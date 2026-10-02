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Felkerült a Mirotvorec nevű ukrán honlap adatbázisába Kerkez Milos, a magyar labdarúgó-válogatott és a Liverpool védője. A játékost a Magyarország–Ukrajna mérkőzésen történt összetűzés, valamint édesapja későbbi közösségi médiás bejegyzése után listázták.

Kerkez Milos neve is megjelent a 2014 óta Kijevben működő Mirotvorec, magyarul Béketeremtő nevű honlap adatbázisában – írja a TASZSZ orosz állami hírügynökség.

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Egy orosz rapdal miatt került feketelistára Kerkez Milos. Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Az oldal olyan személyek adatait teszi közzé, akiket a szerkesztői Ukrajna ellenségeinek vagy oroszbarátnak tartanak. 

A Liverpool magyar balhátvédjét azzal vádolják, hogy támogatja az Ukrajna elleni orosz agressziót. 

Ugyanezt az állítást fogalmazta meg egy ukrán híroldal is a listázásról szóló beszámolójában.

Súlyos következménye lett a balhénak: ukrán adatbázisba került Kerkez Milos

A történtek előzménye a szeptember 25-én rendezett Magyarország–Ukrajna Nemzetek Ligája-mérkőzés volt, amelyet a vendégcsapat 1–0-ra megnyert.

A találkozó feszült hajrájában Olekszandr Nazarenko kiállítása után összetűzés alakult ki a pályán. A két válogatott játékosai összeakaszkodtak, Kerkez pedig Viktor Cihankovval keveredett szóváltásba. Az incidens után mindketten sárga lapot kaptak.

Egy orosz rapdal verte ki a biztosítékot

A mérkőzést követően Kerkez édesapja az Instagram-oldalán osztott meg egy videót az összetűzésről. A felvétel alá az orosz AK–47 rapcsapat Russian Paradise című dalát vágta be.

A zeneválasztás és a bejegyzés komoly felháborodást váltott ki ukrán részről. 

A Mirotvorec ezután Kerkez Milost és az édesapját is feltette az adatbázisába, azt állítva róluk, hogy támogatják az orosz agressziót.

A honlap megállapításai az oldal szerkesztőinek vádjai, nem jogerős hatósági döntések. A Mirotvorecet korábban azért is bírálták, mert az általa ellenségnek tekintett emberek személyes adatait is nyilvánosságra hozta.

 

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