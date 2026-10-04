A hét eleji, Debrecenben rendezett Írország–Izrael Nemzetek Ligája-mérkőzés a futball egyik leginkább politikailag terhelt összecsapásává vált, miután az Izrael és a Hamász közötti konfliktus miatt többen az ír válogatott mérkőzéstől való távolmaradását, illetve bojkottját követelték.

A debreceni Írország–Izrael-meccs előtt az írek hátat fordítottak, amikor az izraeli himnuszt játszották

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

A találkozót végül lejátszották, az ír játékosok azonban megszavazták, hogy fekete karszalagot viselnek a konfliktusban életüket vesztett civilek emlékére, az izraeli himnusz alatt lehajtják a fejüket, valamint a válogatott mérkőzéseken megszokott módon nem cserélnek zászlót az ellenféllel.

Gavin Bazunu, az ír válogatott második számú kapusa lelkiismereti okokra hivatkozva nem vállalta a mérkőzést, így az UEFA szabályzata miatt a QPR védőjét, Jimmy Dunne-t nevezték meg harmadik számú kapusként a hivatalos meccskeretben.

Írország–Izrael: már a meccs előtt elszabadultak az indulatok

A vasárnap esti Írország-Izrael mérkőzés előtt Hallgrímssonnak egy rakás olyan kérdésre kellett válaszolnia, amelyeknek semmi köze a futballhoz. A Topolyán tartott sajtótájékoztatón azonban az ír válogatott sajtófőnökének közbe kellett lépnie, miután a kapitányt először a Flydubai-incidensről kérdezték. Az eset során egy Dubajból Tel-Avivba tartó repülőjáratot eltérítettek az útvonaláról, miután a másodpilótát azzal gyanúsították, hogy „szélsőséges nézeteket” vall.

„Mit mond azokról az emberekről, akiket támogat? Az ideológiájuk gyilkosságon alapul. Éppen ezen a héten egyikük megpróbált megölni száz izraeli utast, köztük 27 gyermeket. Ártatlan gyerekeket és több ezer másik embert” – kezdte a kérdést az az izraeli újságíró, majd Kieran Crowley, az ír válogatott sajtófőnöke félbeszakította.

„Ma kizárólag futballal kapcsolatos kérdésekre koncentrálunk” – mondta Crowley.

Ezt követően egy másik izraeli újságíró még ennél is keményebb kérdéssel állt elő. A riporter azt állította, hogy az ír játékosok „majmoknak” nevezték izraeli futballistákat, mire Crowley azonnal reagált:

„Ez teljes mértékben valótlan.”

A sajtófőnök ezután megpróbálta elvenni a mikrofont az újságírótól, aki ragaszkodott ahhoz, hogy a munkáját végzi, miközben igyekezett magánál tartani a mikrofont.