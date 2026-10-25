A születésnapját ünneplő Szoboszlai Dominikot a múlt héten le kellett cserélni a Brentford elleni bajnokin, így sérülés miatt ki kellett hagynia a Villarreal ellen 4–3-ra megnyert Bajnokok Ligája-mérkőzést, és ezúttal sem állhatott Arne Slot vezetőedző rendelkezésére. Ott volt viszont a Liverpool kezdőcsapatában Kerkez Milos, aki a hétközi BL-meccsen nem kapott lehetőséget, így most kipihenten várhatta a Brighton elleni rangadót.
A Liverpoolra talán a szezon egyik legnehezebb mérkőzése várt, ugyanis a Brighton a tabella harmadik helyén állt, a legutóbbi négy fordulóban pedig 15–0-s gólkülönbséget produkált Fabian Hürzeler együttese. Ráadásul az idei szezonban a Brighton szerezte a legtöbb gólt (23) a Premier League-ben, és egyetlen csapat sem kapott nála kevesebbet (5).
Kerkez Milos kezdett a Liverpoolban a Brighton elleni rangadón
A találkozó elején a Brighton futballozott lendületesebben, a vendégcsapat a 14. percben majdnem meg is szerezte a vezetést, de a német válogatott Pascal Gross tökéletes tálalása után Yasin Ayari 11 méterről az üres kapu fölé lőtte a labdát. A kihagyott helyzetnek három perc múlva lett igazán jelentősége, miután Florian Wirtz megpattanó lövésével előnybe került a Liverpool (1–0).
- Wirtz a legutóbbi négy mérkőzésen két góllal és két gólpasszal négy gólban vállalt szerepet.
A 19. percben növelhette volna előnyét a Mersey-parti csapat, de a holland Cody Gakpo tízméteres lövését óriási bravúrral védte honfitársa, Bart Verbruggen. Két perccel később viszont már tehetetlen volt a holland kapus. A nyáron rekordösszegért igazolt Bradley Barcola viharzott el a jobb szélen, a középre tekert labdáját pedig Alexander Isak négy méterről a kapuba belsőzte (2–0).
- Barcola a legutóbbi négy mérkőzésen három gólt lőtt és két gólpasszt adott a Liverpool csapatában.
A folytatásban a Liverpool lendületben maradt, és akár tovább is növelhette volna az előnyét. A 32. percben Kerkez Milos labdaszerzése után Gakpo törhetett kapura, de a holland támadó végül kisodródott, így odalett a helyzet. Négy perccel később kis híján visszajött a meccsbe a Brighton. Yasin Ayari távoli bombát eresztett meg, amelyet Alisson Becker csak szemmel követett, majd a brazil kapus nagyot nézett, amikor a svéd támadó lövése a bal kapufán csattant.
A folytatásban már egyik csapatnak sem adódott helyzete, így a Liverpool kétgólos előnnyel vonulhatott a szünetre. A fordulás után a Brighton rendkívül agresszívan, magasan feltolt védelmi vonallal kezdett, így viszont óriási területek nyíltak meg a Liverpool gyors támadói előtt.
A második félidőben sokkal többet volt a labda a Brightonnál, Fabian Hürzeler együttese több mint 65%-ban birtokolta a labdát, a Liverpool pedig mélyen védekezett és kontratámadásokra rendezkedett be. A Liverpool védelme azonban remekül teljesített, így a Brighton a második félidőben nem tudott komoly helyzetet kialakítani.
Kerkez Milos nagyon jól futballozott a találkozón, Andoni Iraola pedig a 87. percben cserélte le a magyar balhátvédet, akit az Anfield közönsége felállva tapsolt meg.
A Liverpool ezzel fél év után először nyert bajnoki mérkőzést az Anfielden, és feljött a tabella negyedik helyére, egy pontra megközelítve a Brightont.
A másik magyar érdekeltségű mérkőzésen a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth 3–0-ra legyőzte a Manchester Unitedet az Old Traffordon. A magyar középpályás nem került be a Bournemouth keretébe, miután csütörtökön megsérült az AC Milan elleni Európa-liga-mérkőzésen.
- Érdekesség, hogy a Bournemouth immár harmadszor szerzett háromgólos előnyt az Old Traffordon egy Premier League-mérkőzésen. Korábban 2023 decemberében és 2024 decemberében vitte véghez ezt a bravúrt. Erre korábban csak a Liverpool és a Manchester City volt képes ugyanennyiszer a Premier League-ben..
A Manchester United legutóbb augusztus 30-án tudott mérkőzést nyerni a Premier League-ben, azóta Michael Carrick együttese hat bajnoki találkozón maradt győzelem nélkül. A Vörös Ördögök a hét közepén 4–1-re kaptak ki az olasz Como otthonában rendezett BL-mérkőzésen, már ezt követően is olyan hírek kezdtek terjedni, hogy meneszthetik a csapat vezetőedzőjét. A Bournemouth elleni megalázó vereség után egyre valószínűbb, hogy Carricknek távoznia kell. Csapata ugyanis mindössze a 16. helyen áll a Premier League-ben, csupán egy pontra a kiesőzónától.
Premier League, 8. forduló:
Liverpool–Brighton 2–0 (2–0)
Manchester United–Bournemouth 0–3 ( 0–2)
Crystal Palace–Newcastle United 0–2 (0–0)
Hull City–Brentford 1–1 (1–0)