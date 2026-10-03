Az angol válogatott óriási intenzitással kezdte a meccset, és már a találkozó nyolcadik percében megszerezte a vezetést Harry Kane ziccerével. Az Aranylabdára is esélyes angol támadó a 10. gólját lőtte a nemzeti csapatban a 2026-os naptári évben, ezzel az angol válogatott történetének első játékosa lett, aki háromszor is legalább tíz gólt szerzett egy adott évben.

Harry Kane a Bayern Münchenben és a válogatottban is szenzációs szezont produkál

Fotó: Marko Perkov / AFP

2019-ben 12 gólt lőtt.

2021-ben 16-ot.

2026-ban pedig 11 gólnál jár.

Harry Kane bejelentkezett az Aranylabdára, az angolok kivégezték a horvátokat

A vezetés megszerzése után az angolok fenntartották az intenzitást, a 21. percben pedig Jude Bellingham közelről bepöckölt lövésével növelni tudták az előnyüket. A folytatásban az angolok macska-egér játékot űztek a horvátokkal, folyamatosan alakították ki a helyzeteket, a harmadik góljukat viszont csak a 39. percben tudták megszerezni. Ekkor egy jobb oldali beadás után a hosszún berobbanó Anthony Gordon fejelt gólt öt méterről a jobb felsőbe.

A horvátoknak esélyük sem volt a meccsen, de a 41. percben így is szépíthettek volna. Mateo Kovačić a teljes angol védelemből bolondot csinált, és miután elfektette Jordan Pickfordot, csak az üres kapuba kellett volna lőnie, de hét méterről mellé durrantott. Az igazi büntetés pedig ezután jött: a lefújás előtt egy gyönyörűen kijátszott akció végén Bukayo Saka belsőzött az üres kapuba, ezzel az angolok négygólos előnyre tettek szert az első félidőben.

Az angolok megalázták a horvátokat Rijekában

Fotó: Marko Perkov / AFP

Az angolok nem változtattak a szünetben, a második félidőre pedig ismét óriási elánnal érkeztek, és az 53. percben tovább növelték az előnyüket. Egy szép támadás végén Elliot Anderson ment el a jobb oldalon, a kapu elé belőtt labdájára pedig Kane érkezett a hosszún, és becsúszva az üres kapuba kotorta a labdát.

Az angol válogatott ezzel az első csapat lett, amely öt gólt szerzett a horvát válogatott vendégeként.

A történelmi verésnek azonban itt még nem volt vége, ugyanis a 68. percben egy kapitális védelmi hibát követően Kane hozta ziccerbe Sakát, az Arsenal szélsője pedig hat méterről nem hibázott.