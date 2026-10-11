A két klub vasárnap a 223. NB I-es összecsapását játszotta egymással. A vasárnapi meccsig a lila-fehérek 109 sikerével szemben a kispestiek csak 58-szor győztek (emellett volt 55 döntetlen), ráadásul pályaválasztóként a Honvéd legutóbb 2017 augusztusában nyert. A Honvéd-Újpest meccsen az első 70 percben annyira nem történt semmi, hogy a szurkolók sokszor magukat szórakoztatták pirotechnikai eszközökkel, és néha plasztikusan kifejezték a véleményüket a látottakról. Tüntettek a gyenge játék miatt.

A Honvéd-Újpest meccs után a vendégek edzője, Szélesi Zoltán sem lehetett elégedett Fotó: Mirkó István / MI

A nyáron az élvonalba három év után visszajutott Honvéd egy mérkőzéssel kevesebbet játszott ugyan, de sereghajtó, mivel a legutóbbi két fordulóban egyaránt kikapott. Az Újpest lényegesen jobban teljesített a válogatott Nemzetek Ligája miatti kéthetes szünet előtt. Szélesi Zoltán vezetőedző együttese három forduló óta veretlen, a tabellán előtte álló Vasast legyőzte, az ősi rivális Ferencváros otthonában pedig döntetlent ért el.

Az első félidben nem sok minden történt, a Honvéd-Újpest meccsen, a szurkolók sokszor fütyültek, és rigmusokkal véleményezték a gyenge játékot. A második játékrész derekán a kispesti szurkolók is a görögtüzzel dobták fel a hangulat. Akkora füst lepte el a pályát, hogy percekig aligha látták a pályán történteket – persze nem maradtak le semmiről.

Honvéd-Újpest: 70 percig semmi

A 71. percben a csereként beállt Vlijter váratlanul gólt szerzett, Amenyido remek indítása után a leshatáron lépett ki, elvitte a labdát a kifutó kapus mellett, és balról az üres kapuba gurított. Ez volt a harmadik gólja a szezonban. A 73. percben egyenlített a Honvéd, és szintén egy csereember volt eredményes: Szappanos nagy bravúrral védett egy fejest, a labda Pinte elé került, aki a hálóba bólintott (1-1).

A Honvéd-Újpest meccs gyenge játékot hozott, és 1-1-re zárult.

A házigazda Honvéd több mint kilenc éve nem győzte le az Újpestet.

A vasárnap kora délutáni másik meccsen a Zalaegerszeg nagyszerű második félidei játékával 5-1-re kiütötte a vendég Nyíregyházát. A ZTE 2010 után győzte le újra a Nyíregyházát élvonalbeli bajnoki meccsen, mostani sikerével pedig megelőzte riválisát a tabellán és elmozdult a kieső helyről, míg Bódog Tamás csapata visszacsúszott a kieső zónába.