Komoly belső konfliktusról számolt be az osztrák LAOLA1, amelyhez eljutott az ország élvonalbeli játékvezetőinek és asszisztenseinek egy június 29-én keltezett levele. A dokumentumot Josef Pröllnek, az Osztrák Labdarúgó-szövetség (ÖFB) felügyelőbizottsága elnökének címezték, és a szerzők a 2023-ban átalakított játékvezetői rendszer működését kifogásolják. A levélben jelentős elégedetlenségről írnak, a bírálatok pedig elsősorban Ali Hofmann részlegvezetőt, Kassai Viktor technikai igazgatót és Ring György VAR-menedzsert érintik.
Súlyos kritikák érték Kassai Viktor munkáját
A levél szerzői szerint a szövetség jelentős összegeket fordít a játékvezetői vezetés fenntartására, miközben ennek eredményei alig láthatók. Külön kifogásolják, hogy Kassai állítólag az osztrák szövetség történetének legdrágább játékvezetői vezetője, Ring és a további munkatársak alkalmazása pedig szintén komoly kiadásokkal jár.
Az elégedetlen bírók azt is sérelmezik, hogy a korábbi magyar FIFA-játékvezető nem foglalkozik eleget a fiatal tehetségekkel. Állításuk szerint sokan nem kapnak megfelelő visszajelzést a teljesítményükről, a hasonló játékhelyzeteket pedig hétről hétre eltérően értékelik, világos magyarázat nélkül.
A nemzetközi eredményekkel szintén nincsenek megelégedve. Úgy vélik, Ausztria játékvezetői nem léptek előre a remélt mértékben, és továbbra sem látszik egyértelműen, miként juthatnának el a fiatal bírók a világ- vagy Európa-bajnokságokra.
A levél írói Kassai és Ring 2025 nyarán újabb két évvel meghosszabbított szerződését is megkérdőjelezik. Arra kíváncsiak, milyen teljesítményértékelés előzte meg a döntést, és pontosan milyen fejlődést sikerült elérni a magyar szakemberek irányításával.
Kassai Viktor a bizalom jelentős részét elveszíthette
Az osztrák portál beszámolója szerint a problémák jóval túlmutatnak a szakmai kérdéseken. A levél szerzői a vezetői kommunikációt és a játékvezetőkkel szembeni bánásmódot is bírálták. Hofmannról többek között azt állítják, hogy nehezen fogadja el az ellenvéleményeket, és egy alkalommal egy tapasztalt játékvezetőt megalázó módon kezelt egy továbbképzésen.
Különösen súlyos a vezetők támogatottságával kapcsolatos állítás. Az elégedetlen bírók becslése szerint egy titkos bizalmi szavazáson Kassai és Hofmann a mintegy hetven szavazat negyedét sem szerezné meg.
Fontos ugyanakkor, hogy tényleges szavazásról nincs szó, és az osztrák lap sem tudta függetlenül ellenőrizni az állítás megalapozottságát.
Kassai 2023 nyarán került az ÖFB-hez, korábban Oroszországban és Bulgáriában is vezetőként dolgozott. A 2011-es Bajnokok Ligája-döntőt dirigáló magyar szakember nagy reményekkel kezdte meg ausztriai munkáját, ám az elmúlt években többször is kritika érte a bírói döntések és a VAR működése miatt.
A LAOLA1 szerint a június végén elküldött dokumentumra egyelőre nem érkezett válasz, a levélben megfogalmazott vádakat pedig független vizsgálat nem támasztotta alá. A beszámoló nem tartalmazza Kassai Viktor vagy az érintett vezetők érdemi reakcióját.