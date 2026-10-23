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Marco Rossi szövetségi kapitánynak nem kell készülnie egy világsztárra. Hvicsa Kvarachelia sérülése átírta az erőviszonyokat a Georgia-Magyarország Nemzetek Ligája-meccs előtt.

A magyar labdarúgó-válogatott hamarosan újra összeméri erejét Georgia legjobbjaival az UEFA Nemzetek Ligájában, és a rivális a legfélelmetesebb fegyvere nélkül kénytelen kiállni ellenünk. A Paris Saint-Germain és a grúz nemzeti csapat világsztárja, Hvicsa Kvarachelia az FC Barcelona elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen elülső keresztszalag-szakadást szenvedett. A 25 éves kiválóságra műtét és hosszas, akár 6–9 hónapos kihagyás vár, ami azt jelenti, hogy ebben a szezonban már biztosan nem léphet pályára a nemzeti együttesében sem.

Hvicsa Kvarachelia (balra) megsérült a Barca ellen
Hvicsa Kvarachelia (balra) megsérült a Barca ellen Fotó: IBRAHIM EZZAT / NurPhoto

Mit jelent ez Marco Rossi csapatának?

Kvarachelia hiánya alapjaiban változtatja meg a két csapat, a grúz és a magyar közötti erőviszonyokat. Egy olyan kaliberű klasszis esett ki a grúzok gépezetéből, aki egymaga képes meccseket eldönteni. Marco Rossi szövetségi kapitány gondjai jelentősen enyhültek, nem kell egy világklasszisra figyelnie, ami taktikai szabadságot és jóval nagyobb biztonságérzetet ad a mieinknek. Október elején a Puskás Arénában ugyan Kvaracheliával a soraikban is sikerült 1–0-s győzelmet aratnunk Kerkez Milos góljával, ám az a találkozó is megmutatta, hogy a grúzok szervezett, veszélyes ellenfelek. A visszavágón, a sorsdöntő pontokért zajló csatában a hazai pályájukon még nehezebb dolgunk lett volna – Kvarachelia kiválásával azonban jelentősen megnőttek az esélyeink a pontszerzésre vagy akár a győzelemre is idegenben.

Hvicsa Kvarachelia hiánya

Georgiának nincs még egy olyan kreatív és gólveszélyes játékosa, aki pótolni tudná a PSG sztárját. A magyar válogatott így lényegesen könnyebb helyzetből várhatja az összecsapást. Rossi csapatának a saját kezében van a sorsa, ha Georgia után Budapesten Észak-Írországot is legyőzi, akkor megnyeri a csoportját.

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