Drámai részletek kerültek napvilágra Gulácsi Péter otthonában történt fegyveres rablásról. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, a Villarreal magyar kapusának házába keddre virradóra fegyveres támadók törtek be, miközben a játékos a családjával együtt otthon tartózkodott. A spanyol sajtó azóta újabb részleteket közölt a félelmetes éjszakáról: négy maszkos férfi támadt a családra, Gulácsit és feleségét fegyverrel fenyegették, miközben a széf kinyitását, valamint készpénz és ékszerek átadását követelték.

Egy emberként állnak Gulácsi Péter és családja mellett Spanyolországban

Fotó: Malte Ossowski/Sven Simon / dpa Picture-Alliance via AFP

Egy órán át tartott Gulácsi Péterék rémálma

A Levante-EMV a Valenciai Guardia Civil parancsnokságának tájékoztatása alapján azt írja, hogy a támadók október 13-án, valamivel hajnali egy óra után jutottak be Gulácsi Péter Pucolban, a Monasterios nevű luxus-lakóövezetben található otthonába. A magyar válogatott kapus, a felesége és gyermekük ekkor már aludtak, így a családot teljesen váratlanul érte a támadás.

Négy, arcát eltakaró férfi hatolt be a házba, akik közül többen lőfegyvernek látszó tárgyat tartottak maguknál. Egyelőre azt sem sikerült tisztázni, hogy valódi pisztolyokról volt-e szó, a család számára azonban aligha lehetett kétséges, mekkora veszélyben vannak. A rablók felébresztették Gulácsit és a feleségét, majd fegyverrel fenyegetve követelték tőlük a széf kinyitását. Készpénzt és ékszereket kerestek, és közel egy órán keresztül tartották rettegésben a családot. A támadás során szerencsére senki sem szenvedett fizikai sérülést.

Gulácsi csak akkor mert segítséget kérni, amikor már megbizonyosodott arról, hogy a fegyveresek elhagyták az otthonukat. A 35 éves kapus maga tárcsázta a segélyhívót, majd rövid időn belül rendőrök és egészségügyi segítség is érkezett a családhoz. Bár fizikailag senkinek nem esett baja, az átélt borzalmak érthetően rendkívül megviselték Gulácsiékat, akiket a támadás után kialakult szorongásos krízis miatt is el kellett látni.

A négy férfi végül két nagy értékű autóval távozott a helyszínről. Hogy pontosan mekkora zsákmánnyal menekültek el, továbbra sem lehet tudni, az eltulajdonított készpénz, ékszerek és egyéb értékek összegét ugyanis nem hozták nyilvánosságra. A támadók jelenleg is szabadlábon vannak, a Guardia Civil nyomozása pedig továbbra is nagy erőkkel zajlik.