A Liverpool fordulatos mérkőzésen, kétgólos hátrányból felállva győzte le 4–3-ra a Villarrealt a Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik fordulójában. Andoni Iraola együttese sorozatban harmadszor nyert a legrangosabb európai kupában, a magyar szurkolók számára azonban ismét csalódást jelenthetett, hogy Kerkez Milos egyetlen percet sem kapott. Szoboszlai Dominik sérülés miatt hiányzott, így Gulácsi Péter volt az egyetlen honfitársunk, aki pályára lépett a találkozón.
A magyar válogatott balhátvéd helyén a LASK elleni, 6–3-ra megnyert mérkőzéshez hasonlóan ezúttal is Kosztasz Cimikasz kezdett. A görög játékos a 36. percben ismét fontos szerepet vállalt: szöglete után Alexis Mac Allister fejelt Gulácsi kapujába, megkezdve a Liverpool kétgólos hátrányból történő feltámadását.
Gólpassza ellenére is kritizálták Kerkez Milos riválisát
A Liverpoollal foglalkozó This Is Anfield ezúttal jóval szigorúbban értékelte Cimikasz teljesítményét, mint az előző BL-fordulóban. James Nalton mindössze 6-os osztályzatot adott a tízes skálán a görög védőnek. Elismerte a pontrúgásoknál nyújtott teljesítményét, ugyanakkor a védekezésével már korántsem volt elégedett.
A portál szerint Cimikasz különösen az első félidőben bizonytalankodott, Ronald Araújóval együtt többször is rosszul helyezkedett, és komoly hiányosságokat mutatott a játékában. A támadásoknál is akadtak pontatlan megoldásai: egy veszélyesnek ígérkező beadása például túl magas volt Lewis Koumas számára.
Mindez azért érdekes, mert a görög futballista egy héttel korábban még kifejezetten jó kritikákat kapott. A LASK elleni találkozón két gólpasszt adott, előbb Araújo, majd Jeremie Frimpong találatát készítette elő, a This Is Anfield pedig 8-asra értékelte a teljesítményét.
Ahogyan arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, a Liverpool Echo akkor 7-es osztályzatot adott Cimikasznak, ugyanakkor már azon a mérkőzésen is kifogásolta a védekezését. A Villarreal ellen újra előtérbe kerültek ezek a problémák.
Visszakerülhet Kerkez Milos a Liverpool kezdőcsapatába?
Cimikasz az elmúlt két Bajnokok Ligája-mérkőzésén három gólpasszt adott, így támadásban kétségtelenül sokat tett a Liverpool sikereiért. A védőmunkájával kapcsolatos kritikák ugyanakkor arra utalnak, hogy a görög játékosnak továbbra is vannak hiányosságai, amelyeket Kerkez kihasználhat a kezdőcsapatba kerülésért zajló versenyben.
A magyar válogatott védő a Brentford elleni hétvégi bajnokin még végig a pályán volt, a nemzetközi kupában viszont sorozatban másodszor maradt lehetőség nélkül. Iraola egyelőre nem jelezte, hogy megváltozott volna a balhátvédek közötti sorrend. A két játékos eltérő versenysorozatokban történő szerepeltetése alapján továbbra is a rotáció tűnik a legvalószínűbb magyarázatnak.
A Liverpool legközelebb vasárnap, a Brighton ellen lép pályára a Premier League-ben – amennyiben folytatódik a rotálás, Kerkezzel a kezdőcsapatban.