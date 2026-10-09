Kerkez Milos számára emlékezetesen alakult a válogatott szünet: a Liverpool magyar védője a Puskás Arénában, Georgia ellen megszerezte pályafutása első gólját a magyar válogatottban, ráadásul a találata győzelmet ért. A 22 éves futballista ezt követően a sárga lapos eltiltása miatt a társainál korábban visszatért klubcsapatához, ahol a jelek szerint a sikerének is meglett a maga következménye: a Liverpool játékosai sorfalat álltak, Kerkeznek pedig a nyakleveseket kerülgetve kellett végigfutnia közöttük.
- Liverpool–Manchester City, Premier League
- vasárnap, 17:30, Spíler 1
Kerkez számára aligha alakulhatott volna emlékezetesebben a Georgia elleni találkozó. A magyar válogatott balhátvédje a 35. percben Lukács Dániel jobb oldalról érkező beadására robbant be remek ütemben, majd hét méterről a kapuba fejelt. Ez volt Kerkez első találata a felnőttválogatottban, egyben ez jelentette Magyarország 1–0-s győzelmét is a Puskás Arénában. A gólban volt egy különleges liverpooli csavar is, hiszen a georgiai kaput Kerkez klubtársa, Giorgi Mamardasvili védte. A magyar válogatott játékosa később már klubjánál is büszkén elevenítette fel a találatot, és azt magyarázta csapattársának, hogyan sikerült fejjel bevennie a kapuját.
Kerkez azonban a találkozón begyűjtötte második sárga lapját is a Nemzetek Ligája aktuális sorozatában, ezért automatikusan eltiltották az Ukrajna elleni következő mérkőzésről. Emiatt idő előtt visszatérhetett klubjához, és a Liverpool–Manchester City rangadó előtti edzésein már ismét ott lehetett az edzőközpontban.
Különös fogadtatás várta Kerkez Milost Liverpoolban
A Liverpool által közzétett Inside Training videóban Kerkeznek az úgynevezett sorfalon kellett végigfutnia. A játékosok két sorban álltak fel, a magyar védő pedig közöttük rohant végig, miközben társai játékosan csapkodták és nyakon legyintették. Természetesen mindez egy bevett rituálé a Vörösöknél, amelyen előbb-utóbb szinte minden játékos átesik.
Kerkez azonban nem az egyetlen liverpooli játékos volt, aki megkapta ezt a különleges fogadtatást. Florian Wirtz a szerbek elleni 2–0-s győzelem második félidejében először viselhette a német válogatott csapatkapitányi karszalagját, ráadásul gólt is szerzett a találkozón. A francia Jeremy Jacquet számára szintén történelmi volt a válogatott időszak: a 21 éves védő Belgium ellen bemutatkozott a francia felnőttválogatottban, és végigjátszotta az 1–0-ra megnyert mérkőzést. A Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk is feltűnik az összeállításban, aki ugyancsak különleges válogatott időszakon van túl: a holland csapatkapitány Szerbia ellen játszotta le a 100. mérkőzését a nemzeti együttesben.