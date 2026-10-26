A 26. születésnapját ünneplő Szoboszlai Dominik sérülés miatt nem játszhatott a Brighton elleni rangadón, Kerkez Milos viszont visszakerült a Liverpool kezdőcsapatába azt követően, hogy hét közben a kispadról nézte végig a Villarreal ellen 4–3-ra megnyert Bajnokok Ligája-mérkőzést.
A Liverpoolra előzetesen a szezon egyik legnehezebb mérkőzése várt, ugyanis a Brighton a tabella harmadik helyén állt, a legutóbbi négy fordulóban pedig 15–0-s gólkülönbséget produkált Fabian Hürzeler együttese. Ráadásul az idei szezonban a Brighton szerezte a legtöbb gólt (23) a Premier League-ben, és egyetlen csapat sem kapott nála kevesebbet (5).
Kerkez Milos érett játékkal rukkolt elő a Brighton ellen
A 22 éves Kerkez Milos rendkívül fókuszáltan érkezett az Anfieldre. A magyar válogatott balhátvédet az édesapja fuvarozta a mérkőzésre, búcsúzóul pedig egy puszival kívánt szerencsét a fiának, aki remek teljesítményt nyújtott a Brighton ellen.
A Vörösök végül úgy győzték le 2–0-ra a bombaformában futballozó Sirályokat, hogy a vendégek komoly helyzeteket nem igazán tudtak kialakítani. A Liverpool így április után tudott ismét bajnoki mérkőzést nyerni az Anfielden, és feljött a tabella negyedik helyére, egy pontra megközelítve a Brightont.
A mérkőzés után a Liverpool Echo 6-os osztályzatot adott Kerkez Milosnak. A lap szerint a Brighton célzottan támadta az ő oldalát, így védekezésben végig számos nehéz helyzettel kellett megbirkóznia. Ennek ellenére keményen dolgozott, és nem adta fel.
Az Anfield Index 7-esre értékelte a magyar válogatott balhátvéd teljesítményét. A lap szerint Kerkez jól érzékelte a szélen leselkedő veszélyeket, és a holland Cody Gakpóval együttműködve támadásban is egyre nagyobb szerepet vállalt. A második félidőben a vendégek komoly próbatétel elé állították, de érett játékának köszönhetően minden veszélyes helyzetet megoldott.
Az „érett” jelző azért is találó Kerkez Milos játékával kapcsolatban, mert legfőbb kritikusai többnyire azt szokták felróni neki, hogy túlságosan forrófejű. Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya is megjegyezte már, hogy Kerkez nem a legélesebb kés a fiókban. Mostanra viszont úgy tűnik, hogy a 22 éves balhátvéd kezd egyre stabilabb teljesítményt nyújtani a Liverpoolban.
A Liverpool.com 7-es osztályzatot adott Kerkez Milosnak. A lap szerint a Villarreal elleni hétközi BL-meccsen pihentették, most viszont nagyon éles volt. Védekezésben rendkívül kitartóan játszott, és kész volt a testi épségét is kockáztatni a csapatért. Amilyen gyakran csak tudott, bekapcsolódott a támadásokba, ám ahogy telt az idő, egyre kevésbé tudta befolyásolni a mérkőzés alakulását.
A This Is Anfield szintén 7-esre értékelte Kerkez Milos teljesítményét. A lap szerint kiválóan futballozott, támadásban pedig többet tett hozzá a játékhoz, mint a Liverpoolban töltött pályafutása során általában. Védekezésben rendkívül határozottan lépett fel a veszélyes Brighton-támadásokkal szemben, és a figyelme egy pillanatra sem lankadt, pedig ez korábban olykor a gyenge pontja volt.
A Liverpool legközelebb szerdán, 21 órakor lép pályára. Andoni Iraola együttese a Chelsea-t fogadja az Anfielden a Ligakupa negyedik fordulójában.