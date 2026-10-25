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A Premier League 8. fordulójában a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool 2–0-ra legyőzte a Brightont az Anfielden. A találkozón a 26. születésnapját ünneplő Szoboszlai sérülés miatt nem léphetett pályára, Kerkez viszont ott volt a Liverpool kezdőcsapatában, és remek játékkal hálálta meg a bizalmat.

A születésnapját ünneplő Szoboszlai Dominikot a múlt héten le kellett cserélni a Brentford elleni bajnokin, így sérülés miatt ki kellett hagynia a Villarreal ellen 4–3-ra megnyert Bajnokok Ligája-mérkőzést, és ezúttal sem állhatott Arne Slot vezetőedző rendelkezésére. Ott volt viszont a Liverpool kezdőcsapatában Kerkez Milos, aki a hétközi BL-meccsen nem kapott lehetőséget, így most kipihenten várhatta a Brighton elleni rangadót.

A magyar válogatott Kerkez Milos visszakerült a Liverpool kezdőcsapatába
A magyar válogatott Kerkez Milos visszakerült a Liverpool kezdőcsapatába
Fotó: Jose Breton / NurPhoto via AFP

A Liverpoolra talán a szezon egyik legnehezebb mérkőzése várt, ugyanis a Brighton a tabella harmadik helyén állt, a legutóbbi négy fordulóban pedig 15–0-s gólkülönbséget produkált Fabian Hürzeler együttese. Ráadásul az idei szezonban a Brighton szerezte a legtöbb gólt (23) a Premier League-ben, és egyetlen csapat sem kapott nála kevesebbet (5).

Kerkez Milos kezdett a Liverpoolban a Brighton elleni rangadón

A találkozó elején a Brighton futballozott lendületesebben, a vendégcsapat a 14. percben majdnem meg is szerezte a vezetést, de a német válogatott Pascal Gross tökéletes tálalása után Yasin Ayari 11 méterről az üres kapu fölé lőtte a labdát. A kihagyott helyzetnek három perc múlva lett igazán jelentősége, miután Florian Wirtz megpattanó lövésével előnybe került a Liverpool (1–0).

  • Wirtz a legutóbbi négy mérkőzésen két góllal és két gólpasszal négy gólban vállalt szerepet.
Liverpool's German midfielder #07 Florian Wirtz (L) celebrates with teammates after his deflected shot makes it 1-0 during the English Premier League football match between Manchester United and Bournemouth at Old Trafford in Manchester, north west England, on October 25, 2026. (Photo by Paul Currie / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez Milos köszönti a gólszerző Florian Wirtzet
Fotó: Paul Currie / AFP

A 19. percben növelhette volna előnyét a Mersey-parti csapat, de a holland Cody Gakpo tízméteres lövését óriási bravúrral védte honfitársa, Bart Verbruggen. Két perccel később viszont már tehetetlen volt a holland kapus. A nyáron rekordösszegért igazolt Bradley Barcola viharzott el a jobb szélen, a középre tekert labdáját pedig Alexander Isak négy méterről a kapuba belsőzte (2–0).

  • Barcola a legutóbbi négy mérkőzésen három gólt lőtt és két gólpasszt adott a Liverpool csapatában. 

A folytatásban a Liverpool lendületben maradt, és akár tovább is növelhette volna az előnyét. A 32. percben Kerkez Milos labdaszerzése után Gakpo törhetett kapura, de a holland támadó végül kisodródott, így odalett a helyzet. Négy perccel később kis híján visszajött a meccsbe a Brighton. Yasin Ayari távoli bombát eresztett meg, amelyet Alisson Becker csak szemmel követett, majd a brazil kapus nagyot nézett, amikor a svéd támadó lövése a bal kapufán csattant.

A folytatásban már egyik csapatnak sem adódott helyzete, így a Liverpool kétgólos előnnyel vonulhatott a szünetre. A fordulás után a Brighton rendkívül agresszívan, magasan feltolt védelmi vonallal kezdett, így viszont óriási területek nyíltak meg a Liverpool gyors támadói előtt.

A második félidőben sokkal többet volt a labda a Brightonnál, Fabian Hürzeler együttese több mint 65%-ban birtokolta a labdát, a Liverpool pedig mélyen védekezett és kontratámadásokra rendezkedett be. A Liverpool védelme azonban remekül teljesített, így a Brighton a második félidőben nem tudott komoly helyzetet kialakítani. 

Brighton's Paraguayan midfielder #25 Diego Gomez (L) vies with Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (R) during the English Premier League football match between Liverpool and Brighton and Hove Albion at Anfield in Liverpool, north west England on October 25, 2026. (Photo by Paul Currie / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez Milos a Liverpool egyik legjobbja volt a Brighton elleni meccsen
Fotó: Paul Currie / AFP

Kerkez Milos nagyon jól futballozott a találkozón, Andoni Iraola pedig a 87. percben cserélte le a magyar balhátvédet, akit az Anfield közönsége felállva tapsolt meg.

A Liverpool ezzel fél év után először nyert bajnoki mérkőzést az Anfielden, és feljött a tabella negyedik helyére, egy pontra megközelítve a Brightont.

A másik magyar érdekeltségű mérkőzésen a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth 3–0-ra legyőzte a Manchester Unitedet az Old Traffordon. A magyar középpályás nem került be a Bournemouth keretébe, miután csütörtökön megsérült az AC Milan elleni Európa-liga-mérkőzésen.

  • Érdekesség, hogy a Bournemouth immár harmadszor szerzett háromgólos előnyt az Old Traffordon egy Premier League-mérkőzésen. Korábban 2023 decemberében és 2024 decemberében vitte véghez ezt a bravúrt. Erre korábban csak a Liverpool és a Manchester City volt képes ugyanennyiszer a Premier League-ben..
Manchester United's Belgian goalkeeper #01 Senne Lammens (C) reacts after making an error for Bournemouth's third goal during the English Premier League football match between Manchester United and Bournemouth at Old Trafford in Manchester, north west England, on October 25, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Borzalmas sorozatban a Manchester United
Fotó: Darren Staples / AFP

A Manchester United legutóbb augusztus 30-án tudott mérkőzést nyerni a Premier League-ben, azóta Michael Carrick együttese hat bajnoki találkozón maradt győzelem nélkül. A Vörös Ördögök a hét közepén 4–1-re kaptak ki az olasz Como otthonában rendezett BL-mérkőzésen, már ezt követően is olyan hírek kezdtek terjedni, hogy meneszthetik a csapat vezetőedzőjét. A Bournemouth elleni megalázó vereség után egyre valószínűbb, hogy Carricknek távoznia kell. Csapata ugyanis mindössze a 16. helyen áll a Premier League-ben, csupán egy pontra a kiesőzónától.

Premier League, 8. forduló:
Liverpool–Brighton 2–0 (2–0)
Manchester United–Bournemouth 0–3 ( 0–2)
Crystal Palace–Newcastle United 0–2 (0–0)
Hull City–Brentford 1–1 (1–0)

 

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