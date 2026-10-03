Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Szívszorító búcsú: együtt temetik el a mendei tragédiában elhunyt édesapát, édesanyát és hároméves kisfiukat

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Nemzetek Ligája A divíziójának 3. fordulójában a vb-bronzérmes angol válogatott 7–0-ra legyőzte a horvát csapatot Rijekában. Harry Kane, az angolok duplázó csapatkapitánya aranylabdáshoz méltó teljesítményt nyújtott, és olyan mérföldkőhöz érkezett, ahol még senki sem járt a szigetországban. A horvát válogatott története legnagyobb arányú hazai vereségét szenvedte el.

Az angol válogatott óriási intenzitással kezdte a meccset, és már a találkozó nyolcadik percében megszerezte a vezetést Harry Kane ziccerével. Az Aranylabdára is esélyes angol támadó a 10. gólját lőtte a nemzeti csapatban a 2026-os naptári évben, ezzel az angol válogatott történetének első játékosa lett, aki háromszor is legalább tíz gólt szerzett egy adott évben.

England's forward #9 Harry Kane (L) reacts after scoring his team's fifth goal as Croatia's goalkeeper #1 Dominik Livakovic takes to his knees, during the UEFA Nations League, league A day 3: Group 3, football match between Croatia and England at the Stadion HNK Rijeka stadium in Rijeka, Croatia, on October 3, 2026. (Photo by MARKO PERKOV / AFP)
Harry Kane a Bayern Münchenben és a válogatottban is szenzációs szezont produkál
Fotó: Marko Perkov / AFP
  • 2019-ben 12 gólt lőtt.
  • 2021-ben 16-ot.
  • 2026-ban pedig 11 gólnál jár.

Harry Kane bejelentkezett az Aranylabdára, az angolok kivégezték a horvátokat

A vezetés megszerzése után az angolok fenntartották az intenzitást, a 21. percben pedig Jude Bellingham közelről bepöckölt lövésével növelni tudták az előnyüket. A folytatásban az angolok macska-egér játékot űztek a horvátokkal, folyamatosan alakították ki a helyzeteket, a harmadik góljukat viszont csak a 39. percben tudták megszerezni. Ekkor egy jobb oldali beadás után a hosszún berobbanó Anthony Gordon fejelt gólt öt méterről a jobb felsőbe.

A horvátoknak esélyük sem volt a meccsen, de a 41. percben így is szépíthettek volna. Mateo Kovačić a teljes angol védelemből bolondot csinált, és miután elfektette Jordan Pickfordot, csak az üres kapuba kellett volna lőnie, de hét méterről mellé durrantott. Az igazi büntetés pedig ezután jött: a lefújás előtt egy gyönyörűen kijátszott akció végén Bukayo Saka belsőzött az üres kapuba, ezzel az angolok négygólos előnyre tettek szert az első félidőben.

England's midfielder #10 Jude Bellingham celebrates with teammate England's forward #7 Bukayo Saka after he scored England's fourth goal, as Croatia's midfielder #10 Luka Modric (R) reacts during the UEFA Nations League, league A day 3: Group 3, football match between Croatia and England at the Stadion HNK Rijeka stadium in Rijeka, Croatia, on October 3, 2026. (Photo by MARKO PERKOV / AFP)
Az angolok megalázták a horvátokat Rijekában
Fotó: Marko Perkov / AFP

Az angolok nem változtattak a szünetben, a második félidőre pedig ismét óriási elánnal érkeztek, és az 53. percben tovább növelték az előnyüket. Egy szép támadás végén Elliot Anderson ment el a jobb oldalon, a kapu elé belőtt labdájára pedig Kane érkezett a hosszún, és becsúszva az üres kapuba kotorta a labdát.

  • Az angol válogatott ezzel az első csapat lett, amely öt gólt szerzett a horvát válogatott vendégeként.

A történelmi verésnek azonban itt még nem volt vége, ugyanis a 68. percben egy kapitális védelmi hibát követően Kane hozta ziccerbe Sakát, az Arsenal szélsője pedig hat méterről nem hibázott.

Az utolsó bő húsz percre az angolok már visszavettek a tempóból, de a 88. percre azért még tartogattak egy gólt. A csereként beállt Morgan Rogers remek kiugratást kapott Bellinghamtől, egyedül törhetett kapura, eltolta a labdát Dominik Livaković mellett, majd az üres kapuba gurított.

Az angolok végül 7–0-s győzelmet arattak, a csapat legjobbja pedig a Real Madridban futballozó Jude Bellingham lett, aki az első félidőben szerzett gólja mellett három gólpasszt is kiosztott.

  • kapcsolódó cikkek:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!