Kerkez Milos számára emlékezetesen alakult a válogatott szünet: a Liverpool magyar védője a Puskás Arénában, Georgia ellen megszerezte pályafutása első gólját a magyar válogatottban, ráadásul a találata győzelmet ért. A 22 éves futballista ezt követően a sárga lapos eltiltása miatt a társainál korábban visszatért klubcsapatához, ahol a jelek szerint a sikerének is meglett a maga következménye: a Liverpool játékosai sorfalat álltak, Kerkeznek pedig a nyakleveseket kerülgetve kellett végigfutnia közöttük.

Különös fogadtatás várta Kerkez Milost Liverpoolban Fotó: AFP

Liverpool–Manchester City, Premier League

vasárnap, 17:30, Spíler 1

Kerkez számára aligha alakulhatott volna emlékezetesebben a Georgia elleni találkozó. A magyar válogatott balhátvédje a 35. percben Lukács Dániel jobb oldalról érkező beadására robbant be remek ütemben, majd hét méterről a kapuba fejelt. Ez volt Kerkez első találata a felnőttválogatottban, egyben ez jelentette Magyarország 1–0-s győzelmét is a Puskás Arénában. A gólban volt egy különleges liverpooli csavar is, hiszen a georgiai kaput Kerkez klubtársa, Giorgi Mamardasvili védte. A magyar válogatott játékosa később már klubjánál is büszkén elevenítette fel a találatot, és azt magyarázta csapattársának, hogyan sikerült fejjel bevennie a kapuját.

Kerkez azonban a találkozón begyűjtötte második sárga lapját is a Nemzetek Ligája aktuális sorozatában, ezért automatikusan eltiltották az Ukrajna elleni következő mérkőzésről. Emiatt idő előtt visszatérhetett klubjához, és a Liverpool–Manchester City rangadó előtti edzésein már ismét ott lehetett az edzőközpontban.

Különös fogadtatás várta Kerkez Milost Liverpoolban

A Liverpool által közzétett Inside Training videóban Kerkeznek az úgynevezett sorfalon kellett végigfutnia. A játékosok két sorban álltak fel, a magyar védő pedig közöttük rohant végig, miközben társai játékosan csapkodták és nyakon legyintették. Természetesen mindez egy bevett rituálé a Vörösöknél, amelyen előbb-utóbb szinte minden játékos átesik.