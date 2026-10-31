Az Espanyol 1-0-ra nyert a Gulácsi Péterrel felálló Villarreal otthonában. Kétszer került a magyar kapus hálójába a labda: Roberto Fernández találatát a 48. percben szabálytalanság miatt nem adták meg, de Leandro Cabrera hatvanadik percben már érvényes gólt szerzett. Egy bal oldali beadás után Cabrera egyből lőtt, a lapos, erőteljes löket Gulácsi lábát érintette, és a lác alá vágódott.

Gulácsi Péter egy gólt kapott az Espanyol ellen Fotó: Ralf Ibing / Sportphoto/AFP

Villarreal-Espanyol 0-1

Gulácsi teljesítménye kapcsán a madridi AS úgy vélte, „kevés dolga volt, a gólról pedig keveset tehetett.” Megemlítik, a magyar kapus jól helyezkedett, és a 86. percben magabiztosan hárította Javi Puado távoli lövését. A mérkőzés statisztikái szerint összesen két védést mutatott be.

Gulácsi Péter nem tehetett a gólról

A Villarreal hiába birtokolta többet a labdát, de támadásban nem tudott igazán veszélyessé válni.

Társai szinte magára hagyták Gulácsi Pétert, akit edzője, Inigo Pérez sem hibáztatott - annál inkább a mezőnyjátékosokat.

„Nem voltunk olyan élesek és határozottak, mint máskor, és nem kaptuk meg azt, amit szerettünk volna. Ma nem voltak jók az érzéseink, minden valamivel nehezebben ment. Nehéz nap volt, csalódottak vagyunk. Ez egy megtorpanás, nehéz pillanat, amelyet fel kell dolgoznunk. Az öltözőben a mérkőzés után nem volt szükség hosszú beszélgetésre: a csend önmagáért beszélt” – mondta a meccs után Inigo Pérez, a Villarreal vezetőedzője.

A Villarreal a 10. helyen áll a spanyol tabellán.