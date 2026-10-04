Gulácsi Péter életében hatalmas változást hozott az idei nyár: a korábbi magyar válogatott kapus 11 év után elhagyta az RB Leipzig csapatát, és a spanyol élvonalban szereplő Villarrealhoz igazolt. A 36 éves futballista azóta családjával együtt Spanyolországban rendezkedett be, most pedig közösségi oldalán engedett bepillantást új életükbe. A megosztott fotók között új otthonuk is feltűnik.
Gulácsi Péter imádja az új életét Spanyolországban
Gulácsi Péter két hónappal ezelőtt kezdte meg spanyolországi kalandját, és a jelek szerint egyáltalán nem bánta meg a váltást. A kapus az Instagram-oldalán több fotót is közzétett az elmúlt időszakról: a képeken nemcsak futballistaként, hanem családapaként is látható, és új otthonukból is mutatott részleteket. Gulácsi a fotók mellett azt is elárulta, hogyan érzi magát két hónappal a költözés után.
2 hónapja a Villarrealnál, 2 hónapja Spanyolországban. Minden percét élvezem
– írta a bejegyzéshez. A képek alapján valóban eseménydúsan telnek a család első spanyolországi hónapjai: Gulácsi a gyerekeivel és harmadik gyermeküket váró feleségével, Gulácsi-Vigh Diánával közös pillanatokat is megosztott, emellett új otthonukba is bepillantást engedett.
A korábbi válogatott kapus néhány nappal korábban egy sajtótájékoztatón is beszélt arról, hogyan éli meg a költözést. Elmondása szerint sportolói és magánéleti szempontból egyaránt óriási változást jelentett számára Spanyolország, de az egész család jól alkalmazkodott az új környezethez.
Gulácsi számára szakmailag is jól alakulnak az első hónapok. Elmondása szerint keményen dolgozott azért, hogy több játéklehetőséghez jusson, és ezt sikerült is elérnie. Csapata jó formában van, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy még rengeteg munka vár rájuk. A 36 éves kapus nem kizárólag a futball miatt szeretné kihasználni a Spanyolországban töltött időt. Fontos számára, hogy megismerje a helyi kultúrát, és gyermekeivel együtt a spanyol nyelvet is megtanulja.