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Drámai eredménnyel zárult a szavazás, eldőlt Kubatov Gábor sorsa

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Argentínában nem fogadták jól az Aranylabda-szavazás végredményét. Az argentinok szemében továbbra is Lionel Messi a világ legjobb futballistája, függetlenül attól, hogy idén Harry Kane nyerte a rangos elismerést.

Az argentin Olé című sportlap kedd reggel szarkasztikus címlappal jelentkezett. A főcím így szólt: „Aunkane ganes o pierdas” – ez egy szójáték Harry Kane nevével, amely nagyjából azt fejezi ki, hogy „akár nyersz, akár veszítesz”. Az újság ezzel azt hangsúlyozta, hogy az argentinok szemében Lionel Messi marad a legjobb, bármit is mutasson a szavazás végeredménye.

Harry Kane győzelmével zárult a 2026-os Aranylabda-gála
Harry Kane győzelmével zárult a 2026-os Aranylabda-gála
Fotó: Franck Fife / AFP

Harry Kane győzelmét nem fogadták jól Argentínában

A lap ezt írta: „Számunkra Messi mindig a legjobb, még akkor is, ha az európaiak a Bayern München játékosát választották, és a történelem legnagyobb legendáját szerény ötödik hellyel jutalmazták.”

Az argentin sajtó azonban nem elégedett meg az Aranylabda-szavazás megkérdőjelezésével. Felidézte a legutóbbi világbajnokság elődöntőjét is, amelyben Argentína búcsúztatta Angliát, és ezt a vereséget Kane pályafutásának kitörölhetetlen szégyenfoltjaként állította be – számolt be róla a goal.com portál.

A lap így fogalmazott: 

„A Messi és Argentína elleni elődöntős vereség bélyegét soha nem mossa le magáról Kane és Anglia. Leo Messi azonban továbbra is a legjobb marad számunkra, 

és ezt a világbajnokság ismét bebizonyította.”

Argentina's forward #10 Lionel Messi (L) and England's forward #09 Harry Kane (R) greet after the 2026 World Cup football tournament semi-final match between England and Argentina at the Atlanta Stadium in Atlanta on July 15, 2026. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)
Lionel Messi és Harry Kane farkasszemet nézett egymással a nyári világbajnokságon
Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

Harry Kane a 2026-os Aranylabda-szavazáson a második helyezett Kylian Mbappét és a harmadik Lamine Yamalt előzte meg. Rodri a negyedik helyen végzett, Lionel Messi pedig az ötödik lett.

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