Komoly belső konfliktusról számolt be az osztrák LAOLA1, amelyhez eljutott az ország élvonalbeli játékvezetőinek és asszisztenseinek egy június 29-én keltezett levele. A dokumentumot Josef Pröllnek, az Osztrák Labdarúgó-szövetség (ÖFB) felügyelőbizottsága elnökének címezték, és a szerzők a 2023-ban átalakított játékvezetői rendszer működését kifogásolják. A levélben jelentős elégedetlenségről írnak, a bírálatok pedig elsősorban Ali Hofmann részlegvezetőt, Kassai Viktor technikai igazgatót és Ring György VAR-menedzsert érintik.

A játékvezetők elégedetlenek Kassai Viktorral

Fotó: Franck Fife/AFP

Súlyos kritikák érték Kassai Viktor munkáját

A levél szerzői szerint a szövetség jelentős összegeket fordít a játékvezetői vezetés fenntartására, miközben ennek eredményei alig láthatók. Külön kifogásolják, hogy Kassai állítólag az osztrák szövetség történetének legdrágább játékvezetői vezetője, Ring és a további munkatársak alkalmazása pedig szintén komoly kiadásokkal jár.

Az elégedetlen bírók azt is sérelmezik, hogy a korábbi magyar FIFA-játékvezető nem foglalkozik eleget a fiatal tehetségekkel. Állításuk szerint sokan nem kapnak megfelelő visszajelzést a teljesítményükről, a hasonló játékhelyzeteket pedig hétről hétre eltérően értékelik, világos magyarázat nélkül.

A nemzetközi eredményekkel szintén nincsenek megelégedve. Úgy vélik, Ausztria játékvezetői nem léptek előre a remélt mértékben, és továbbra sem látszik egyértelműen, miként juthatnának el a fiatal bírók a világ- vagy Európa-bajnokságokra.

A levél írói Kassai és Ring 2025 nyarán újabb két évvel meghosszabbított szerződését is megkérdőjelezik. Arra kíváncsiak, milyen teljesítményértékelés előzte meg a döntést, és pontosan milyen fejlődést sikerült elérni a magyar szakemberek irányításával.

Kassai Viktor a bizalom jelentős részét elveszíthette

Az osztrák portál beszámolója szerint a problémák jóval túlmutatnak a szakmai kérdéseken. A levél szerzői a vezetői kommunikációt és a játékvezetőkkel szembeni bánásmódot is bírálták. Hofmannról többek között azt állítják, hogy nehezen fogadja el az ellenvéleményeket, és egy alkalommal egy tapasztalt játékvezetőt megalázó módon kezelt egy továbbképzésen.