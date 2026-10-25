Néhány nap alatt nagyot fordult Gulácsi Péter megítélése Spanyolországban. A Villarreal magyar kapusát a Liverpool elleni 4–3-as Bajnokok Ligája-vereség után még kritizálta az AS, amely szerint az első két bekapott gólnál határozottabban is közbeavatkozhatott volna. Gulácsi azonban a Valencia ellen fontos védésekkel válaszolt, csak tizenegyesből tudták bevenni a kapuját, csapata pedig 2–1-re győzött. A spanyol sportlap ezúttal már egészen más hangnemben értékelte a teljesítményét, és a Villarreal biztos pontjaként írt a magyar kapusról.

Gulácsi Péter remekül védett a Valencia–Villarreal mérkőzésen Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Gulácsi Péter gyorsan válaszolt a kritikákra

Nem volt egyszerű előzménye a Valencia elleni bajnokinak Gulácsi Péter számára. A Villarreal néhány nappal korábban az Anfielden lépett pályára a Liverpool ellen a Bajnokok Ligájában, és hiába szerzett kétgólos előnyt, végül 4–3-as vereséget szenvedett.

A találkozó után a spanyol sajtó a magyar válogatott kapus teljesítményét is elemezte. A spanyol lap akkor úgy látta, hogy Gulácsi az első két liverpooli találatnál határozottabban is közbeavatkozhatott volna, és azt is kifogásolta, hogy túlságosan a gólvonalán maradt. Inigo Pérez vezetőedző ugyanakkor továbbra is bízott a 36 éves kapusban, aki a Valencia otthonában ismét a Villarreal kezdőcsapatában kapott helyet.

Gulácsi pedig fontos pillanatokban segítette a csapatát. Több veszélyes hazai próbálkozást is hárított, a Valencia pedig végül csak tizenegyesből tudta bevenni a kapuját. A Villarreal a hajrában szerzett góllal 2–1-re megnyerte a találkozót, így három ponttal távozott a Mestallából.

A magyar kapus teljesítménye az AS figyelmét sem kerülte el. A spanyol lap ezúttal azt emelte ki, hogy Gulácsi elvégezte a feladatát, külön megemlítve a Danjuma lövésénél bemutatott fontos védését. Az értékelés végén pedig már úgy fogalmazott, hogy a magyar kapus továbbra is „biztos pont” a Villarreal kapujában. Különösen érdekes a hangnemváltás annak fényében, hogy néhány nappal korábban még éppen ugyanez a lap fogalmazott meg kritikát Gulácsi Liverpool elleni teljesítményével kapcsolatban.