Villarrealnál.

Gulácsi Pétert nem dolgoztatták meg az Espanyol játékosai

A péntek esti találkozó gyászszünettel kezdődött a több mint 60 áldozatot követelő spanyolországi vonatbaleset miatt. A tragédia során október 28-án reggel két nagysebességű személyvonat ütközött Toledo tartományban.

Az első félidőben többet volt a labda a Villarreálnál, az Espanyol teljesen veszélytelenül futballozott, így Gulácsi Péternek nem is akadt sok dolga. A mérkőzés első helyzetére egészen a 34. percig kellett várni. Ekkor a Villarreal játékosa, Sergi Cardona adott le lövést éles szögből, de Ángel Fortuno jól zárta a szöget, így védeni tudta a kemény lövést. Két perccel később a megsérült Gerard Moreno helyére beállt Nicolas Pépé próbálkozott egy 18 méteres tekeréssel, de lövése elkerülte a jobb felső sarkot.

¡Por qué poco, Nicoooo! 😱 #VillarrealEspanyol | #LaLigaHighlights https://t.co/LCSbX0NCfd — Villarreal CF (@VillarrealCF) October 30, 2026

A második félidő elején néhány pillanatra hidegzuhanyként érte a Villarreal játékosait az Espanyol támadása. Egy gyors kontratámadás végén Roberto Fernández kapott tökéletes centerezést, majd közelről a kapu jobb oldalába lőtt a tehetetlen Gulácsi Péter mellett. Azonban az Espanyol gólját videózás után érvénytelenítették, ugyanis a gólszerző azért érkezhetett teljesen üresen, mert előtte lerántotta a Villarreal egyik védőjét.

Ezt követően a hazaiak kezdeményeztek, Nicolas Pépének több veszélyes távoli lövése is volt, de egyik sem talált utat a kapuba. A 60. percben aztán sakk-matt gólt szerzett az Espanyol. Bryan Zaragoza kevergetett a bal szélen, majd tökéletesen ívelte középre a labdát, amelyre Leandro Cabrera érkezett, és hét méterről védhetetlenül lőtt Gulácsi Péter kapujába.