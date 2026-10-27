Az argentin Olé című sportlap kedd reggel szarkasztikus címlappal jelentkezett. A főcím így szólt: „Aunkane ganes o pierdas” – ez egy szójáték Harry Kane nevével, amely nagyjából azt fejezi ki, hogy „akár nyersz, akár veszítesz”. Az újság ezzel azt hangsúlyozta, hogy az argentinok szemében Lionel Messi marad a legjobb, bármit is mutasson a szavazás végeredménye.

Harry Kane győzelmével zárult a 2026-os Aranylabda-gála

Fotó: Franck Fife / AFP

Harry Kane győzelmét nem fogadták jól Argentínában

A lap ezt írta: „Számunkra Messi mindig a legjobb, még akkor is, ha az európaiak a Bayern München játékosát választották, és a történelem legnagyobb legendáját szerény ötödik hellyel jutalmazták.”

Az argentin sajtó azonban nem elégedett meg az Aranylabda-szavazás megkérdőjelezésével. Felidézte a legutóbbi világbajnokság elődöntőjét is, amelyben Argentína búcsúztatta Angliát, és ezt a vereséget Kane pályafutásának kitörölhetetlen szégyenfoltjaként állította be – számolt be róla a goal.com portál.

A lap így fogalmazott:

„A Messi és Argentína elleni elődöntős vereség bélyegét soha nem mossa le magáról Kane és Anglia. Leo Messi azonban továbbra is a legjobb marad számunkra,

és ezt a világbajnokság ismét bebizonyította.”

Lionel Messi és Harry Kane farkasszemet nézett egymással a nyári világbajnokságon

Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

Harry Kane a 2026-os Aranylabda-szavazáson a második helyezett Kylian Mbappét és a harmadik Lamine Yamalt előzte meg. Rodri a negyedik helyen végzett, Lionel Messi pedig az ötödik lett.