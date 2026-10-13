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Andoni Iraola együttese szerda este az osztrák LASK otthonában lép pályára a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A mérkőzés előtt a baszk vezetőedzőn kívül a Liverpool magyar válogatott védője, Kerkez Milos is nyilatkozott a sajtónak.

A LASK-Liverpool mérkőzés előtt már tudni lehetett, hogy a csapat klasszis középpályása, Szoboszlai Dominik nem léphet pályára a szerdai BL-találkozón. A magyar válogatott csapatkapitánya combhajlítóizom-húzódás miatt hiányzott, Kerkez Milos azonban ott volt a 23 fős keretben.

Kerkez Milos ott volt a Liverpool keretében
Kerkez Milos ott volt a Liverpool keretében
Fotó: Paul Ellis / AFP
  • Bajnokok Ligája alapszakasz, 2. forduló: LASK-Liverpool
  • szerda, 18:45, TV: RTL+, Sport 1

LASK-Liverpool: Kerkez Milos Szoboszlai Dominikról is beszélt

Andoni Iraola vezetőedző mellett Kerkez Milos is részt vett a szerdai mérkőzés előtti sajtótájékoztatón. A magyar válogatott balhátvéd önkritikusan nyilatkozott, elmondása szerint a Liverpoolnak van még hová fejlődnie. A védő saját magával kapcsolatban elárulta, hogy második szezonjában már megtalálta a helyét a csapatban, ami nagyban köszönhető a baszk edzőnek, akivel az előző klubjánál is együtt dolgoztak.

„A jelenlegi játékstílusunkban sokat futunk, támadóbb felfogásban futballozunk, és a játékosok egyre inkább magukévá teszik az edző filozófiáját. 

Még van hová fejlődnünk, és van min javítanunk, de úgy gondolom, jó úton járunk. Mostanra sokkal inkább megtaláltam a helyemet. 

Bournemouth-ból már régóta ismerem az edzőt, így sokkal otthonosabban érzem magam” – mondta a 22 éves balhátvéd, aki szerint elengedhetetlen a megfelelő regeneráció, hiszen gyorsan követik egymást a meccsek.

Kerkez a LASK elleni találkozót kihagyó Szoboszlairól is szót ejtett. 

Nem tudom, hogy bevethető lesz-e szombaton, erről a vezetőedzőt kell megkérdezni. Ismerem Domot, és tudom, hogy nem szeret sokáig hiányozni. Ő olyan játékos, aki minden mérkőzésen pályára akar lépni, 

így biztosan szombaton is játszani szeretne” – tette hozzá honfitársát illetően a Liverpool védője.

NEW YORK, NEW YORK - JULY 29: Milos Kerkez #6 of Liverpool FC looks on during the first half of the pre-season friendly match against Wrexham AFC at Yankee Stadium on July 29, 2026 in New York City. Dustin Satloff/Getty Images/AFP (Photo by Dustin Satloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Kerkez Milos Szoboszlai Dominikról is megszólalt
Fotó: DUSTIN SATLOFF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Andoni Iraola nem tudja, mikor térnek vissza Szoboszlaiék

A Liverpool edzője nem tudott konkrét információval szolgálni a sérültek, így Szoboszlai visszatéréséről. „Nincsenek rossz állapotban, de egyelőre nehéz megmondani, mikor térhetnek vissza. Napról napra haladunk. 

Azt sem tudom, hogy hármuk közül bárki bevethető lesz-e a Brentford vagy a Villarreal elleni mérkőzésen. Való igaz, hogy Cody (Gakpo), Alex (Isak) és Dom (Szoboszlai) a legeredményesebb játékosaink. Most nem számíthatunk rájuk, 

és a Manchester City ellen sem álltak rendelkezésünkre. Szükségünk van rájuk, hogy hozzák ezeket a számokat, vagyis a gólokat és a gólpasszokat” – mondta a baszk tréner, aki védemébe vette a kritikával illetett Florian Wirtzet és Bradley Barcolát is, mivel úgy véli, előbb-utóbb lesznek jó meccseik.

Liverpool manager Andoni Iraola before the Premier League match at Portman Road, Ipswich. Picture date: Friday September 4, 2026.
Andoni Iraola bízik a Liverpool játékosaiban
Fotó: Adam Davy / PA Wire

Iraola szerint a City ellen addig jól játszottak, amíg nem voltak emberhátrányban, a kiállítás után azonban gyorsan gólt szerzett az ellenfél és eldöntötte a meccset.

„Nincs sok időnk az edzésekre, ezért most elsősorban a mérkőzésekre való felkészülésre összpontosítunk. Igyekszünk a pályán kívül is dolgozni, de figyelembe kell vennünk a játékosok fizikai állapotát és frissességét is, hiszen tíz nap alatt négy mérkőzést játszunk” – utalt a sűrű versenynaptárra Iraola a sajtótájékoztató végén.

A LASK-Liverpool BL-mérkőzés szerdán 18:45-kor kezdődik, a linzi találkozót a német Tobias Stieler vezeti majd.

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