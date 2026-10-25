A születésnapját ünneplő Szoboszlai Dominikot a múlt héten le kellett cserélni a Brentford elleni bajnokin, így sérülés miatt ki kellett hagynia a Villarreal ellen 4–3-ra megnyert Bajnokok Ligája-mérkőzést, és ezúttal sem állhatott Arne Slot vezetőedző rendelkezésére. Ott volt viszont a Liverpool kezdőcsapatában Kerkez Milos, aki a hétközi BL-meccsen nem kapott lehetőséget, így most kipihenten várhatta a Brighton elleni rangadót.

A magyar válogatott Kerkez Milos visszakerült a Liverpool kezdőcsapatába

Fotó: Jose Breton / NurPhoto via AFP

A Liverpoolra talán a szezon egyik legnehezebb mérkőzése várt, ugyanis a Brighton a tabella harmadik helyén állt, a legutóbbi négy fordulóban pedig 15–0-s gólkülönbséget produkált Fabian Hürzeler együttese. Ráadásul az idei szezonban a Brighton szerezte a legtöbb gólt (23) a Premier League-ben, és egyetlen csapat sem kapott nála kevesebbet (5).

Kerkez Milos kezdett a Liverpoolban a Brighton elleni rangadón

A találkozó elején a Brighton futballozott lendületesebben, a vendégcsapat a 14. percben majdnem meg is szerezte a vezetést, de a német válogatott Pascal Gross tökéletes tálalása után Yasin Ayari 11 méterről az üres kapu fölé lőtte a labdát. A kihagyott helyzetnek három perc múlva lett igazán jelentősége, miután Florian Wirtz megpattanó lövésével előnybe került a Liverpool (1–0).

Wirtz a legutóbbi négy mérkőzésen két góllal és két gólpasszal négy gólban vállalt szerepet.

Kerkez Milos köszönti a gólszerző Florian Wirtzet

Fotó: Paul Currie / AFP

A 19. percben növelhette volna előnyét a Mersey-parti csapat, de a holland Cody Gakpo tízméteres lövését óriási bravúrral védte honfitársa, Bart Verbruggen. Két perccel később viszont már tehetetlen volt a holland kapus. A nyáron rekordösszegért igazolt Bradley Barcola viharzott el a jobb szélen, a középre tekert labdáját pedig Alexander Isak négy méterről a kapuba belsőzte (2–0).

Barcola a legutóbbi négy mérkőzésen három gólt lőtt és két gólpasszt adott a Liverpool csapatában.

A folytatásban a Liverpool lendületben maradt, és akár tovább is növelhette volna az előnyét. A 32. percben Kerkez Milos labdaszerzése után Gakpo törhetett kapura, de a holland támadó végül kisodródott, így odalett a helyzet. Négy perccel később kis híján visszajött a meccsbe a Brighton. Yasin Ayari távoli bombát eresztett meg, amelyet Alisson Becker csak szemmel követett, majd a brazil kapus nagyot nézett, amikor a svéd támadó lövése a bal kapufán csattant.