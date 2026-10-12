Kemény kritikát kapott Kerkez Milos Angliában a Liverpool Manchester City elleni 3–0-s veresége után. A magyar válogatott balhátvéd végigjátszotta a rangadót, ám a Football Insider szerint támadásban messze elmaradt attól a szinttől, amelyet Liverpoolban várnak tőle. Az angol lap különösen a labdajátékát és a támadásait kifogásolta, sőt már azt is felvetette, hogy Andoni Iraolának érdemes lehet elgondolkodnia azon, továbbra is Kerkez legyen-e az első számú választása a védelem bal oldalán.

Kellemetlen statisztikákat szedtek elő Kerkez Milosról Angliában Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Kerkez Milos dupla nullája

A Football Insider a Manchester City elleni mérkőzés után több kellemetlen statisztikát is előszedett Kerkez Milos teljesítményéről. A FotMob adatai szerint a magyar válogatott balhátvéd két beadással próbálkozott, de egyik sem jutott el csapattárshoz, és a négy hosszú indításából sem volt egyetlen pontos sem. Tehát mindkét területen 0%-os volt. Ráadásul mindössze öt olyan passzt adott, amellyel átjátszotta az ellenfél egyik védelmi vonalát, miközben a Manchester City kapusa, Gianluigi Donnarumma hat ilyen átadással zárt.

Ez különösen kellemetlen összehasonlítás Kerkez számára, hiszen támadó szellemű szélsőhátvédként azt várják tőle, hogy rendszeresen segítse a Liverpool támadásait. Védekezésben ugyanakkor már jóval jobban teljesített: hat párharcából ötöt megnyert, így elsősorban az előrejátékát érte kritika.

Az angol lap szerint a 22 éves magyar futballista egyelőre nem tudta Liverpoolban megismételni azt a formát, amelyet korábban a Bournemouth színeiben mutatott. Pedig ismét Andoni Iraola irányítása alatt dolgozhat, akinél korábban remekelt az angol élvonalban. A portál ezért már azt is felvetette, hogy a vezetőedző változtathat a balhátvéd posztján: