A Kerkez Milossal felálló Liverpool vasárnap 3–0-s vereséget szenvedett a Manchester City ellen a Premier League hatodik fordulójában. Andoni Iraola együttese Szoboszlai Dominik, Alexander Isak és Cody Gakpo nélkül lépett pályára az Anfielden, és sokáig egyenrangú ellenfele volt a listavezetőnek. A találkozó a 62. percben vett döntő fordulatot, amikor Ryan Gravenberch megkapta a második sárga lapját. Az emberelőnybe kerülő vendégek ezt követően Erling Haaland, Jérémy Doku és Rayan Cherki góljaival magabiztos győzelmet arattak.
Kerkez Milos dühösen reagált Wirtz döntésére
A Liverpool–Manchester City rangadó egyik érdekes jelenete az 55. percben, még 0–0-s állásnál történt: a Liverpool gyors támadásánál Ryan Gravenberch megjátszotta Florian Wirtzet, aki a tizenhatos előteréből kapura lőtt, de a labda elkerülte a kaput.
A német középpályás döntése láthatóan nem nyerte el Kerkez Milos tetszését.
A magyar válogatott balhátvéd a bal oldalon üresen várta a labdát, és látványosan, dühös mozdulatokkal jelezte elégedetlenségét, amiért csapattársa inkább a lövést választotta a passz helyett.
A jelenetet a Liverpool.com külön cikkben emelte ki, amely szerint Kerkez reakciója jól tükrözte a hazai játékosok egyre növekvő frusztrációját. A Liverpool ekkor még versenyben volt a győzelemért, ám a helyzeteit nem tudta gólra váltani.
Wirtz végül a City vezető találata után, a 66. percben hagyta el a pályát, amikor Iraola a kiállítás miatt kénytelen volt átszervezni a középpályát.
A mérkőzés összefoglalója:
Kemény kritikákat kapott a Liverpool német sztárja
A mérkőzést követően az angol sajtó több helyen is elmarasztalta Wirtzet, akitől a tavaly nyári, több mint százmillió fontos átigazolása óta lényegesen többet várnak Liverpoolban.
A Liverpool Echo mindössze 5-ös osztályzatot adott a németnek. A lap szerint Wirtz az első félidőben próbált üres területeket találni, de többször is rosszul vette át vagy pontatlanul játszotta meg a labdát, a második játékrészben pedig szinte teljesen eltűnt.
A This Is Anfield szintén 5-ösre értékelte a teljesítményét. A Liverpoollal foglalkozó portál úgy látta, hogy Wirtz sokat volt játékban, ám ennek kevés valódi hatása volt a csapat támadójátékára. Egy Víctor Muñozzal bemutatott összjátékot leszámítva alig tudtak pozitívumot kiemelni tőle.
A legszigorúbb értékelést a Goal.com adta, amely mindössze 3,5 ponttal jutalmazta a német középpályást. Az oldal szerint Wirtz rengeteg labdát veszített, pontrúgásai sem sikerültek, és rossz döntéseivel a csapattársait is bosszantotta.
A kritikákhoz korábbi liverpooli játékosok is csatlakoztak. A Sky Sports közvetítésében Daniel Sturridge arról beszélt, hogy Wirtznek sokkal bátrabban kellene vállalkoznia. A korábbi angol válogatott csatár szerint a német túlságosan gyakran keresi a megfelelő passzlehetőséget, miközben több önbizalommal akár maga is kapura törhetne.
A BBC Radio 5 Live szakértőjeként dolgozó Stephen Warnock még keményebben fogalmazott.
„Nincs elég hatása a játékra. Néha tíz-húsz másodpercre feltűnik, aztán öt-tíz percre eltűnik, és azon gondolkodsz, hol lehet” – mondta a Liverpool korábbi védője.
Warnock hozzátette, hogy Wirtz mozgásán és hozzáállásán nem feltétlenül lát problémát, de a támadóharmadban jóval több minőséget várna egy ilyen vételárú játékostól.
Kerkez Milos jobb osztályzatokat kapott
A magyar válogatott balhátvéd teljesítményét ugyanakkor kedvezőbben értékelték az angol portálok. A Liverpool Echo 6-os osztályzatot adott Kerkeznek, aki a lap szerint sokat küzdött Iliman Ndiayével, és a bal oldalon már mutatkoztak a Bradley Barcolával kialakuló összjáték jelei. A portál külön kiemelte, hogy a magyar védő bátran vállalta a fizikai párharcokat a City játékosaival.
A This Is Anfield ugyancsak 6-osra értékelte Kerkez teljesítményét. A lap felidézte, hogy a második félidő elején a magyar játékos a gyengébbik lábával tisztázott egy veszélyes beadás után, amivel akár öngóltól is megmenthette csapatát.
Ugyanakkor azt is megjegyezték, hogy egy másik jelenetben elveszítette a labda és Antoine Semenyo mozgását, amiből Haaland veszélyes helyzetbe került.
A Goal.com még pozitívabban látta Kerkez játékát, 6,5 pontot adott neki, amivel a Liverpool egyik legjobbra értékelt futballistája lett. A portál elsősorban a védekezését dicsérte, külön kiemelve azt az 50. percben bemutatott fontos mentést, amellyel megakadályozta, hogy a Manchester City nagy gólszerzési lehetőséghez jusson.
Az értékelésben arra is kitértek, hogy Kerkez jogosan volt bosszús Wirtz elhibázott döntései miatt, amikor a német nem játszotta meg a támadásokhoz felfutó magyar hátvédet.
A Liverpoolra sűrű program vár a következő napokban: Iraola csapata szerdán 18.45-től a LASK vendégeként játszik a Bajnokok Ligájában, majd szombaton 16 órától a Brentford otthonában lép pályára a Premier League-ben.