A Kerkez Milossal felálló Liverpool vasárnap 3–0-s vereséget szenvedett a Manchester City ellen a Premier League hatodik fordulójában. Andoni Iraola együttese Szoboszlai Dominik, Alexander Isak és Cody Gakpo nélkül lépett pályára az Anfielden, és sokáig egyenrangú ellenfele volt a listavezetőnek. A találkozó a 62. percben vett döntő fordulatot, amikor Ryan Gravenberch megkapta a második sárga lapját. Az emberelőnybe kerülő vendégek ezt követően Erling Haaland, Jérémy Doku és Rayan Cherki góljaival magabiztos győzelmet arattak.

Andoni Iraolának ezúttal nem lehetett oka a panaszra Kerkez Milossal kapcsolatban

Fotó: Paul Ellis/AFP

Kerkez Milos dühösen reagált Wirtz döntésére

A Liverpool–Manchester City rangadó egyik érdekes jelenete az 55. percben, még 0–0-s állásnál történt: a Liverpool gyors támadásánál Ryan Gravenberch megjátszotta Florian Wirtzet, aki a tizenhatos előteréből kapura lőtt, de a labda elkerülte a kaput.

A német középpályás döntése láthatóan nem nyerte el Kerkez Milos tetszését.

A magyar válogatott balhátvéd a bal oldalon üresen várta a labdát, és látványosan, dühös mozdulatokkal jelezte elégedetlenségét, amiért csapattársa inkább a lövést választotta a passz helyett.

A jelenetet a Liverpool.com külön cikkben emelte ki, amely szerint Kerkez reakciója jól tükrözte a hazai játékosok egyre növekvő frusztrációját. A Liverpool ekkor még versenyben volt a győzelemért, ám a helyzeteit nem tudta gólra váltani.

Wirtz végül a City vezető találata után, a 66. percben hagyta el a pályát, amikor Iraola a kiállítás miatt kénytelen volt átszervezni a középpályát.

A mérkőzés összefoglalója:

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A mérkőzést követően az angol sajtó több helyen is elmarasztalta Wirtzet, akitől a tavaly nyári, több mint százmillió fontos átigazolása óta lényegesen többet várnak Liverpoolban.

A Liverpool Echo mindössze 5-ös osztályzatot adott a németnek. A lap szerint Wirtz az első félidőben próbált üres területeket találni, de többször is rosszul vette át vagy pontatlanul játszotta meg a labdát, a második játékrészben pedig szinte teljesen eltűnt.

A This Is Anfield szintén 5-ösre értékelte a teljesítményét. A Liverpoollal foglalkozó portál úgy látta, hogy Wirtz sokat volt játékban, ám ennek kevés valódi hatása volt a csapat támadójátékára. Egy Víctor Muñozzal bemutatott összjátékot leszámítva alig tudtak pozitívumot kiemelni tőle.