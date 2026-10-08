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Több balhátvéd teljesítményét is figyelemmel követi a Liverpool – legalábbis sajtóhírek szerint. A klub kívánságlistájára állítólag a Bournemouth balhátvédje, Adrien Truffert is felkerült – ami azért érdekes, mert tavaly ő váltotta az Anfieldre távozó Kerkez Milost a „cseresznyéseknél”.

Érdekes helyzetben találhatja magát Kerkez Milos, akinek korábbi utódját hozhatják a nyakára Liverpoolban. Angol sajtóértesülések szerint a klub 70 millió eurót sem sajnálna a Bournemouth balhátvédjének, Adrien Truffertnek a leigazolására – aki tavaly éppen az Anfieldre távozó magyar helyére érkezett a „cseresznyésekhez”.

Kerkez Milos a Liverpool labdarúgója
Kerkez Milos kezdeti nehézségekbe ütközött, majd alapemberré vált a Liverpoolban
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Kerkez Milos pikáns helyzetbe kerülhet Liverpoolban

Kerkez Milos tavaly nyáron 45 millió euró ellenében igazolt Liverpoolba a Bournemouth-tól, amely Adrien Truffertet szerezte meg a helyére – 13,5 millió euróért. Miközben a magyar balhátvéd kezdeti nehézségekbe ütközött, majd alapemberré vált az Anfielden, a friancia labdarúgó a Premier League egyik legjobb védőjévé nőtte ki magát.

Kerkez Milos értékének változása:

  • 2025. május – 45 millió euró
  • 2025. december – 40 millió euró
  • 2026. június – 35 millió euró

Adrien Truffert értékének változása

  • 2025. június – 15 millió euró
  • 2025. december – 20 millió euró
  • 2026. június – 30 millió euró
  • 2026. október – 35 millió euró

A magyar válogatott labdarúgónak ugyan voltak biztató mérkőzései, teljesítményét az elmúlt időszakban is több kritika érte Angliában. Sőt, a Liverpool állítólag már több balhátvédet figyelemmel követ. Elsőként a Crystal Palace angol válogatott játékosáról, Tyrick Mitchellről szóltak a hírek, most pedig a TEAMtalk írta meg, hogy a Bournemouth védője, Adrien Truffert felkerült a klub kívánságlistájára.

A portál ismert újságírója, Fraser Fletcher úgy tudja, hogy a Liverpool már januárban hivatalos ajánlatot tesz majd a francia játékosáért – és 70 millió eurót sem sajnálna érte. 

Kérdés, hogyan dönt majd Andoni Iraola vezetőedző, aki Kerkez Milossal és Adrien Trufferttel is dolgozott együtt a „cseresznyéseknél”.

Ha összejön a transzfer, az azért lenne pikáns, mert a francia balhátvéd a Bournemouth után Liverpoolban is a magyar labdarúgó utódja lehet – már amennyiben ki tudná szorítani a kezdőcsapatból Kerkezt.

A 44 éves baszk szakember ugyanis többször védelmébe vette már magyar játékosát.

Kiválóan ismerem őt, és tudom, mire képes. Óriási fejlődési lehetőség rejlik még benne, és bár fiatal, jelentős tapasztalattal rendelkezik, és a válogatottban is bizonyított már. Sok mindenen kell még javítania, ahogy mindenki másnak is, különben nem tud szintet lépni. A célom, hogy segítsek neki még jobb játékossá válni. Jó úton halad

– mondta legutóbb Kerkezről a Liverpool edzője, Andoni Iraola.

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