Gulácsi Péter 11 év után váltott klubot, amikor idén nyáron az RB Leipzig csapatától a Villarreal együtteséhez igazolt. Új állomáshelyén nem lett azonnal fix kezdőjátékos, az első négy fordulóban a brazil Luiz Júnior védett, ám ez idő alatt a Sárga Tengeralattjárónak becézett egyesület mindössze két pontot szerzett és nyolc gólt kapott a La Ligában. Gulácsi a BL-alapszakasz első fordulójában, a Borussia Dortmund ellen védett először a Villarrealban, majd a Betis ellen a spanyol bajnokságban is debütálhatott. Csapata ugyan mindkét mérkőzést elveszítette, ám nem a magyar kapuson múlott a siker, utóbbi találkozón ráadásul a meccs legjobbjának is megválasztották.

Gulácsi Péter remek teljesítménnyel verekedte be magát a Villarreal kezdőcsapatába

Fotó: Paul Ellis / AFP

Gulácsi Péter drámai pillanatokat élt át

Gulácsi Péterrel a kezdőjében aztán megtörte rossz sorozatát a Villarreal, a sárga mezesek a Málagát idegenben, a Levantét pedig hazai pályán győzték le 3-1-re a bajnokságban, megszakítva nyeretlen szériájukat. A 36 éves kapus mindkét meccsen stabil teljesítményt nyújtott, majd jött a Real Madrid elleni rangadó, amelyet mindössze egyetlen gól döntött el a fővárosiak javára a Bernabéuban. Ez a mérkőzés Vinícius Júnior kiállítása miatt kapott nagy visszhangot, aztán viszont Gulácsi került a fókuszba, de oly módon, ahogyan senki sem szeretne.

A Napoli elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés hajnalán fegyveres rablók törtek be a korábbi válogatott játékos spanyolországi otthonába.

A tolvajok közel egy órán át tartották rettegésben a kapust és családját, majd 73 millió forint értékű vagyontárgyakkal és két luxusautóval távoztak a helyszínről.

Gulácsi Péterék otthonába fegyveres rablók törtek be

Fotó: Sven Simon / AFP

Szerencsére senki sem sérült meg a betörés során, de Gulácsit érthetően megviselték a történtek, a Napoli ellen végül nem is lépett pályára aznap este.

„A hétfő éjszakai események mélyen megrázóak voltak. Az, hogy behatoltak az otthonunkba, és megsértették a biztonságérzetünket, olyasmi, amit időbe telik feldolgozni,

de mindenekelőtt hálásak vagyunk azért, hogy a családunk biztonságban van. Most szeretnénk, amennyire csak lehet, magunk mögött hagyni ezt az élményt, és visszatérni a mindennapi életünkhöz” – üzente az incidens után Gulácsi, aki viszont a hétvégi, Elche elleni bajnokin már újra a kapuban állt.