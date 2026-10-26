A 26. születésnapját ünneplő Szoboszlai Dominik sérülés miatt nem játszhatott a Brighton elleni rangadón, Kerkez Milos viszont visszakerült a Liverpool kezdőcsapatába azt követően, hogy hét közben a kispadról nézte végig a Villarreal ellen 4–3-ra megnyert Bajnokok Ligája-mérkőzést.

A magyar válogatott Kerkez Milos visszakerült a Liverpool kezdőcsapatába

Fotó: Jose Breton / NurPhoto via AFP

A Liverpoolra előzetesen a szezon egyik legnehezebb mérkőzése várt, ugyanis a Brighton a tabella harmadik helyén állt, a legutóbbi négy fordulóban pedig 15–0-s gólkülönbséget produkált Fabian Hürzeler együttese. Ráadásul az idei szezonban a Brighton szerezte a legtöbb gólt (23) a Premier League-ben, és egyetlen csapat sem kapott nála kevesebbet (5).

Kerkez Milos érett játékkal rukkolt elő a Brighton ellen

A 22 éves Kerkez Milos rendkívül fókuszáltan érkezett az Anfieldre. A magyar válogatott balhátvédet az édesapja fuvarozta a mérkőzésre, búcsúzóul pedig egy puszival kívánt szerencsét a fiának, aki remek teljesítményt nyújtott a Brighton ellen.

Milos Kerkez getting dropped off at Anfield by his dad, complete with a goodbye kiss, like I’m dropping my kids off at nursery 😭😂 “Be a good boy, listen to Mr Iraola, and I’ll pick you up after the game.” https://t.co/7bfAzUWmsE — Yazz LFC (@YazzLFC) October 25, 2026

A Vörösök végül úgy győzték le 2–0-ra a bombaformában futballozó Sirályokat, hogy a vendégek komoly helyzeteket nem igazán tudtak kialakítani. A Liverpool így április után tudott ismét bajnoki mérkőzést nyerni az Anfielden, és feljött a tabella negyedik helyére, egy pontra megközelítve a Brightont.

A mérkőzés után a Liverpool Echo 6-os osztályzatot adott Kerkez Milosnak. A lap szerint a Brighton célzottan támadta az ő oldalát, így védekezésben végig számos nehéz helyzettel kellett megbirkóznia. Ennek ellenére keményen dolgozott, és nem adta fel.

Az Anfield Index 7-esre értékelte a magyar válogatott balhátvéd teljesítményét. A lap szerint Kerkez jól érzékelte a szélen leselkedő veszélyeket, és a holland Cody Gakpóval együttműködve támadásban is egyre nagyobb szerepet vállalt. A második félidőben a vendégek komoly próbatétel elé állították, de érett játékának köszönhetően minden veszélyes helyzetet megoldott.

Az „érett” jelző azért is találó Kerkez Milos játékával kapcsolatban, mert legfőbb kritikusai többnyire azt szokták felróni neki, hogy túlságosan forrófejű. Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya is megjegyezte már, hogy Kerkez nem a legélesebb kés a fiókban. Mostanra viszont úgy tűnik, hogy a 22 éves balhátvéd kezd egyre stabilabb teljesítményt nyújtani a Liverpoolban.