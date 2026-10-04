A hét eleji, Debrecenben rendezett Írország–Izrael Nemzetek Ligája-mérkőzés a futball egyik leginkább politikailag terhelt összecsapásává vált, miután az Izrael és a Hamász közötti konfliktus miatt többen az ír válogatott mérkőzéstől való távolmaradását, illetve bojkottját követelték.
A találkozót végül lejátszották, az ír játékosok azonban megszavazták, hogy fekete karszalagot viselnek a konfliktusban életüket vesztett civilek emlékére, az izraeli himnusz alatt lehajtják a fejüket, valamint a válogatott mérkőzéseken megszokott módon nem cserélnek zászlót az ellenféllel.
Gavin Bazunu, az ír válogatott második számú kapusa lelkiismereti okokra hivatkozva nem vállalta a mérkőzést, így az UEFA szabályzata miatt a QPR védőjét, Jimmy Dunne-t nevezték meg harmadik számú kapusként a hivatalos meccskeretben.
Írország–Izrael: már a meccs előtt elszabadultak az indulatok
A vasárnap esti Írország-Izrael mérkőzés előtt Hallgrímssonnak egy rakás olyan kérdésre kellett válaszolnia, amelyeknek semmi köze a futballhoz. A Topolyán tartott sajtótájékoztatón azonban az ír válogatott sajtófőnökének közbe kellett lépnie, miután a kapitányt először a Flydubai-incidensről kérdezték. Az eset során egy Dubajból Tel-Avivba tartó repülőjáratot eltérítettek az útvonaláról, miután a másodpilótát azzal gyanúsították, hogy „szélsőséges nézeteket” vall.
„Mit mond azokról az emberekről, akiket támogat? Az ideológiájuk gyilkosságon alapul. Éppen ezen a héten egyikük megpróbált megölni száz izraeli utast, köztük 27 gyermeket. Ártatlan gyerekeket és több ezer másik embert” – kezdte a kérdést az az izraeli újságíró, majd Kieran Crowley, az ír válogatott sajtófőnöke félbeszakította.
„Ma kizárólag futballal kapcsolatos kérdésekre koncentrálunk” – mondta Crowley.
Ezt követően egy másik izraeli újságíró még ennél is keményebb kérdéssel állt elő. A riporter azt állította, hogy az ír játékosok „majmoknak” nevezték izraeli futballistákat, mire Crowley azonnal reagált:
„Ez teljes mértékben valótlan.”
A sajtófőnök ezután megpróbálta elvenni a mikrofont az újságírótól, aki ragaszkodott ahhoz, hogy a munkáját végzi, miközben igyekezett magánál tartani a mikrofont.
„Nem hazudnak róla” – erősködött az újságíró, miközben a Hallgrímsson közelében álló egyik illetékes lezárta a sajtótájékoztatót, és arra kérte az ír médiamunkásokat, hogy kövessék őt egy külön sajtóbeszélgetésre.
A sajtótájékoztató korábbi részében megerősítették, hogy az Ír Labdarúgó-szövetség (FAI) belső vizsgálatot indított annak kivizsgálására, hogy az izraeli szurkolók a két csapat debreceni mérkőzésén rasszista sértésekkel illették-e az ír válogatott játékosát, Adam Idah-t.
Az izraeli televízió egyik riportere ezt követően állítólag követte az ír szövetségi kapitányt a terembe, és az UEFA által előzetesen meghatározott sajtóhozzáférésen túl további lehetőséget követelt a kérdezésre. Azonban nem járt sikerrel, mert az írek biztonsági csapatának egyik tagja feltartóztatta.
Hallgrímsson később az ír médiának verbális támadásként írta le a történteket.
Az izraeli játékosok már a debreceni mérkőzés után megszólaltak az írekkel kapcsolatban. Manor Solomon, a West Ham sztárja azt állította, hogy az írek „baromságokat mondtak nekik a mérkőzés közben”.
Ha elmondanám, mit gondolok róluk, valószínűleg több meccsre is eltiltanának, úgyhogy inkább nem mondom. Persze, hogy utálnak minket, és mi sem kedveljük őket. Hiszek magunkban, hogy képesek vagyunk rá. Tudom, kikkel vagyok itt, ismerem a játékosokat és a csapatot. Ki fogunk lábalni ebből, és vissza fogunk vágni ezért”
– mondta Solomon, aki hangsúlyozta, hogy Izrael tízszer jobb ország, mint Írország.
„Büszkén viseljük a válogatott mezét, és büszkék vagyunk arra, hogy izraeliek vagyunk. Büszkék vagyunk az országunkra és a katonáinkra. Az írek próbálkozhatnak a trükkjeikkel. Mi izraeliek vagyunk, és szeretjük az országunkat. Ez pedig mindig is így lesz” – tette hozzá a válogatott csapatkapitánya.
A vasárnapi mérkőzést Topolyán rendezik zárt kapuk mögött, pedig eredetileg Dublinban került volna sor a találkozóra. A helyszínváltoztatás azért történt, mert az írek részéről egyre komolyabbá vált a bojkott veszélye. Emellett egy májusi, Katar elleni felkészülési mérkőzést kétszer is félbe kellett szakítani, amikor a pályára palesztin zászlót ábrázoló teniszlabdákat dobáltak.
A vasárnapi mérkőzést Írországban az RTÉ közvetíti, a csatorna azonban ezúttal is korlátozott körülmények között sugározza a találkozót: nem lesz stúdiós felvezetés vagy szakértői elemzés, reklámokat sem adnak a közvetítés közben, és kizárólag a nemzetközi televíziós jel kommentárját használják.
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