Gulácsi Péter életében hatalmas változást hozott az idei nyár: a korábbi magyar válogatott kapus 11 év után elhagyta az RB Leipzig csapatát, és a spanyol élvonalban szereplő Villarrealhoz igazolt. A 36 éves futballista azóta családjával együtt Spanyolországban rendezkedett be, most pedig közösségi oldalán engedett bepillantást új életükbe. A megosztott fotók között új otthonuk is feltűnik.

Gulácsi Péter imádja az új életét Spanyolországban

Fotó: Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP

Gulácsi Péter imádja az új életét Spanyolországban

Gulácsi Péter két hónappal ezelőtt kezdte meg spanyolországi kalandját, és a jelek szerint egyáltalán nem bánta meg a váltást. A kapus az Instagram-oldalán több fotót is közzétett az elmúlt időszakról: a képeken nemcsak futballistaként, hanem családapaként is látható, és új otthonukból is mutatott részleteket. Gulácsi a fotók mellett azt is elárulta, hogyan érzi magát két hónappal a költözés után.

2 hónapja a Villarrealnál, 2 hónapja Spanyolországban. Minden percét élvezem

– írta a bejegyzéshez. A képek alapján valóban eseménydúsan telnek a család első spanyolországi hónapjai: Gulácsi a gyerekeivel és harmadik gyermeküket váró feleségével, Gulácsi-Vigh Diánával közös pillanatokat is megosztott, emellett új otthonukba is bepillantást engedett.

A korábbi válogatott kapus néhány nappal korábban egy sajtótájékoztatón is beszélt arról, hogyan éli meg a költözést. Elmondása szerint sportolói és magánéleti szempontból egyaránt óriási változást jelentett számára Spanyolország, de az egész család jól alkalmazkodott az új környezethez.