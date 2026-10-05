Jürgen Klopp első négy mérkőzése nem úgy alakult a német válogatott élén, ahogyan azt sokan a korábbi Liverpool-edző kinevezésekor elképzelték. A németek Hollandiában 1–1-es döntetlennel kezdtek, majd történetük során először kikaptak Görögországtól, a Szerbia elleni 2–0-s siker után pedig vasárnap Thesszalonikiben sem tudtak visszavágni a görögöknek. A 0–0 azt jelenti, hogy Németország négy forduló alatt öt pontot gyűjtött, és hárompontos hátrányból követi a nyolc-nyolc pontos Hollandiát és Görögországot. Klopp csapata ráadásul mindössze három gólt szerzett eddig a sorozatban, egyiket sem klasszikus csatár: Felix Nmecha, Tom Bischof és Florian Wirtz talált be.

Bár az eredmények egyelőre elmaradnak, Jürgen Kloppnak tetszik, amit lát

Fotó: AFP

Jürgen Klopp nagyon elégedett a német válogatottal

A német szövetségi kapitány ugyanakkor elsősorban nem az eredményből indult ki. Klopp szerint csapata az első félidőben olyan teljesítményt nyújtott, amelyre egy hét közös munka után maga sem számított.

Nagyon elégedett vagyok, mert tudom, honnan indultunk. A játék és a mozgások kiemelkedőek voltak

– fogalmazott a találkozó után. Elismerte, hogy a 60. perctől kevésbé maradt nyugodt és szervezett a csapata, összességében azonban kifejezetten pozitívan értékelte az elmúlt két hetet és a játékosai teljesítményét.

A számok ugyanakkor jóval kevésbé mutatnak látványos előrelépést: Németország Klopp irányításával eddig csak Szerbiát tudta legyőzni, miközben a két Görögország elleni mérkőzésen egyetlen gólt sem szerzett. A vasárnapi találkozón az első félidő valóban biztatóan alakult, a szünet után azonban visszaesett a németek játéka, és a Sportschau értékelése szerint a csoportelsőség is szinte elérhetetlen távolságba került. Novemberben előbb Szerbia vendége lesz a négyszeres világbajnok, majd Hollandiát fogadja.

Döcögős Klopp-rajtról írnak Németországban

A német sajtó jóval visszafogottabban értékelte Klopp első válogatott időszakát. A Bild egyenesen „döcögős rajtnak” nevezte az első négy mérkőzést, kiemelve, hogy a nagy reményekkel érkező szakember irányításával Németország eddig mindössze egyszer győzött. A lap szerint a görögök elleni második meccsen hiába futballozott jól a csapat, újra hiányzott a gól, így a várt áttörés továbbra is elmaradt.