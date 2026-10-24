Gulácsi Péter 11 év után váltott klubot, amikor idén nyáron az RB Leipzig csapatától a Villarreal együtteséhez igazolt. Új állomáshelyén nem lett azonnal fix kezdőjátékos, az első négy fordulóban a brazil Luiz Júnior védett, ám ez idő alatt a Sárga Tengeralattjárónak becézett egyesület mindössze két pontot szerzett és nyolc gólt kapott a La Ligában. Gulácsi a BL-alapszakasz első fordulójában, a Borussia Dortmund ellen védett először a Villarrealban, majd a Betis ellen a spanyol bajnokságban is debütálhatott. Csapata ugyan mindkét mérkőzést elveszítette, ám nem a magyar kapuson múlott a siker, utóbbi találkozón ráadásul a meccs legjobbjának is megválasztották.
Gulácsi Péter drámai pillanatokat élt át
Gulácsi Péterrel a kezdőjében aztán megtörte rossz sorozatát a Villarreal, a sárga mezesek a Málagát idegenben, a Levantét pedig hazai pályán győzték le 3-1-re a bajnokságban, megszakítva nyeretlen szériájukat. A 36 éves kapus mindkét meccsen stabil teljesítményt nyújtott, majd jött a Real Madrid elleni rangadó, amelyet mindössze egyetlen gól döntött el a fővárosiak javára a Bernabéuban. Ez a mérkőzés Vinícius Júnior kiállítása miatt kapott nagy visszhangot, aztán viszont Gulácsi került a fókuszba, de oly módon, ahogyan senki sem szeretne.
A Napoli elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés hajnalán fegyveres rablók törtek be a korábbi válogatott játékos spanyolországi otthonába.
A tolvajok közel egy órán át tartották rettegésben a kapust és családját, majd 73 millió forint értékű vagyontárgyakkal és két luxusautóval távoztak a helyszínről.
Szerencsére senki sem sérült meg a betörés során, de Gulácsit érthetően megviselték a történtek, a Napoli ellen végül nem is lépett pályára aznap este.
„A hétfő éjszakai események mélyen megrázóak voltak. Az, hogy behatoltak az otthonunkba, és megsértették a biztonságérzetünket, olyasmi, amit időbe telik feldolgozni,
de mindenekelőtt hálásak vagyunk azért, hogy a családunk biztonságban van. Most szeretnénk, amennyire csak lehet, magunk mögött hagyni ezt az élményt, és visszatérni a mindennapi életünkhöz” – üzente az incidens után Gulácsi, aki viszont a hétvégi, Elche elleni bajnokin már újra a kapuban állt.
Gulácsi Péter visszatért, a Liverpool négy gólt rúgott a Villarrealnak
A kiváló kapus nagy lelkierőről tett tanúbizonyságot, és néhány nappal a fegyveres rablás után visszatért a kapuba. Az Elche elleni bajnoki gól nélküli döntetlennel ért véget, Gulácsinak volt egy fontos védése, amivel hozzájárult klubja pontszerzéséhez. Az 58-szoros magyar válogatott klasszist megható üzenettel fogadták a Villarreal-szurkolók, majd a kapus is megosztott egy érzelmes posztot a közösségi oldalán.
„Nehéz szavakba önteni, min mentünk keresztül az elmúlt napokban. A történtek után hálás vagyok, hogy újra pályára léphettem,
és ami még fontosabb, a családom is ott lehetett velem a stadionban. Köszönöm csodálatos szurkolóinknak a szeretetet és a támogatást, amit tegnap tanúsítottak! Rengeteget jelent számunkra!” – fogalmazott Facebook-oldalán Gulácsi.
A Villarreal kapusa a BL-ben egykori klubja, a Liverpool ellen tért vissza. Az Anfield Roadon álomszerűen kezdtek a spanyolok, a 29. percben már 2-0-ra vezettek, ám Andoni Iraola együttese még a szünet előtt egyenlített, végül 4-3-as győzelmet aratott. Gulácsit a négy bekapott gól közül az első kettő esetében elővette a spanyol sajtó, mondván ezeknél aktívabban is közbeavatkozhatott volna.
Gulácsi Péternek pihenőre volna szüksége?
Inigo Pérez vezetőedző nem a kapus számlájára írta a vereséget, ugyanakkor elképzelhető, hogy a Valencia elleni szombati bajnokin nem ad lehetősget Gulácsinak. A Villarreal kapujában erős a versenyhelyzet, Luiz Júnior is szeretne visszatérni a kezdőbe, a magyar játékos számára pedig jól jöhetne némi pihenő az elmúlt időszak megrázkódtatásai után.
A 36 éves futballista a fegyveres rablás óta csupán a Napoli elleni BL-találkozót hagyta ki, a bajnokságban az elmúlt öt mérkőzésen ő védett,
a Liverpool-meccsen pedig érte némi kritika a bekapott gólok miatt.
Gulácsi rengeteget tehet azért, hogy klubja jó szezont zárjon, ehhez viszont az is szükséges, hogy fizikailag és lelkileg is a lehető legjobb állapotban segítse csapatát. A Villarrealnál a Valencia elleni, tartományi rangadó kiemelt jelentőséggel bír, de egy rövid pihenő nagy erőt adhat a kapusnak ahhoz, hogy a folytatásban csúcsformában védjen a La Ligában és a BL-ben egyaránt.
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