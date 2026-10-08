A mintegy 46 centiméter magas szobor annak az alkotásnak a pontos mása, amelyet a szurkolók Jürgen Kloppnak ajándékoztak hálájuk jelélül mindazért, amit a klubbért tett. Andy Edwards szobrász munkája a német mestert jellegzetes alakjában ábrázolja: védjegyének számító sapkájában, egyik kezét a szívéhez szorítva, a másikat ökölbe szorítva, a lelátók felé emelve. A szobor így nem pusztán a német edzőlegendát, hanem azt a kapcsolatot is megidézi, amely Klopp és a liverpooli szurkolók között alakult ki.

Jürgen Klopp szobrot kapott a Liverpool múzeumában

Fotó: Peter Powell / AFP

A Liverpool honlapján azt írják, hogy a szobor költségeit a Spirit of Shankly elnevezésű szurkolói csoport állta.

Jürgen Klopp irányításával a Liverpool ismét a legmagasabb polcra került

Klopp 2015 októberében lett a Liverpool edzője, az első sajtótájékoztatóján „a normális emberként” mutatkozott be. A következő években azonban minden volt, csak nem hétköznapi: intenzív, látványos, gyakran „heavy metal” futballjával a Liverpoolt a legmagasabb szintre vezette. Irányításával a klub megnyerte hatodik Bajnokok Ligája-trófeáját, első klubvilágbajnoki címét, valamint 30 év után ismét angol bajnok lett. Klopp emellett FA-kupát és Ligakupát is nyert a csapattal.

A permanent tribute to Jurgen Klopp has been unveiled at LFC Museum 🫶 https://t.co/8W1umYowpx — Liverpool FC (@LFC) October 8, 2026

A trófeáknál azonban talán még fontosabb volt az a különleges kötelék, amely Klopp és a szurkolók között létrejött. A német szakember nem csupán eredményeket szállított, hanem újra hitet adott a klub közösségének. Paul Khan, a Spirit of Shankly nevű csoport korábbi elnöke szerint Klopp olyan tulajdonságokat hordozott, amelyek a legendás Bill Shanklyhez tették hasonlatossá: őszinteséget, tisztességet, szenvedélyt és a győzni akarást.

Klopp 2024 nyarán távozott Liverpoolból, de öröksége azóta is él. A Spirit of Shankly csoport szerint a múzeumban elhelyezett szobor biztosítja, hogy az általa meghatározott korszak emléke a következő generációk számára is fennmaradjon.