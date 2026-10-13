A LASK-Liverpool mérkőzés előtt már tudni lehetett, hogy a csapat klasszis középpályása, Szoboszlai Dominik nem léphet pályára a szerdai BL-találkozón. A magyar válogatott csapatkapitánya combhajlítóizom-húzódás miatt hiányzott, Kerkez Milos azonban ott volt a 23 fős keretben.

Kerkez Milos ott volt a Liverpool keretében

Fotó: Paul Ellis / AFP

Bajnokok Ligája alapszakasz, 2. forduló: LASK-Liverpool

szerda, 18:45, TV: RTL+, Sport 1

LASK-Liverpool: Kerkez Milos Szoboszlai Dominikról is beszélt

Andoni Iraola vezetőedző mellett Kerkez Milos is részt vett a szerdai mérkőzés előtti sajtótájékoztatón. A magyar válogatott balhátvéd önkritikusan nyilatkozott, elmondása szerint a Liverpoolnak van még hová fejlődnie. A védő saját magával kapcsolatban elárulta, hogy második szezonjában már megtalálta a helyét a csapatban, ami nagyban köszönhető a baszk edzőnek, akivel az előző klubjánál is együtt dolgoztak.

„A jelenlegi játékstílusunkban sokat futunk, támadóbb felfogásban futballozunk, és a játékosok egyre inkább magukévá teszik az edző filozófiáját.

Még van hová fejlődnünk, és van min javítanunk, de úgy gondolom, jó úton járunk. Mostanra sokkal inkább megtaláltam a helyemet.

Bournemouth-ból már régóta ismerem az edzőt, így sokkal otthonosabban érzem magam” – mondta a 22 éves balhátvéd, aki szerint elengedhetetlen a megfelelő regeneráció, hiszen gyorsan követik egymást a meccsek.

Kerkez a LASK elleni találkozót kihagyó Szoboszlairól is szót ejtett.

Nem tudom, hogy bevethető lesz-e szombaton, erről a vezetőedzőt kell megkérdezni. Ismerem Domot, és tudom, hogy nem szeret sokáig hiányozni. Ő olyan játékos, aki minden mérkőzésen pályára akar lépni,

így biztosan szombaton is játszani szeretne” – tette hozzá honfitársát illetően a Liverpool védője.

Kerkez Milos Szoboszlai Dominikról is megszólalt

Fotó: DUSTIN SATLOFF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Andoni Iraola nem tudja, mikor térnek vissza Szoboszlaiék

A Liverpool edzője nem tudott konkrét információval szolgálni a sérültek, így Szoboszlai visszatéréséről. „Nincsenek rossz állapotban, de egyelőre nehéz megmondani, mikor térhetnek vissza. Napról napra haladunk.

Azt sem tudom, hogy hármuk közül bárki bevethető lesz-e a Brentford vagy a Villarreal elleni mérkőzésen. Való igaz, hogy Cody (Gakpo), Alex (Isak) és Dom (Szoboszlai) a legeredményesebb játékosaink. Most nem számíthatunk rájuk,

és a Manchester City ellen sem álltak rendelkezésünkre. Szükségünk van rájuk, hogy hozzák ezeket a számokat, vagyis a gólokat és a gólpasszokat” – mondta a baszk tréner, aki védemébe vette a kritikával illetett Florian Wirtzet és Bradley Barcolát is, mivel úgy véli, előbb-utóbb lesznek jó meccseik.