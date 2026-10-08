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A Liverpool magyar válogatott játékosai a Nemzetek Ligája-meccsek végeztével visszatértek a Mersey-parti klubhoz. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is remekül teljesített a válogatott szünetben, különösen utóbbi lehetett igazán boldog, ugyanis megszerezte első gólját a nemzeti csapatban. Kerkez nem mellesleg liverpooli klubtársának, a georgiai Giorgi Mamardasvilinek talált be, így visszatérése után az öltözőben is elbüszkélkedett hőstettével.

A Nemzetek Ligája B divíziójának 3. fordulójában a magyar válogatott Kerkez Milos fejesgóljával 1–0-ra legyőzte a georgiai csapatot a Puskás Arénában. A Liverpool 22 éves balhátvédje duplán boldog lehetett, mivel ez volt az első gólja a nemzeti csapatban, ráadásul kulcsfontosságú győzelmet ért.

Kerkez Milos liverpooli csapattársával, Giorgi Mamardasvili nevetgélt a meccs után
Kerkez Milos liverpooli csapattársával, Giorgi Mamardasvili nevetgélt a meccs után
Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

Kerkez Milos Liverpoolban is elbüszkélkedett a magyar válogatottban szerzett góljával

Kerkez Milos első válogatottbeli góljának külön pikantériát adott, hogy a georgiai csapatban liverpooli klubtársa, Giorgi Mamardasvili védett.

A lefújás után a két Liverpool-játékos kedélyesen elbeszélgetett egymással a történtekről, Kerkez viszont az angol csapat öltözőjében is elbüszkélkedett hőstettével.

A válogatott-szünetről visszatérve a Liverpool futballistái keményen beleálltak a munkába, a konditermi edzés során pedig Kerkez Milos mesélt a gólja történetéről.

A magyar válogatott balhátvéd büszkén elmesélte, hogy mekkora sprintet levágott, mielőtt gólt fejelt volna Mamardasvilinek. A végén pedig külön kiemelte, hogy nyakból jött a védhetetlen fejesgólja, köszönhetően az erős nyaki izmainak.

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