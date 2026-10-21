A Liverpool hazai pályán kétgólos hátrányból fordítva 4-3-ra nyert a Gulácsi Péterrel felálló Villarreal ellen. A magyar kapus a négy kapott gól mellett három védést mutatott be a találkozón, amely lelkileg is nehéz időszakban érte, hiszen egy héttel korábban fegyveres rablás áldozata lett spanyolországi otthonában.

Gulácsi Péter négy gólt kapott Liverpoolban

Fotó: Paul Ellis / AFP

Gulácsi Péter a Liverpool ellen

Bár a spanyol média bírálta Gulácsit a liverpooli gólok miatt, a Villarreal vezetőedzője, Ínigo Pérez a védelmébe vette a kapust. A mérkőzés utáni nyilatkozatában leszögezte, a vereségért és a kapott gólokért nem lehet egyetlen játékost – így Gulácsit sem – felelőssé tenni, a hibák a csapat egészét terhelik.

„Ha vereséget szenvedünk, szerintem a pozitív tanulságok csak pár nappal később válnak nyilvánvalóvá. Három gólt szereztünk az Anfieldben, és időnként kézben tartottuk a mérkőzést, jól játszottunk, és helyzeteket alakítottunk ki egy remek csapat ellen ebben a hangulatban – szerintem ez a pozitívum, amit mindenki látott és érzett, aki a pályán volt.

De közben négy gólt kaptunk, ami az egész csapat felelőssége, nem egyetlen emberé.

„Nincs olyan, hogy tökéletes mérkőzés, és nekem is önkritikusnak kell lennem. Szerintem egyértelmű volt, hogy nem voltunk felkészülve egy ilyen mérkőzés kihívásaira. Egyszerű apróságokról van szó, például nem sikerült felépítenünk az érzelmi lendületet, amit ebben a stadionban bármilyen, a hazaiaknak kedvező mozdulat azonnal kivált. A Liverpool magas szintű csapat, és sikerült a mérkőzésben maradnunk, de szerintem nem tudtuk, hogyan kell kezelni azt a kulcsfontosságú szakaszt, ami közvetlenül a félidő előtt volt” – fogalmazott a Liverpool-Villarreal meccs után Ínigo Pérez, akit a Marca idézett.

A Villarreal három mérkőzés után a 19. helyen áll a 36 csapatos Bajnokok Ligája mezőnyben.