A Liverpool fordulatos mérkőzésen, kétgólos hátrányból felállva győzte le 4–3-ra a Villarrealt a Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik fordulójában. Andoni Iraola együttese sorozatban harmadszor nyert a legrangosabb európai kupában, a magyar szurkolók számára azonban ismét csalódást jelenthetett, hogy Kerkez Milos egyetlen percet sem kapott. Szoboszlai Dominik sérülés miatt hiányzott, így Gulácsi Péter volt az egyetlen honfitársunk, aki pályára lépett a találkozón.

A Villarreal ellen Kosztasz Cimikasz játszott Kerkez Milos helyett

Fotó: José Breton/NurPhoto/AFP

A magyar válogatott balhátvéd helyén a LASK elleni, 6–3-ra megnyert mérkőzéshez hasonlóan ezúttal is Kosztasz Cimikasz kezdett. A görög játékos a 36. percben ismét fontos szerepet vállalt: szöglete után Alexis Mac Allister fejelt Gulácsi kapujába, megkezdve a Liverpool kétgólos hátrányból történő feltámadását.

Gólpassza ellenére is kritizálták Kerkez Milos riválisát

A Liverpoollal foglalkozó This Is Anfield ezúttal jóval szigorúbban értékelte Cimikasz teljesítményét, mint az előző BL-fordulóban. James Nalton mindössze 6-os osztályzatot adott a tízes skálán a görög védőnek. Elismerte a pontrúgásoknál nyújtott teljesítményét, ugyanakkor a védekezésével már korántsem volt elégedett.

A portál szerint Cimikasz különösen az első félidőben bizonytalankodott, Ronald Araújóval együtt többször is rosszul helyezkedett, és komoly hiányosságokat mutatott a játékában. A támadásoknál is akadtak pontatlan megoldásai: egy veszélyesnek ígérkező beadása például túl magas volt Lewis Koumas számára.

Mindez azért érdekes, mert a görög futballista egy héttel korábban még kifejezetten jó kritikákat kapott. A LASK elleni találkozón két gólpasszt adott, előbb Araújo, majd Jeremie Frimpong találatát készítette elő, a This Is Anfield pedig 8-asra értékelte a teljesítményét.

Ahogyan arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, a Liverpool Echo akkor 7-es osztályzatot adott Cimikasznak, ugyanakkor már azon a mérkőzésen is kifogásolta a védekezését. A Villarreal ellen újra előtérbe kerültek ezek a problémák.

Visszakerülhet Kerkez Milos a Liverpool kezdőcsapatába?

Cimikasz az elmúlt két Bajnokok Ligája-mérkőzésén három gólpasszt adott, így támadásban kétségtelenül sokat tett a Liverpool sikereiért. A védőmunkájával kapcsolatos kritikák ugyanakkor arra utalnak, hogy a görög játékosnak továbbra is vannak hiányosságai, amelyeket Kerkez kihasználhat a kezdőcsapatba kerülésért zajló versenyben.