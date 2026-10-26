A 36 éves Gulácsi Péter szombat este remek védésekkel járult hozzá a Valencia otthonában aratott 2–1-es győzelemhez. A magyar kapus több bravúrt is bemutatott a találkozón, ezzel pedig kulcsszerepet vállalt abban, hogy csapata fordítani tudott a Mestalla Stadionban.

Gulácsi Péter és a georgiai Georgi Mikautadze voltak a Villarreal hősei

Fotó: Jose Miguel Fernandez / NurPhoto via AFP

A mérkőzés után az AS című spanyol lap is méltatta Gulácsit. Azt írták, hogy a magyar kapus biztos pont a Villarreal csapatában.

Gulácsi Péter, a magyar óriás

Miután Gulácsi Péter a spanyol bronzérmes Villarreal csapatához igazolt, a klub hivatalos felületén „magyar óriásként” mutatták be.

A Valencia elleni siker után is méltatták az 58-szoros magyar válogatott kapus teljesítményét.

Elismerés Gulácsi Péternek. Döntő jelentőségű védések, amelyek mindvégig életben tartották a csapatot. Óriási vagy, Pete!”

– olvasható a Villarreal Facebook-oldalán.

A találkozó után Gulácsi Péter a közösségi oldalán üzent a szurkolóknak.

„Derbigyőzelem a Mestallában! Rendkívül fontos három pont! Gyerünk, Sárgák!” – írta a közösségi oldalán a 36 éves magyar kapus.

A Villarreal legközelebb kedden este kilenckor lép pályára a spanyol Király-kupa első fordulójában, az ötödosztályú CD Manacor otthonában. Az ilyen kupamérkőzéseken az első osztályú csapatok edzői többnyire pihentetik legjobb játékosaikat, így Gulácsi Péter minden bizonnyal csere lesz, helyette pedig a brazil Luiz Júnior védhet.